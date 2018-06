Aufsicht stellt sich auf das digitale Zeitalter ein

18.6.2018 – Wie wirken sich technologische Entwicklungen bei der Datenverarbeitung und -analyse auf die Finanzbranche aus? Welche Implikationen ergeben sich für Finanzstabilität, Markt- und Unternehmensaufsicht und den kollektiven Verbraucherschutz? Diesen Fragen ist die Bafin in einer Studie nachgegangen. Für die eigene Aufsichtspraxis hat sie daraus Leitfragen formuliert, die sie mit der Branche diskutieren will.

Private Krankenversicherer dürfen bekanntlich nicht mehr geschlechtsspezifisch kalkulieren. Wer jedoch über viele Daten potenzieller Kunden verfügt, könnte diesen verbotenen Differenzierungsfaktor über die Auswertung anderer biografischer Informationen in seine Kalkulation einfließen lassen. Big Data und künstliche Intelligenz (BDAI) bergen demnach das Risiko, dass Kunden de facto diskriminiert werden.

„Algorithmen müssen also so konzipiert werden, dass rechtliche Besonderheiten ausreichend berücksichtigt werden“, heißt es in der Studie „Big Data trifft auf künstliche Intelligenz“. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat sie zusammen mit der Partnerschaft Deutschland PG Berater der öffentlichen Hand GmbH, der Boston Consulting Group (BCG) und dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS erstellt.

Viele Fragestellungen

Die mögliche Diskriminierung von Verbrauchern ist dabei nur eine von vielen Fragestellungen der Studie. Aus der Perspektive des Marktes zeigt die Untersuchung beispielsweise, dass BDAI für bestehende und potenziell neue Marktteilnehmer Wettbewerbschancen bringen können, die aus einer technisch möglichen verstärkten Entkoppelung der Wertschöpfungsketten entstehen.

„Der Innovationswettlauf um Finanzdaten hat längst begonnen. Und schon jetzt wird sichtbar, dass sich außerhalb des regulatorischen Rahmens systemische Abhängigkeiten von BDAI-Unternehmen ergeben können, also Marktteilnehmern, die sich auf die Nutzung von Big Data und künstlicher Intelligenz spezialisiert haben,“ schreibt Bafin-Präsident Felix Hufeld.

Die Studie mit ihren Leitfragen soll die Aufsicht eigenem Bekunden nach in die Lage versetzen, strategische Trends, Marktentwicklungen und neu entstehende Risiken frühzeitig zu identifizieren und „angemessen“ zu adressieren.

Technologieneutrale Aufsicht

Eigenem Bekunden nach wird auch die Aufsicht in BDAI-gestützte Verfahren investieren müssen. Denn sie sieht in Big Data und künstlicher Intelligenz das Potenzial, die klassischen Aufsichtsprozesse qualitativ zu verbessern, so dass beispielsweise Muster schneller erkannt werden können.

„Die Aufsicht muss sich angesichts der schnell fortschreitenden Digitalisierung immer wieder fragen, ob ihre Aufsichtspraxis Schritt hält. Das Gleiche gilt für ihr Rüstzeug, die Regulierung. Aufsicht und Regulierung müssen technologieneutral sein, den Grundsatz ‚gleiches Geschäft, gleiches Risiko, gleiche Regel‘ beherzigen und zugleich auf der Höhe der Zeit sein, was immer anspruchsvoller wird“, so Hufeld.

Mit Blick auf die beschleunigte Automatisierung von Prozessen stellt die Bafin klar, dass die Geschäftsleitung ihre Verantwortung weder automatisieren noch auslagern könne. Komplexe Modelle dürften nicht zu intransparenten Entscheidungen führen oder einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation im Weg stehen. Und für das Vertrauen der Verbraucher sei es wichtig, Rahmenbedingungen für echte Datensouveränität zu fördern.

Der Vergleich eines vereinfacht dargestellten Schadenregulierungs-Prozesses ohne vs. mit Einsatz von BDAI. Er zeigt,wie der gesamte Prozess optimiert werden kann, wenn etwa Schäden per App anhand von Bild- oder Videoaufnahmen vom Unfallort sowie weiteren Datenquellen automatisiert ausgewertet werden (Bild: Bafin)

Pricing und Dunkelverarbeitung

Der oberste Versicherungsaufseher Dr. Frank Grund sieht Big Data für die Assekuranz derzeit vor allem als Thema bei der risikogerechten Differenzierung von Versicherungsprämien. In der Versicherungsbranche sei eine starke Tendenz zur Modernisierung der Prozesse zu beobachten, so Grund. In der Studie werden auch die Kreditwirtschaft und der Kapitalmarkt beleuchtet, bei denen diese Technologien bereits breiter Fuß gefasst haben.

Bei den Versicherern sei vor allem im Zusammenhang mit der Dunkelverarbeitung häufig von künstlicher Intelligenz die Rede, so Grund. Dabei scheine es sich in vielen Fällen aber eher um eine Weiterentwicklung regelbasierter Algorithmen zu handeln, die Schadenfälle mal gut und mal weniger gut kategorisieren und entsprechend regulieren beziehungsweise Entscheidungs-vorbereitend arbeiten.

Die Herausforderung für die Branche sieht er darin, „wirkliche Intelligenz“ im Sinne der Lösung eines bislang unbekannten komplexen Entscheidungsproblems zu entwickeln. Ob die Digitalisierung das Potenzial für einen fundamentalen Wandel des Geschäftsmodells berge, werde die Erprobung neuer Technologien zeigen. Die Versicherungsaufsicht stelle sich jedenfalls auf die zunehmende Bedeutung von BDAI ein und baue das notwendige Know-how auf, so Grund.

Erst am Anfang

Mit ihrer Studie will die Aufsicht die Grundlage für einen intensiven Dialog mit der Branche schaffen. Ihren Bericht und die darin enthaltenen Leitfragen will sie demnächst zur Konsultation stellen. Informationen sollen demnächst auf ihrer Internetseite veröffentlicht werden.

Die 102-seitige Studie „Big Data trifft auf künstliche Intelligenz: Herausforderungen und Implikationen für Aufsicht und Regulierung von Finanzdienstleistungen“ steht unter diesem Link als PDF-Datei (2,65 MB) zum Download bereit.