Ausgleichszahlung für handgreifliche Flugpassagiere?

22.7.2020 – Zwei Reisende waren in einem Flugzeug durch alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und aggressives Verhalten aufgefallen. Sie haben keinen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz, wenn sie von der Beförderung ausgeschlossen werden. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 27. Mai 2020 entschieden (32 C 784/19).

Der Kläger hatte bei einer Fluggesellschaft für sich und seine Ehefrau einen Flug von Frankfurt am Main nach Bogota und zurück gebucht. Während der Hinflug harmonisch verlief, kam es beim Boarding des Rückfluges zu einem folgenreichen Zwischenfall.

Dem aggressiven Verhalten im Flugzeug folgte der Rauswurf

Die augenscheinlich betrunkene Urlauberin verhielt sich nämlich gegenüber dem Chefsteward des Flugzeugs bei einer Diskussion über den von ihr einzunehmenden Sitzplatz dermaßen aggressiv, dass dieser den Flugkapitän rufen ließ.

Nachdem die Frau versucht hatte, diesen am Kragen zu packen, wurde den Eheleuten schließlich die Beförderung verweigert. Sie suchten ein Hotel auf, um am folgenden Tag mit der gleichen Fluggesellschaft nach Frankfurt zurückzufliegen.

Ihnen wurde zwar der Ticketpreis für den verweigerten Flug abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 100 Euro erstattet. Doch das reichte dem Mann nicht aus.

Passagiere fordern Ausgleich im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung

Er räumte zwar ein, dass es einen Wortwechsel zwischen seiner Frau und dem Chefsteward gegeben hatte. Sie habe ihm anders, als von diesem behauptet, jedoch nicht zweimal auf dessen rechten Arm geschlagen. Die Reisende habe außerdem nicht versucht, den hinzugerufenen Flugkapitän am Kragen zu packen.

Der Urlauber verklagte die Fluggesellschaft daher nicht nur auf Ersatz der ihm wegen der verweigerten Beförderung entstandenen Mehrkosten, sondern auch auf Zahlung eines Ausgleichs im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung.

Denn der Flugkapitän habe ihm und seiner Frau zu Unrecht die Mitnahme verweigert. Doch dem wollte sich das Frankfurter Amtsgericht nicht anschließen. Es wies die Klage vollumfänglich ab.

Die Beförderung wurde zu Recht verweigert

Die Richter zeigten sich nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die Reisende beim Betreten des Flugzeugs alkoholbedingte Ausfallerscheinungen aufwies.

Es sei auch erwiesen, dass sie den Chefsteward im Rahmen eines Wortwechsels zweimal auf dessen rechten Arm geschlagen hatte. Auch habe sie versucht, den Flugkapitän am Kragen zu packen, und mehrfach die Anweisungen des Kabinenpersonals ignoriert.

Der Flugkapitän habe daher zu Recht entschieden, der Frau und dem Kläger, der ebenfalls nach Alkohol gerochen habe, die Beförderung zu verweigern.

Die Luftsicherheit war gefährdet

Das aggressive und apathische Auftreten der Urlauberin habe durch das Flugpersonal nicht geduldet werden müssen. Es hätte auf einem Transatlantikflug die Luftsicherheit gefährden können. Darüber hinaus sei auch nicht auszuschließen gewesen, dass sie während des Fluges auch weiteren Sicherheitsanordnungen nicht Folge leisten werde.

Um die Sicherheit des Fluges und der anderen Passagiere zu gewährleisten, sei ein Flugkapitän nach dem Luftsicherungsgesetz mit Polizeigewalt ausgestattet. Angesichts der Gesamtumstände habe er den beiden Fluggästen in dieser Funktion zu Recht die Beförderung verweigert.

Das hätten sich die Eheleute selbst zuzuschreiben. Sie hätten folglich keinen Anspruch auf die Zahlung von Schadenersatz.