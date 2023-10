Aus diesen Gründen betreiben viele Bundesbürger keine Altersvorsorge

12.10.2023 – Die Deutschen sorgen sich um finanzielle Lücken im Alter. Fast die Hälfte der Frauen gab an, nicht ausreichend an die private Altersvorsorge zu denken. Die größte Sorge im Alter ist die vor Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, gefolgt von der Angst vor einer schrumpfenden Rente durch Inflation. Neun Prozent sparen oder investieren allerdings mehr als 400 Euro monatlich in die Altersvorsorge.

Der Blick auf das Alter und eventuelle Rentenlücken treibt bereitet den Deutschen Sorgenfalten. Besonders Frauen sind von den Ängsten betroffen. Das ist das Ergebnis einer von der Axa Konzern AG in Auftrag gegebenen Untersuchung.

Die Umfrage wurde von der Yougov GmbH durchgeführt. An ihr nahmen insgesamt 2.013 Personen teil, die online befragt wurden. Das Ergebnis gilt als repräsentativ für die Bundesbürger ab 18 Jahren. Abgefragt wurde vom 1. bis 4. September dieses Jahres. Befragt wurden sowohl Erwerbstätige als auch Ruheständler.

Sorgen über finanzielle Lücke bei fast jeder zweiten Frau

Mit Blick auf die finanzielle Ruhestandsplanung bangt es beinahe jede zweite Frau. 47 Prozent der Teilnehmerinnen gaben an, dass sie sich eigentlich mehr Gedanken zur privaten Altersvorsorge machen müssten, dies aber aufschieben. Jüngere Frauen unter 35 Jahren gaben dies sogar zu 56 Prozent an. Bei den Männern waren es hingegen 37 Prozent.

Die größte Sorge ist die, dass man im Alter krank und/oder pflegebedürftig wird. Das antworteten sowohl diejenigen, die bereits im Ruhestand sind (53 Prozent) als auch diejenigen, die noch in Arbeit stehen (43 Prozent).

Sorge vor einer geringeren Rente durch Inflation

Danach folgt die Sorge vor einer geringeren Rente durch Inflation. 45 Prozent der Ruheständler gaben dies an, 33 Prozent der Beschäftigten. Diejenigen, die sich noch nicht im Ruhestand befinden, gaben an Position drei mit 27 Prozent die Sorge an, „dass ich meinen aktuellen Lebensstandard nicht halten kann“. Bei den Rentnern kam die Antwort „Dass Deutschland seine Stabilität verliert“ mit 30 Prozent auf Platz drei.

Dass sich ihre Lebensqualität mit dem Renteneintritt verschlechtern werde, glaubten 42 Prozent. Auf eine Verbesserung spekulieren nur 18 Prozent.

Veränderung der Lebensqualität nach Renteneintritt (Bild: Axa)

Neun Prozent sparen oder investieren mehr als 400 Euro monatlich

Eine weitere Frage der Untersuchung lautete: „Wie viel Geld sparen oder investieren Sie monatlich für die private Altersvorsorge?“ Darauf antworteten 32 Prozent mit „Ich spare gar nicht für die private Altersvorsorge“. Jeweils 15 Prozent gaben an „unter 100 Euro monatlich“ und „101 bis 200 Euro monatlich“ zu investieren. Bei neun Prozent waren es „mehr als 400 Euro monatlich“.

Dabei ist den Deutschen durchaus bewusst, dass auf die gesetzliche Rente kein ausschließlicher Verlass ist. Nur 28 Prozent stimmten der Aussage zu, sich nur auf diese zu verlassen. Wiederum 61 Prozent sahen dies nicht so. Gleichzeitig gaben aber auch 49 Prozent an, nicht für ihren Ruhestand finanziell zu kalkulieren – 36 Prozent schon.

Darüber hinaus gaben 60 Prozent an, dass sie zwar gerne mehr für den Ruhestand sparen würden, es sich finanziell aber nicht erlauben können. Dabei hatte die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. kürzlich verlautbaren lassen: „Jeder, der im Alter seinen Lebensstandard einigermaßen halten will, muss sich jetzt selbst darum kümmern“ (VersicherungsJournal 6.10.2023).