Auf diesen Produkten bleiben unabhängige Vermittler sitzen

9.6.2020 – Bei Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern lief im Startquartal 2020 der Absatz von Kraftfahrt-Versicherungen am besten. Dahinter folgen die Geschäftsfelder Vermögensverwaltung, Investmentfonds und Kredite. Alle drei Versicherungs-fremden Segmente sind deutlich nach oben geklettert. Die rote Laterne in der Produkthitparade haben nicht mehr klassische Lebensversicherungen inne, sondern Erwerbsunfähigkeits-Policen. Zu den großen Verlierern gehören die Rürup- und die Riester-Vorsorge. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2020.

Der Absatz von klassischen Lebens- und Rentenversicherungen lief bei unabhängigen Vermittlern zwar auch im Auftaktquartal weiter mau. Allerdings liegt diese Gattung in der Produkthitparade des freien Vertriebs nicht mehr an letzte Stelle. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage II/2020 der Asscompact Trends.

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 432 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Klassische Leben nicht mehr Schlusslicht

Der Untersuchung zufolge berichtete weniger als jeder achte Interviewte von einem zuletzt „(sehr) guten“ Klassik-Geschäft. Andererseits ordneten aber fast zwei von drei Maklern und Mehrfachvertretern den Absatz als „(sehr) schlecht“ ein. Die Werte fallen noch einmal niedriger aus als in den vorigen Auflage (VersicherungsJournal 9.3.2020, 6.12.2019).

Schlusslicht sind nun Erwerbsunfähigkeits-Policen, für die es um zwei Positionen nach unten ging. Lediglich rund jeder 17. Befragte vergab eine positive Absatzbeurteilung. In der vorigen Studienauflage waren es noch drei Mal so viele Interviewte. Aktuell gab es sogar keine einzige „sehr gute“ Bewertung.

Ebenfalls keinen reißenden Absatz fanden Dread-Disease-, Gruppenunfall-, Vertrauensschaden- und Krankenvoll-Versicherungen. In diesen Zweigen berichtete nicht einmal jeder sechste Vermittler von „(sehr) guten“ Geschäften.

Kfz-Versicherung verteidigt Spitzenplatz

Die Spitzenposition in der Produkthitparade verteidigte überraschenderweise die Kfz-Versicherung. Diese liegt zwar traditionell im Schlussquartal, in das der Wechselstichtag fällt, in Front (21.3.2019, 2.3.2018, 10.3.2017). Im Startquartal musste die Sparte aber andere an sich vorbeiziehen lassen.

Zuletzt lief es in Kraftfahrt für etwa sechs von zehn Umfrageteilnehmern „(sehr) gut“. Knapp dahinter folgen unverändert die Privathaftpflicht-Policen. Auf Anteile von mehr als 50 Prozent an positive Absatzbewertungen kamen ansonsten nur noch die Segmente Vermögensverwaltung, Investmentfonds sowie Kredite (Banken).

Für Hausratpolicen ging es von drei auf sechs abwärts, für Wohngebäudepolicen von fünf auf sieben. Leicht nach oben zeigt hingegen die Kurve der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung, dies sich an achter (Vorquartal: neunter) Stelle wiederfindet.

Versicherungsgeschäft schwächelt

Auffällig ist, dass sich in der Spitzengruppe insbesondere die Versicherungs-fremden Geschäftsfelder deutlich nach vorne geschoben haben. So verbesserte sich die Vermögensverwaltung um neun, die Investmentfonds um vier und die Kredite um zwei Ränge. In diesen Bereichen sind allerdings jeweils nur 51 bis 104 Befragte unterwegs. In den vorgenannten Versicherungssparten stimmten jeweils an die 300 Personen ab.

Ein deutlicher Sprung nach oben (von 31 auf 24) gelang ansonsten nur noch der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Andererseits ging es für die Rürup-Vorsorge (von 24 auf 32) sowie die Riester-Vorsorge (von 21 auf 27) am stärksten bergab.

Darüber hinaus springt ins Auge, dass sich die Absatzwerte von fast allen Versicherungszweigen deutlich verschlechtert haben, und zwar teilweise um über zehn Punkte. Bei den Versicherungs-fremden Geschäftsfeldern waren hingegen nur leichte Abweichungen – zum Teil sogar nach oben – zu beobachten.

Weitere Studiendetails

Hintergrund dürfte die Corona-Krise sein, die nicht nur mehrheitlich zu deutlichen Geschäftseinbußen der unabhängigen Vermittler geführt hat. Vielmehr ist auch die Vertriebsstimmung tief in den Keller gerutscht (5.6.2020).

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.