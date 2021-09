Auf diese bKV-Anbieter setzen unabhängige Vermittler

10.9.2021 – Die Hallesche ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von bKV-Policen geht. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2021. Dahinter folgen – in wechselnder Reihenfolge – vor allem die SDK, die Allianz und die Barmenia, wie den letzten sieben Auflagen der quartalsweise durchgeführten Studienreihe zu entnehmen ist.

Zwischen 2015 und 2020 hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung (bKV) anbieten, auf rund 13.500 verdreieinhalbfacht. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer auf über eine Million Beschäftigte fast verdoppelt (VersicherungsJournal 23.6.2021).

Im unabhängigen Vermittlermarkt ist das Geschäftsfeld allerdings noch nicht so richtig angekommen. Dies belegt die im Frühjahr erschienene Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2021“. Grundlage der Studie von BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine Befragung von netto 285 Vermittlern.

Demnach vermittelt – wie auch in den beiden Studienauflagen zuvor – nur gut jeder fünfte Makler und Mehrfachvertreter bKV-Tarife. Hier ist allerdings Besserung in Sicht. Denn 53,5 Prozent der Interviewten sind der Überzeugung, dass die bKV zukünftig immer wichtiger wird. Zwei Jahre zuvor waren es nur rund 48 Prozent.

Aktuelle Befragung von 451 unabhängigen Vermittlern

Welche Produktgeber zu den Favoriten der unabhängigen Vermittler gehören, ermitteln BBG und IVV regelmäßig im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends, die im Quartalsrhythmus erstellt wird. Sie beruht ebenfalls auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage III/2021 wird mit 451 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen Ende Juni und Mitte Juli.

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler unter anderem zu ihren persönlichen Favoriten in 40 Produktlinien befragt. Diese können über ein Drop-Down-Menü ausgewählt oder frei eingegeben werden.

Die Makler-Favoriten in der bKV

Im bKV-Segment gab es insgesamt 119 Favoritennennungen. Von diesen entfiel knapp jede dritte auf die Hallesche Krankenversicherung a.G. In einem Dreikampf um den Silberrang behielt die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) die Oberhand.

Dahinter folgen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Barmenia Krankenversicherung AG. Für die drei letztgenannten Akteure votierte zwischen gut jeder achte und knapp jeder neunte Umfrageteilnehmer. Alle anderen aufgeführten Marktteilnehmer kamen bestenfalls auf fünf Prozent Anteil, was sechs oder weniger Favoritenstimmen entspricht.

Hallesche zieht an der Spitze einsam ihre Runden

Die vier oben genannten Anbieter landeten in den letzten sieben Auflagen der Studienreihe immer auf den vorderen Rängen. Lediglich die Gothaer Krankenversicherung AG und die Axa Krankenversicherung AG konnten sich zwischenzeitig kurz in der Top Vier platzieren.

Unangefochten an der Spitze liegt im Betrachtungszeitraum die Hallesche, die allerdings aktuell auf den niedrigsten Zustimmungswert kam. In der Auflage IV/2020 lag der Anteil mit knapp 39 Prozent noch fast acht Prozentpunkte höher.

SDK erstmals an zweiter Position

Die Allianz verlor aktuell ihren davor sechs Mal ergatterten Silberrang – mit dem niedrigsten Zustimmungswert seit Anfang 2020. Dieser fiel in der Auflage II/2020 mit 24 Prozent sogar mehr als doppelt so groß aus.

Erstmals an zweiter Stelle findet sich die SDK wieder, die im Betrachtungszeitraum meist Position drei belegt hatte. Das Unternehmen erreichte zum vierten Mal in Folge einen zweistelligen Anteil an den Favoritennennungen. Die Barmenia schnitt in den letzten sieben Studienauflagen einmal als geteilter Zweiter und in der vorangegangen Auflage als Dritter ab. Ansonsten reichte es bestenfalls für Platz vier.

Aktuelles Extrablatt zum Thema bKV

