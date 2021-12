Auf diese Flottenversicherer setzen Versicherungsmakler

21.12.2021 – Für unabhängige Vermittler besitzt das Kfz-Flottengeschäft einen vergleichsweise hohen Stellenwert. Favoriten der Makler und Mehrfachvertreter sind die VHV und die Kravag. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2021. Aus der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik von Bafin und GDV der letzten Jahre geht hervor, dass sich das Schadengeschehen zuletzt positiv für die Versicherer entwickelt hat.

WERBUNG

Zwischen 2013 und 2020 ist die Zahl der haftpflichtversicherten Flotten-Pkw um über ein Viertel auf gut 2,6 Millionen Jahreseinheiten gestiegen. Die Zahl der versicherten Personenkraftwagen insgesamt ((Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 112) hat sich im gleichen Zeitraum nur um etwa ein Zwölftel erhöht. Dadurch wuchs der Anteil der Flottenfahrzeuge von 4,9 auf 5,8 Prozent.

Flotten-Pkw: Aufwand und Schadenzahl zuletzt deutlich zurückgegangen

Dies zeigen die „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2020“ und die Auflagen der Vorjahre. Die Statistik wird jährlich vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Aus den Publikationen geht weiter hervor, dass bei den Flotten-Pkw Aufwand und Schadenzahl zuletzt deutlich zurückgegangen sind. Die Verminderungen bei der Fallzahl (minus ein Siebtel auf 145.000) und bei den Kosten (minus ein Fünftel auf 568 Millionen Euro) dürften vor allem auf das coronabedingt niedrigere Verkehrsaufkommen zurückzuführen sein. In den Jahren zuvor (VersicherungsJournal 17.12.2020) war es fast kontinuierlich nach oben gegangen.

Positive Entwicklung beim Schadengeschehen

Ein vertiefender Blick auf weitere Daten aus der Statistik zeigt eine positive Entwicklung bei der Schadenhäufigkeit wie auch beim für die Prämienkalkulation wichtigen Schadenbedarf. Erstere hat im Betrachtungszeitraum um weit über ein Drittel auf 55 Unfälle je 1.000 versicherte Jahreseinheiten abgenommen. Allein im ersten Corona-Jahr ging es um fast ein Viertel nach unten (13.10.2021).

Der Schadenbedarf reduzierte sich 2020 um rund ein Sechstel auf 216 Euro. Im Vergleich zu 2013 stand ein Minus von einem guten Fünftel zu Buche.

Andererseits haben sich die Kosten pro Crash um über ein Viertel auf 3.911 Euro erhöht. Dabei war allein im vergangenen Jahr eine Zunahme um ein Zwölftel zu verzeichnen. Der aktuelle Wert liegt allerdings immer noch unter dem der Personenkraftwagen insgesamt (3.960 Euro). Zum Vergleich: 2013 war ein Flotten-Haftpflichtschaden mit 3.119 Euro um knapp 50 Euro günstiger für den Versicherer als ein Pkw-Schaden.

Flottengeschäft weiterhin nicht auskömmlich

Branchenweit war die Flottenversicherung in der Vergangenheit nach weiteren GDV-Daten nicht auskömmlich tarifiert. So schreiben die Anbieter seit über einem Jahrzehnt fast durchgängig Verluste. Die Combined Ratio lag in der Spitze bei über 117 Prozent.

Auffällig ist, dass sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in den letzten Jahren immer mehr von oben der 100-Prozent-Marke annähert. Zuletzt lag sie nur noch hauchdünn im roten Bereich (29.1.2020).

Flottengeschäft besitzt Gewicht im Maklermarkt

Insbesondere im unabhängigen Vermittlermarkt spielt die Flottenversicherung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. In den Absatzhitparaden der letzten Auflagen der Asscompact-Trends landete diese Produktgruppe oftmals in der oberen Hälfte der gut drei Dutzend untersuchten Produktkategorien.

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Für die aktuelle Auflage IV/2021 waren es 396. Die Umfrage fand zwischen Ende September und Anfang Oktober 2020 statt.

Das Top-Ergebnis erzielte die Kfz-Flottenversicherung im Frühjahr 2019 mit dem achten Rang. Mehr als die Hälfte der unabhängigen Vermittler berichtete seinerzeit von einem „(sehr) guten“ Geschäft im zu beurteilenden Schlussquartal 2018. Auf der anderen Seite lief es nur bei rund jedem fünften Befragten „(sehr) schlecht“ (21.3.2019).

Die Favoriten der Vermittler

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in 40 Produktlinien befragt. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Kfz-Flottenversicherung liegt aktuell die VHV Allgemeine Versicherung AG an der Spitze. Die Hannoveraner setzten ihren Aufwärtstrend fort und kletterten vom dritten über den zweiten auf den ersten Platz. Das Unternehmen konnte fast jede vierte der 187 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.

Nach drei Mal an der Spitzenposition finden sich die Kravag Versicherungen aktuell nur noch an zweiter Stelle wieder. Annähernd jeder fünfte Befragte votierte für den Anbieter. Die Ränge drei und vier belegen weiterhin die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von einem Siebtel und die R+V Allgemeine Versicherung AG (knapp ein Achtel Anteil). Die Axa Versicherung AG, die zuletzt drei Mal Position sechs innehatte, kletterte einen Platz nach oben.

Position sechs teilen sich die Dialog Versicherung AG, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die Provinzial Versicherungen. Für diese drei Akteure stimmte jeweils rund jeder 40. Interviewte.

Bezugshinweis

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 179-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2021 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.