Auf diese Betriebsrenten-Anbieter setzen Versicherungsmakler

26.3.2021 – Die Allianz ist und bleibt der uneingeschränkte Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um das bAV-Geschäft geht. Dahinter folgen Canada Life und Alte Leipziger, wie die Asscompact Trends I/2021 zeigen.

WERBUNG

In der Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler gehört die betriebliche Altersversorgung (bAV) aktuell zwar nicht zu den Top-Produkten (VersicherungsJournal 5.3.2021). Mit Position 18 bei 39 abgefragten Produktgruppen schneiden die Betriebsrenten allerdings besser ab als alle anderen Vorsorgeprodukte. Immerhin mehr als jeder dritte Interviewte berichtete von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

Onlinebefragung von Maklern und Mehrfachvertretern

Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage I/2021 der Asscompact Trends. Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 511 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Allianz ist und bliebt bAV-Favorit aus Maklersicht

Für die Favoritenwahl konnten die Interviewten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. In der bAV, in der insgesamt 371 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter.

Mit respektablem Vorsprung liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Annähernd 30 Prozent der Umfrageteilnehmer nannten das Unternehmen als Favoriten. Der Anbieter führt die Favoritenrangliste schon seit vielen Quartalen unangefochten an. Der Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger betrug in den vergangenen neun Quartalen zwischen zwölf und über 20 Prozentpunkten.

Dahinter liefern sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. ein enges Rennen um den Silberrang. Zuletzt hatte die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln zwei Mal mit Anteilen von jeweils rund einem Achtel knapp die Nase vorn. In den beiden Quartalen davor lagen die Oberurseler mit jeweils einem guten Achtel leicht in Front.

Stuttgarter vor Swiss Life

Den vierten Platz sicherte sich die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die drei Quartale zuvor noch an sechster Stelle gelegen hatte. Hauchdünn dahinter folgt die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Der Akteur konnte den Aufwärtstrend – zuvor war es von der siebten über die sechste auf die fünfte Position aufwärts gegangen – nicht fortsetzen, verteidigte aber den fünften Rang aus dem Vorquartal. Für die beiden vorgenannten Anbieter stimmte jeweils etwa jeder 15. Umfrageteilnehmer.

An sechster Stelle liegen gleichauf die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Beide verschlechterten sich – die Nürnberger um zwei Plätze und der Volkswohl Bund um eine Position. Sie konnten jeweils mehr als jede 20. Stimme auf sich vereinen.

Den achten Rang teilen sich die Condor Lebensversicherungs-AG und die WWK Lebensversicherung a.G. Ihre Werte liegen jeweils bei gut drei Prozent. Dabei verbesserte sich die Condor von der zwölften über die neunte auf die achte Position. Die WWK verteidigte den Rang aus dem Vorquartal, als es um einen Platz nach oben gegangen war.

Bezugshinweis

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 178-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2021 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zum Betriebsrenten-Geschäft

An die Allianz liefern unabhängige Vermittler auch das meiste Geschäft – sowohl in Sachen Direktversicherungen als auch im Durchführungsweg Unterstützungskasse (6.5.2020).

Hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft liegen hingegen die Condor und die Canada Life in Front. Dies hat die Asscompact „Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2020“ ergeben, die ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt wurde (11.5.2020).

Auch in der Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe findet sich die Allianz an der Spitze wieder – zumindest was die Relevanz für das Neugeschäft angeht (7.1.2010). Hinsichtlich der Qualität von Produkten, Policierung und Schadenregulierung schnitt hingegen der Volkswohl Bund am besten ab (20.1.2020).

In der aktuellen Auflage des Ratings von bAV-Direktversicherungen (§ 3 Nummer 63 EStG) der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) gehörte nur die Allianz in fünf der sechs untersuchten Produktarten zur „exzellenten“ Spitzengruppe (3.7.2020).