„Ausgeflyppt“: Live nachgefragt zum Ende eines Insurtechs

15.9.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung.

Heute um 11.30 Uhr findet ein Gespräch mit Hans-Gerd Coenen, dem Vorstandsvorsitzenden der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt (GHV Darmstadt), und Dominik Groenen, CEO des Coworking-Space Orangery statt. Unter anderem geht es dabei um ein gemeinsames Projekt, einen speziell für die Versicherungswirtschaft entworfenen Sneaker (VersicherungsJournal Medienspiegel 11.9.2020).

Am Mittwoch heißt es „ausgeflyppt“: In der „Insurance and Finance“-Live-Sendung um 8.30 Uhr geht es auch um das Ende des Insurtechs Flypper (9.1.2020). Hier wird Dominik Groenen nach seiner Zeit bei dem Start-up und seiner neuen Unternehmung befragt.

