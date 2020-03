Auch die FDP setzt auf Aktien zur Altersvorsorge

5.3.2020

Die FDP-Bundestagfraktion mit einem Antrag (Bundestagsdrucksache 19/17441, PDF, 557 KB) die Bundesregierung aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen für ein Altersvorsorge-Konto zu schaffen. In das sollen die Anleger bis zu 100 Prozent in Aktien, Mitarbeiteraktien, Fonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Altersvorsorgeprodukte investieren können.

Die Aktie sei langfristig die mit Abstand erfolgreichste Anlageklasse, heißt es in dem Antrag. Dabei wird auf Berechnungen des Deutschen Aktieninstituts e.V. verwiesen, nach denen sich bei einem Anlagezeitraum von 20 Jahren eine durchschnittlich DAX-Rendite von 8,8 Prozent im Jahr ergeben habe.

Mit Blick auf den bestehenden Reformbedarf bei der Riesterrente fordern die Liberalen, dass künftig die verpflichtende Beitragsgarantie entfallen sollte, um bei Riester-Fondsrenten wieder eine höhere Aktienquote zu ermöglichen.

Auch Verbraucherschützer setzen bei der Altersvorsorge auf die Aktie (VersicherungsJournal 4.3.2020). Die Besteuerung des Altersvorsorge-Vermögens soll nach dem Willen der FDP in der Entnahmephase nachgelagert erfolgen. Der Kapitalstock soll ab dem 60. Lebensjahr in Anspruch genommen werden können. Eine Doppelverbeitragung in der Krankenversicherung soll ausgeschlossen werden.