Auch Kollege Bot kocht nur mit Wasser

15.10.2019 – Der Vertrieb ist an Untergangsszenarien gewohnt, etwa durch Künstliche Intelligenz. Doch von den computergesteuerten Kollegen, sogenannten Bots, geht möglicherweise weniger Bedrohung aus als angenommen. Die Einsatzmöglichkeiten weisen jedenfalls noch empfindliche Grenzen auf. Das wurde auf der MCC-Tagung IT-Optionen deutlich.

Bedroht Künstliche Intelligenz (KI) massenweise Jobs im Vertrieb? Wenn man den Fachleuten von der Tagung IT-Optionen des MCC - Management Center of Competence Ende vergangener Woche in Düsseldorf glaubt, dann wirft die moderne Technologie zwar lange Schatten des Schreckens voraus. Auf dem Weg in die Realität scheinen diese Schatten aber deutlich zu verblassen.

Das Podium der MCC-Tagung IT-Optionen (Bild: Lansch)

Die KI schafft Zeit für Kundenbetreuung

Beispielsweise ist Sebastian Pitzler, Geschäftsführer des Insurlab Germany e.V., davon überzeugt: „Die KI wird nie das Einfühlungsvermögen eines Versicherungs-Vermittlers ersetzen.“ Sie könne am besten standardisierte Prozesse verarbeiten. Das aber in Windeseile, so dass enorm Zeit gespart wird.

Für Vermittler sieht er darin eine riesige Chance. Ähnlich wie in der Pflege sei die Arbeit der Versicherungsvermittler stark bürokratiebelastet. Die lästige Dokumentation könnte KI übernehmen. Der Vermittler habe dann wieder mehr Zeit für den Kunden und seine eigentliche Betreuungsarbeit.

Entlastung statt Entlassung

Auch nach Ansicht von Alexander Britz, Leiter des Geschäftsbereichs digitale Business Transformation & KI bei der Microsoft Deutschland GmbH, müssen Versicherer sich mit KI im Vertrieb beschäftigen. Auch er sieht davon kaum Jobs bedroht.

Im Gegenteil, die bestehenden Vermittler könnten von der Entlastung durch Routinearbeit profitieren. Er habe selbst die Erfahrung gemacht, dass zwar seit Jahren vor einem drohenden Jobverlust durch Digitalisierung und kognitive Services gewarnt werde. Aber: „Bei uns sind alle noch da – nur halt mit anderen Aufgaben beschäftigt.“

Versicherungs-Unternehmen müssen der demografischen Entwicklung im Vertrieb jedenfalls etwas entgegensetzen. Die Babyboomer gehen bald in Rente und unter den jungen Leuten ist nur schwierig Nachwuchs für den Vertrieb zu finden. Kollege Bot scheint da wie gerufen zu kommen.

Sprachliche Barrieren

Doch gar so einfach ist die Chose wohl nicht. Die Möglichkeiten der KI werden offenbar schnell überschätzt. Sprich, auch Bots kochen nur mit Wasser. Bei realistischer Betrachtung ist die Technologie noch längst nicht so ausgereift, wie es nötig wäre.

Es hapert beispielsweise noch an vermeintlich simplen Dingen wie dem Sprachverständnis. Mit Dialekt hat das nur am Rande zu tun. Die können selbstlernende Systeme erlernen. Doch, ohne ein unzweifelhaftes Sprachverständnis kann kein Computer ein Kundenanliegen analysieren und schlussendlich beantworten.

„Wir haben noch nicht viele Bots im Einsatz, weil sie noch nicht richtig gut sind“, bestätigt Emanuel Issagholian, Leiter Digitalisierung und Datenmanagement in der Gothaer Finanzholding AG. Der Zug gehe aber eindeutig in diese Richtung.

Fast die Hälfte der Kundenanfragen ist laut einer internen Untersuchung einfacher Natur. Doch aktuell ist die Technik noch nicht perfekt. Sie scheitere beispielsweise schon am schlichten Buchstabieren, weil es in Deutschland kein einheitliches Buchstabieralphabet gebe, so der Gothaer-Experte.

Blockchain nicht DSGVO-tauglich

Auch die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie werden überschätzt. Dr. Jörg Puchan, Professor für Angewandte Informatik an der Hochschule München: „Die Blockchain bietet viele interessante Ansätze, aber noch ist sie recht volatil und deshalb für professionelle sichere Lösungen nicht einsatzbereit.“

Denn, obwohl quasi jede Software Fehler habe, könnten diese in der Blockchain nicht korrigiert werden, weil grundsätzlich im Nachhinein nichts geändert werden dürfe. Ebenso könne nichts gelöscht werden. Und das ist mit den heutigen DSGVO-Anforderungen einfach nicht kompatibel, warnt der Professor und Moderator der Fachtagung.

Entsprechend haben sich die Trends in der Insurtech-Szene inzwischen gewandelt. So ist eine Verlagerung vom Frontend zum Backend zu beobachten.

In der Produktentwicklung steht der Kunde zunehmend im Vordergrund. Und ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Kooperation. „Wir bringen Versicherungs-Unternehmen und Startups zusammen“, darin sieht Insurelab-Manager Pitzler eine seiner wichtigsten Aufgaben. Mit zahlreichen Veranstaltungen fungiert das Insurlab auch als eine Art Partnervermittlung.