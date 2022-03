Auf diese Kfz-Versicherer setzen Versicherungsmakler

18.3.2022 – Unter den unabhängigen Vermittlern ist die VHV schon seit langer Zeit unangefochtener Spitzenreiter, wenn es um die Vermittlung von Kraftfahrt-Policen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends I/2022 die Kravag Allgemeine und die Itzehoer.

Die Kraftfahrzeug-Versicherung war auch im vergangenen Jahr der mit Abstand größte Zweig in der Schaden-/ Unfallversicherung, was das Beitragsaufkommen angeht. Mit 29,0 Milliarden Euro gebuchten Bruttoprämien entfielen fast 40 Prozent der Gesamteinnahmen in Komposit (76,6 Milliarden Euro) auf diese Sparte.

Dies geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Diese hat der Verband Ende Januar (VersicherungsJournal 27.1.2022) veröffentlicht.

Kraftfahrt im Fokus des unabhängigen Vertriebs

Im unabhängigen Vertrieb hat die Autoversicherung einen hohen Stellenwert. So landet die Sparte in dem im Rahmen der Asscompact Trends ermittelten Absatzranking der Makler und Mehrfachvertreter regelmäßig auf den vorderen Plätzen.

In den letzten Auflagen sprang im Ergebnis schlechtestenfalls ein sechster Platz heraus (10.12.2021). Zwei Mal reichte es gar zur Spitzenposition (9.6.2020, 9.3.2020). Dabei berichteten bis zu drei von vier Umfrageteilnehmern von einem „(sehr) guten“ Geschäft (11.3.2022).

Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung unter mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Für die aktuelle Auflage I/2022 waren es 570, die im Januar interviewt wurden.

Die Favoriten unter den Kfz-Versicherern aus Vermittlersicht

Im Rahmen der Untersuchung werden die Makler und Mehrfachvertreter auch zu ihren persönlichen Favoriten in 40 Produktlinien befragt. Diese konnten über ein Drop-Down-Menü ausgewählt oder frei eingegeben werden.

Nach dem Urteil der unabhängigen Vermittler ist in der Kraftfahrtversicherung die VHV Allgemeine Versicherung AG der eindeutige Spitzenreiter. Sie konnte fast ein Drittel der insgesamt annähernd 558 Favoritennennungen auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG. Auf sie entfiel gut jede achte Stimme. Für die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG an dritter Stelle votierte immerhin noch etwa jeder elfte Interviewte. Dahinter folgen die Allianz Versicherungs-AG und die Axa Versicherung AG mit Anteilen von jeweils über einem Zwanzigstel.

Die Positionen sechs bis zehn belegen die HDI Versicherung AG, die Verti Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. Für diese Akteure stimmten zwischen gut drei und zwei Prozent der Befragten.

Auf- und Absteiger

Eindeutiger Spitzenreiter ist schon seit vielen Quartalen die VHV. Die Hannoveraner hielten die Wettbewerber seit der Auflage I/2019 mit bis zu annähernd 40 Prozent der Favoritennennungen um bis zu 30 Prozentpunkte auf Distanz.

Die Kravag belegt zum neunten Mal in Folge den Silberrang. Bis auf einen „Ausreißer“ kam das Unternehmen immer auf Zustimmungswerte im zweistelligen Prozentbereich. Die Itzehoer lag in zehn der 13 zurückliegenden Quartale an dritter Stelle. Zu Beginn des Betrachtungszeitraums reichte es zwei Mal nur zur vierten, in der Auflage IV/2019 sogar zur zweiten Position.

Die Axa verschlechterte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums vom zweiten über den dritten auf den vierten Platz, den sie bis auf wenige Ausnahmen verteidigte. Seitdem konnte sie nur noch einmal in der Auflage II/2020 auf den Bronzerang vordringen, bevor sie aktuell mit Position fünf ihr schlechtestes Ergebnis erzielte. Der Stimmenanteil hat sich von der Auflage I/2019 bis zur Auflage I/2022 von über elf auf nur noch fünf Prozent mehr als halbiert.

Das hart umkämpfte Rennen um den fünften Platz konnte davor fünf Mal die R+V und sechs Mal die Allianz für sich entscheiden. Einmal (Auflage I/2020) lagen die beiden Kontrahenten gleichauf an fünfter Stelle. Ein weiteres Mal (Auflage II/2021) traf dies auf Allianz und Württembergische zu.

Weitere Studiendetails

Der HDI schob sich vom 14. über den zwölften und den zehnten auf den aktuell sechsten Rang nach oben. Verti pendelte zuletzt zwischen der sechsten und achten Position. Die Württembergische konnte den Abwärtstrend der letzten Quartale (von fünf auf sechs auf zehn) stoppen und schob sich aktuell wieder auf Rang neun nach oben.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 172-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2022 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.