Aufsicht mahnt zu fairer Behandlung der Kunden in der Krise

3.4.2020 – In der Corona-Krise auf Verbraucherfreundlichkeit achten; Kunden klar und rechtzeitig informieren; Flexibilität zeigen, wo es sinnvoll und möglich ist; gegebenenfalls Produkte anpassen, wo es die Corona-Situation erfordert – das sind wesentliche Punkte aus einem Aufruf, den die Eiopa an Versicherer und Vermittler richtet.

Corona hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) veranlasst, sich mit einem Aufruf an die Versicherungs-Unternehmen und Versicherungsvermittler zu wenden.

Die Aufmerksamkeit der Versicherer habe sich mit Einsetzen der Coronakrise darauf fokussiert, die Fortsetzung des Betriebs zu gewährleisten. Die Behörde begrüßt die bisherigen Bemühungen von Versicherern und Vermittlern.

Auswirkungen auf Kunden abmildern

Sie drängt nun aber auch verstärkt darauf, „Schritte zu unternehmen, die Auswirkungen des Coronavirus/Covid-19 auf Konsumenten zu entschärfen“.

Schließlich könne es für die Kunden in der derzeitigen Lage schwierig sein, vertraglichen Pflichten nachzukommen; sie könnten auch gezwungen sein, ihr übliches Verhalten zu ändern – gerade, wenn man an die Vorgaben zum Abstandhalten oder zur „Selbstisolation“ denkt.

So könne es etwa sein, dass Kunden Schäden nicht in einer vorgegebenen Frist einreichen können oder dass sie zu Hause arbeiten müssen, was im Hinblick auf die Hausratversicherung problematisch sein könnte.

Kunden angemessen behandeln

„Konsumenten verlassen sich in dieser schwierigen Zeit immer noch auf die Versicherung, und es ist essenziell, dass Versicherer weiterhin Zugang zu und Kontinuität von Dienstleistungen bieten“, schreibt die Behörde und betont dabei die Wichtigkeit einer „fairen Behandlung“ der Kunden.

In ihrer Stellungnahme äußert die Eiopa nämlich die Sorge, dass das Ausmaß der Corona-Folgen das Vertrauen in den Versicherungssektor untergraben könnte, wenn die angemessene Behandlung der Konsumenten nicht zentralen Stellenwert genießt. Versicherer und Vermittler sieht die Behörde deshalb gefordert, Letzteres sicherzustellen.

Die Behörde erwartet, wie sie schreibt, von allen Marktteilnehmern, dass sie „weiterhin im besten Interesse der Konsumenten agieren“ – und gibt Versicherern und Vermittlern dazu einige Empfehlungen an die Hand.

Fünf-Punkte-Katalog der Versicherungsaufsicht

Diese Liste umfasst fünf Punkte, hier verkürzt wiedergegeben:

Für die Kunden „klare und rechtzeitige Information“ zu den vertraglichen Rechten bereitstellen. Für sie müsse klar sein, wie weit die Deckung reicht, was ausgenommen ist und welche Auswirkungen Corona auf ihre Policen hat.

Konsumenten fair behandeln und in der Kommunikation deutlich sein; vage Begriffe vermeiden, die falsch verstanden werden oder zu Verwirrung führen könnten.

Die Konsumenten über Notfallmaßnahmen und darüber, wie sich diese auf Vertrag und Services auswirken können, informieren.

Weiterhin die „Aufsichts- und Lenkungsanforderungen“ („product oversight and governance“, POG) aus der IDD beachten und dabei die Corona-Situation berücksichtigen; gegebenenfalls prüfen, ob Produkte den neuen, Corona-bedingten Erfordernissen genügen, und, wenn nicht, entsprechende Maßnahmen setzen.

Die Interessen der Kunden berücksichtigen und Flexibilität zeigen, wo es sinnvoll und praktikabel ist, beispielsweise im Zusammenhang mit Fristen.

Flexibilität – mit Grenzen

Zugleich spricht die Aufsicht Grenzen der Flexibilität an und warnt: Rückwirkende Deckungen zu gewähren, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, könnte erhebliche Solvenzrisiken erzeugen und eine Bedrohung für den Schutz der Versicherungsnehmer und der Marktstabilität darstellen – was die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise nur noch verschlimmern würde.

Eiopa und die nationalen Aufsichtsbehörden „verfolgen die Entwicklung des Coronavirus/Covid-19-Ausbruchs sehr genau“. Sie werden, wie es in der Stellungnahme heißt, erweiterte Aktivitäten zur Marktbeobachtung fortsetzen und, wenn nötig, weitere Handlungsempfehlungen aussprechen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) begrüßt in einer Stellungnahme die von der Eiopa herausgegebenen „Hinweise zum verbraucherfreundlichen Verhalten“.

Der vollständige „Call to Action“ ist auf einer eigenen Website der Eiopa abrufbar.