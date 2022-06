Auf diese bKV-Anbieter setzen Versicherungsmakler

10.6.2022 – Die Hallesche ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern beim Vermitteln von bKV-Policen. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2022. Dahinter folgt die Allianz, die zuletzt kräftig aufgeholt hat. Den Bronzerang belegt die Barmenia vor der SDK.

Zwischen 2015 und 2021 hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung (bKV) anbieten, auf rund 18.000 verfünffacht.

Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer auf fast 1,6 Millionen Beschäftigte fast verdreifacht. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Anfang Juni bekannt (VersicherungsJournal 3.6.2022).

Immer größere Bedeutung im freien Vertrieb

Im unabhängigen Vermittlermarkt scheint das Geschäftsfeld immer mehr anzukommen. Dies belegt die im Frühjahr erschienene Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“. Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine Befragung von netto 267 Vermittlern (4.2.2022, 11.2.2022, 18.2.2022, 23.2.2022).

Demnach vermittelt inzwischen fast jeder dritte Makler und Mehrfachvertreter bKV-Tarife. In den Studienauflagen zuvor war es nur jeweils etwa jeder fünfte. Zudem sind mittlerweile über 60 Prozent der Interviewten der Überzeugung, dass die bKV zukünftig immer wichtiger wird. Drei Jahre zuvor waren es noch weniger als die Hälfte.

Die beliebtesten bKV-Anbieter im Maklervertrieb

Welche Produktgeber zu den Favoriten der unabhängigen Vermittler gehören, ermittelt die BBG regelmäßig im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird im Quartalsrhythmus erstellt und beruht ebenfalls auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 342 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im April 2022. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten (8.6.2022) sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Im bKV-Segment sicherte sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit einem Anteil von deutlich über einem Viertel den Spitzenplatz vor der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG. Für Letztere votierte knapp jeder vierte Befragte. Den Bronzerang belegt die Barmenia Krankenversicherung AG, die etwa jede neunte Stimme auf sich vereinen konnte.

An vierter Stelle liegt die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) mit einem Anteil von einem Elftel. Dahinter folgen die Gothaer Krankenversicherung AG mit fünf Prozent vor der Axa Krankenversicherung AG und der Hansemerkur Krankenversicherung AG mit jeweils vier Prozent. Alle anderen aufgeführten Marktteilnehmer kamen bestenfalls auf zwei Prozent Anteil.

Hallesche zieht an der Spitze einsam ihre Runden

Die vier oben zuerst genannten Anbieter landeten in den letzten zehn Auflagen der Studienreihe fast immer auf den vorderen Rängen. Lediglich die Gothaer Krankenversicherung AG und die Axa Krankenversicherung AG konnten sich zwischenzeitig kurz in der Top Vier platzieren.

Unangefochten an der Spitze liegt im Betrachtungszeitraum die Hallesche, die allerdings aktuell auf den drittniedrigsten Zustimmungswert kam. In der Auflage IV/2020 lag der Anteil mit knapp 39 Prozent um etwa zehn Prozentpunkte höher.

Allianz holt auf

Die Allianz landete zum neunten Mal in den letzten zehn Studienauflagen an zweiter Stelle. Lediglich drei Quartale zuvor (10.9.2021) hatte das Unternehmen „nur“ den Bronzerang belegt. Seitdem konnte der Anbieter seinen Anteil an den Favoritennennungen mehr als verdoppeln, und das sogar auf einen neuen Höchstwert. Dadurch schrumpfte der Rückstand auf die Spitze auf nur noch rund vier Punkte.

Die Barmenia verteidigte zum zweiten Mal die dritte Position. Einmal reichte es für die Wuppertaler zum geteilten Silberrang, die sich ansonsten meist auf Rang vier wiederfand. Für die SDK standen im Betrachtungszeitraum fünf vierte und vier dritte Plätze sowie einmal der Silberrang zu Buche.

Der 172-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2022 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.