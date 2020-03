Auf diese Fondspolicen-Anbieter setzen Versicherungsmakler

17.3.2020 – Die Alte Leipziger ist der favorisierte Anbieter der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen geht. Dahinter folgen die Allianz und die Canada Life. Das zeigen die Asscompact Trends I/2020.

Fondspolicen – sowohl mit als auch ohne Garantien – sind die Produktgruppe mit dem mit Abstand höchsten Stellenwert im privaten Vorsorgegeschäft von unabhängigen Vermittlern. Dies gilt sowohl für den aktuellen als auch den in den nächsten ein bis drei Jahren erwarteten Absatz. Zu diesem Ergebnis ist die „Marktstudie Private Vorsorge 2019“ gekommen (VersicherungsJournal 4.10.2019).

Die Untersuchung BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH basiert auf einer im vergangenen August durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungs-Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 391 angegeben.

Fondspolicen insgesamt nur im Mittelfeld

Im Vergleich mit anderen Produktgruppen außerhalb der Altersvorsorge landen fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen allerdings nur im Mittelfeld. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Diese wird im Quartalsrhythmus ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt und beruht auch auf einer Vermittlerbefragung.

Zuletzt rutschten die Fondspolicen leicht ab von der 16. auf die 17. Position. Allerdings beurteilten immerhin fast unverändert gut vier von zehn Befragten den Absatz als „(sehr) gut“. Auf der anderen Seite entschied sich nicht einmal ein Fünftel für die Antwortoptionen „(sehr) schlecht“ (9.3.2020, 6.12.2019).

Die Favoriten im freien Vertrieb

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler auch nach ihren persönlichen Favoriten in 39 Produktlinien gefragt. Dabei können sie über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

In der Produktgruppe fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung liegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. auf dem Spitzenplatz. Mehr als jeder siebte Befragte votierte für die Gesellschaft.

Den Silberrang sicherte sich hauchdünn dahinter die Allianz Lebensversicherungs-AG. In etwa jede achte Favoritennennung auf sich vereinen konnte die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Dies reichte für Position drei.

Allianz holt auf

Auch wenn die Alte Leipziger schon seit vielen Quartalen in der Gunst der Makler und Mehrfachvertreter in Führung liegt, so ist die Luft doch deutlich dünner geworden. Der Vorsprung auf die Konkurrenz ist auf wenige Stimmen zusammengeschmolzen. Ärgster Verfolger ist aktuell die Allianz, die sich an der Canada Life vorbeischieben konnte.

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die sich vor zwei Quartalen vom zweiten auf den sechsten Platz verschlechtert hatte, verteidigte Position vier. Unverändert an fünfter Stelle liegt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871).

Jeweils um einen Rang nach oben ging es für die Continentale Lebensversicherung AG (auf sechs) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (auf sieben). Von 14 auf acht kletterte die Condor Lebensversicherungs-AG.

Position neun belegt zum zweiten Mal in Folge die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland. Aus den Top Zehn herausgefallen ist die WWK Lebensversicherung a.G., die im Vorquartal noch Platz sechs belegt hatte.

Bezugsquelle

Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.