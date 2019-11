Auf diese Krankenzusatz-Anbieter setzen unabhängige Vermittler

1.11.2019 – Wenn es um die Vermittlung von privaten Krankenzusatz-Versicherungen geht, ist die Arag der uneingeschränkte Favorit der unabhängigen Vermittler. Dahinter folgen Barmenia, Hallesche und Continentale. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2019.

In der Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler gehören Krankenzusatzpolicen aktuell zwar nicht zu den Top-Produkten. Mit Platz 15 bei 39 abgefragten Produktgruppen schneiden sie allerdings deutlich besser ab als jedes andere PKV-Angebot. Fast jeder zweite Außendienstler berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft.

Dies ist ein Ergebnis der Ergebnis der aktuellen Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erhobenen Studie Asscompact Trends. Die Nettostichprobengröße für die Auflage III/2019 wird mit 430 unabhängigen Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im August des Jahres.

Die Krankenzusatz-Favoriten der unabhängigen Vermittler

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Für die Favoritenwahl konnten die Interviewten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben.

In der Produktlinie Krankenzusatz, in der insgesamt 407 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter. Mit respektablem Vorsprung liegt die Arag Krankenversicherungs-AG an der Spitze. Mehr als jeder sechste Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Barmenia Krankenversicherung AG gegen die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Continentale Krankenversicherung a.G. durch. Für diese drei Anbieter votierte jeweils rund jeder zwölfte Befragte.

Auf- und Absteiger

Die Reihenfolge an der Spitze lautet schon seit Langem Arag vor Barmenia. Die Hallesche verteidigte die dritte Position, die sie im Vorquartal von der Continentalen übernommen hatte. Letztere, die seinerzeit auf den sechsten Rang abgestürzt war, konnte aktuell wieder zwei Plätze gut machen und findet sich nun an vierter Stelle wieder.

Um jeweils eine Position nach unten ging es für die Hansemerkur Krankenversicherung AG (auf fünf) und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (auf sechs). Dabei hat die Allianz in den letzten drei Erhebungen jeweils einen Platz verloren.

Die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die vor drei Quartalen noch an vierter Stelle gelegen hatte, konnte den Abwärtstrend stoppen und den siebten Rang behaupten. Nicht weiter nach oben ging es für die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die sich im Vorquartal vom zwölften auf den neunten Platz nach oben geschoben hatte.

Die Bayerische Beamten Versicherung AG setzte ihren Aufwärtstrend fort und steigerte sich vom 15. über den elften auf den aktuell achten Rang.

Bezugsquelle

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie „Asscompact Trends III/2019“ hat als aktuelles Sonderthema „Der Kunde im Fokus des Maklergeschäfts“ behandelt (10.9.2019). Der 198-seitige Berichtsband kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Krankenzusatz-Versicherung

Das mit Abstand meiste Geschäft liefern unabhängige Vermittler an die Arag, wie eine weitere, im Frühjahr veröffentlichte Untersuchung von BBG und IVV zeigt (14.2.2019).

Weiteres Ergebnis der „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2019“: Die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Krankenzusatz bringen die Makler und Mehrfachvertreter der DFV Deutsche Familienversicherung AG entgegen (19.2.2019). Im Beliebtheits-Ranking liegt die DFV nur an 13. Stelle.