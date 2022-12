Auch Verbraucherzentrale warnt vor PKV-Tarifoptimierern

20.12.2022 – Der Verein fordert zur Wachsamkeit beim Wechseln innerhalb der privaten Krankenversicherung auf, wenn dieser durch „Optimierer“ in Angriff genommen werden soll. Dabei werde zu selten die Motivation der Dienstleister hinterfragt, so die Zentrale. Unterm Strich könnten die Kunden am Ende sogar draufzahlen.

WERBUNG

Nachdem in der vergangenen Woche der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. Strafanzeige gegen ein Netzwerk aus „Beitragsoptimierern“ in der privaten Krankenversicherung (PKV) gestellt hat (VersicherungsJournal 16.12.2022), rät nun auch der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. bei „Tarifoptimierern“ zur Vorsicht.

Jochen Sunken (Bild: Katrin Gerdes)

Vor dem Hintergrund anstehender Beitragshebungen könnten Betroffene ihre Kosten senken wollen, so die Zentrale, und dabei in Kostenfallen tappen.

PKV-Beitrag prüfen kann sinnig sein, aber…

Wer zum Beitrags- oder Tarifoptimierer geht, hat die Chance auf einen günstigeren Tarif. Denn um entstandene höhere Beiträge durch die Anpassung zu umgehen, kann der Versicherte innerhalb der Gesellschaft den Tarif wechseln.

„Es kann anhand steigender Beiträge durchaus sinnig sein zu schauen, welche Wechseloptionen man hat“, sagt dazu Dr. Jochen Sunken, Abteilungsleiter Gesundheit und Patientenschutz der Verbraucherzentrale.

Allerdings falle der Marktüberblick für den Laien schwer. Hier schnappe die Falle zu, wenn sich unseriöse „Tarifoptimierer“ an die Verbraucher richten.

Erfolgshonorar und Selbstbehalt können Kostenersparnis vernichten

Schnell kann die scheinbare Ersparnis beim Aufsuchen eines Optimierers zum Schuss in den Ofen werden. So beträgt das Honorar oftmals die jährliche Ersparnis in einmaliger Summe. Koste ein neuer Tarif beispielsweise 100 Euro im Monat weniger, zahle der Versicherte in der Regel einmalig 1.200 Euro an den Dienstleister.

„Man muss sich bewusst machen, in welchem Anreizsystem die Optimierer arbeiten“, warnt Sunken. Kritisch zu betrachten sei es beispielsweise, wenn Kunden denselben Tarif wie zuvor vorgelegt bekommen, nur mit höherer Selbstbeteiligung.

Scheinbar gleiche Leistung und geringerer Beitrag, faktisch aber kein Gewinn, wenn es dann zur Krankheit kommt. „Wird ein höherer Selbstbehalt vereinbart, lässt sich oft nur dann Geld sparen, wenn man nicht zum Arzt geht“, sagt Sunken.

Günstiger Tarif nicht unbedingt die beste Option

Statt auf das Geld, sollte auf das Leistungsspektrum geschaut werden, rät die Verbraucherzentrale. Daher solle nicht unbedingt auf den preisgünstigsten Tarif geschaut werden. Diese werden aber laut dem Verein besonders gerne von Tarifoptimierern vorgeschlagen.

„Tarifoptimierer, die Versicherte bei der Kostenreduzierung unterstützen wollen, erhalten dann ein hohes Honorar, wenn sie PKV-Tarife mit möglichst geringer Beitragshöhe vorschlagen“, heißt es seitens der Verbraucherzentrale. „Dabei die Leistungsseite auszusparen, ergibt keinen Sinn“, so Sunken.