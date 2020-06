Auf diese BU-Versicherer setzen Versicherungsmakler

26.6.2020 – Die Alte Leipziger ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von BU-Policen geht. Dahinter folgen die Swiss Life und Volkswohl Bund, wie die Asscompact Trends II/2020 zeigen.

Das Geschäft mit Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen hat im unabhängigen Vermittler deutlich nachgelassen. In den letzten beiden Auflagen der Asscompact Trends landete das Segment nur noch so gerade eben in der Top Ten der Produkthitparade (VersicherungsJournal 9.6.2020, 9.3.2020).

Zuletzt berichtete nicht einmal mehr jeder zweite Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft. Dies sah in den vier Auflagen zuvor noch deutlich besser aus. Seinerzeit lagen die Werte bei zum Teil weit über 60 Prozent (6.12.2019, 17.9.2019, 6.6.2019, 21.3.2019).

Hintergrund dürfte die Corona-Krise mit den Kontaktbeschränkungen und dem Wegfall der persönlichen Beratung gewesen sein. Dies hatte auch die Vertriebsstimmung tief in den Keller getrieben (5.6.2019).

Onlinebefragung von 432 unabhängigen Vermittlern

Die Studienreihe Asscompact Trends wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage II/2020 wird mit 432 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Die BU-Favoriten aus Maklersicht

Für die Favoritenwahl konnten die Interviewten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. In der BU-Versicherung, in der insgesamt 475 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter.

Mit respektablem Vorsprung liegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. an der Spitze. Mehr als jeder vierte Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten. An zweiter Stelle liegt die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, für die rund jeder elfte Befragte votierte.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. gegen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG durch. Diese drei konnten jeweils etwa jede 13. Favoritenstimme auf sich vereinen.

Aufsteiger und Absteiger in der Beliebtheitsskala

An der Spitze zieht die Alte Leipziger schon seit geraumer Zeit einsam ihre Runden. Die Swiss Life holte sich den früher über lange Zeit gehaltenen Silberrang zurück, von dem sie im vergangenen Quartal auf Position fünf abgerutscht war. Dadurch ging es für den Volkswohl Bund von zwei auf drei nach unten.

Die Allianz, die in der vorletzten Auflage noch an dritter Stelle gelegen hatte, verbesserte sich aktuell von sechs auf vier. Nach oben zeigt die Kurve auch bei der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (von sieben auf sechs) sowie bei der Basler Lebensversicherungs-AG (von zehn auf acht).

Einbußen um jeweils zwei Positionen hatten die Nürnberger (von drei auf fünf) und die HDI Lebensversicherung AG (von sieben auf neun) hinzunehmen. Um gleich vier Plätze auf Rang sieben verschlechterte sich die Continentale Lebensversicherung AG. Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur BU-Versicherung

An die Alte Leipziger liefern unabhängige Vermittler auch das meiste Geschäft (2.4.2020). Hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft liegt hingegen die Canada Life in Front. Dies hat die Asscompact „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ ergeben, die ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt wurde.

Mitte Mai hat die Morgen & Morgen GmbH (M&M) die aktuelle, mittlerweile 25. Auflage ihres „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ veröffentlicht. Die stabilsten BU-Versicherer hat die Franke und Bornberg Research GmbH mit dem Map-Report Nummer 913 ermittelt (31.1.2020). In diesem wurden auch riesige Unterschiede beim Beitragsvorwegabzug in der BU dokumentiert (16.3.2020).