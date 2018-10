Auf diese Autoversicherer setzen Makler im Neugeschäft

29.10.2018 – Bei den Kfz-Policen für Privatkunden ist die VHV der von Versicherungsmaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Im Kleinflottengeschäft liegt die SV Sparkassenversicherung an der Spitze. Die Qualitätswertung gewann jeweils mit großem Vorsprung die Itzehoer. Dies zeigte eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat unter ihren 2.978 Partnerbetrieben eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Kfz-Versicherung durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter im Privatkunden- sowie im Kleinflottengeschäft nennen. Im privaten Bereich gingen 3.624 Nennungen ein, für das gewerbliche Segment gab es 2.174 Favoritennennungen.

Privatkunden: Am häufigsten wird an die VHV vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter im privaten Kfz-Geschäft liegt bei den Vema-Partnern die VHV Allgemeine Versicherung AG an der Spitze. Der Anteil liegt bei mehr als einem Fünftel.

Den Silberrang belegt die Axa Versicherung AG mit gut einem Siebtel Anteil an den Favoritennennungen. Dicht dahinter folgt die R+V-Gruppe. Die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG an vierter Stelle konnte gut jede elfte Stimme auf sich vereinen.

Kleinflotten: Am häufigsten wird an die SV vermittelt

Bei den Kleinflotten setzen die Vermittler am häufigsten auf die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. Der Anteil liegt bei über einem Sechstel. Im Privatgeschäft reichte es mit einem Anteil von 6,6 Prozent allerdings nur für die fünfte Position.

In etwa jede siebte Favoritennennung im Kleinflottengeschäft entfiel auf die Allianz Versicherungs-AG. Mit Platz zwei schnitt die Gesellschaft hier deutlich besser ab als im Privatkundensegment. Dort sprang nur der achte Rang heraus (Anteil: 3,5 Prozent). An dritter Stelle im Kleingewerbebereich folgt die BGV-Versicherung AG, die sich hauchdünn gegen die Itzehoer durchsetzte.

Itzehoer gewinnt Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Vema-Partner zudem verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenbearbeitung, die zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung eingingen.

Den Spitzenplatz in der Qualitätsrangliste sicherte sich im privaten wie auch im gewerblichen Kfz-Geschäft in beiden Bereichen die Itzehoer. Die Gesellschaft ließ im Privatkundensegment mit einer Gesamtnote von 1,37 die Konkurrenz weit hinter sich. Für die Württembergische Versicherung AG auf der zweiten Position errechnet sich „nur“ ein Wert von 1,90.

An dritter Stelle liegen gleichauf die Alte Leipziger Versicherung AG, die VHV, die R+V-Gruppe sowie die Allianz. Die Durchschnittsnote liegt bei 2,06.

Bei den Kleinflotten schnitt die Itzehoer mit einer Gesamtnote von 1,43 ebenfalls um über 0,5 Punkte besser ab als der ärgste Verfolger. Nur die Allianz auf Position zwei lag mit einem Wert von 1,97 unter dem Durchschnitt von 2,06

