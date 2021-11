Assekurata attestiert hohe Kundenzufriedenheit

18.11.2021 – Drei von vier Huk-Coburg-Versicherer erhielten erneut in der Gesamtnote die Spitzenbewertung. Alle schnitten in den Kategorien „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ mit der Bestbewertung ab. Das gleiche Ergebnis erzielten drei LVM-Gesellschaften. Für sie gab es in der Gesamtnote erneut zwei Spitzenplätze und ein „sehr gut“. Bei drei deutschen Generali-Töchtern wurden die Vorjahresgesamtnoten bestätigt. Generali Kranken wurde in der Kategorie „Wachstum“ herauf- und der Schaden-/Unfallversicherer herabgestuft.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH analysiert in ihren Unternehmensratings verschiedene Teilqualitäten, darunter die Kundenorientierung. Dazu befragt sie nicht nur Kunden, sondern auch Vermittler. Das Ergebnis fließt zu 30 Prozent in die Gesamtnote bei Lebensversicherern ein. Bei Krankenversicherern sind es 25 Prozent und bei Schaden-/Unfallversicherern 33,33 Prozent.

Huk-Coburg-Kunden fühlen sich wertgeschätzt

Bei allen vier untersuchten Huk-Coburg-Gesellschaften wurden die Gesamtnoten des Vorjahres bestätigt. Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, Huk24 AG und die Haftpflicht-Unterstützungskasse schnitten erneut insgesamt „exzellent“ ab. Eine Stufe schlechter ist wieder die Kranken-Tochter platziert.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erfolgsaussichten der Huk24 und der Unterstützungskasse verbessert. In den Kategorien „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ erreichten alle Unternehmen wieder die Spitzenwertung „exzellent“.

So ergab die Befragung der Lebensversicherungs-Kunden, dass sich mehr als drei Viertel vollkommen oder sehr wertgeschätzt fühlen. 77,5 Prozent vertrauen dem Unternehmen vollkommen oder sehr. Im Assekurata-Durchschnitt äußern sich nur 71,9 Prozent entsprechend. Über 82,8 Prozent gaben an, dass telefonische Anfragen sofort geklärt werden konnten (Assekurata-Schnitt: 77,2 Prozent).

LVM-Gesellschaften gleichfalls mit exzellenter Kundenorientierung

Mathias Kleuker (Bild: LVM)

Der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., LVM Kranken und Leben wurden insgesamt und in allen Teilkategorien unverändert zum Vorjahresergebnis eingestuft. Wie die Huk-Coburg sind alle drei Gesellschaften in den Kategorien „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ exzellent.

„Die kontinuierliche Überprüfung der Finanzkraft unserer Gesellschaften, vor allem aber die Fokussierung auf den Aspekt der Kundenorientierung, macht die Bewertung durch die Assekurata so wertvoll – für uns als Unternehmen, vor allem aber für unsere Kunden“, kommentierte Mathias Kleuker, Vorstandsvorsitzender der LVM-Gesellschaften, das Ergebnis in einer Pressemitteilung.

Im Ratingbericht heißt es, dass sich alle LVM-Versicherer durch eine hohe Serviceorientierung auszeichnen. Danach würden 96,7 Prozent der Kunden den Versicherungsverein ganz bestimmt oder wahrscheinlich weiterempfehlen. In Leben sind es 93,9 Prozent bei einem Assekurata-Durchschnitt von 86,7 Prozent.

Zwei Generali-Gesellschaften mit veränderten Wachstumsaussichten

Vollumfänglich bestätigt wurde das Vorjahres-Erstrating für die Generali Leben, was sich zur Gesamtnote „sehr gut“ addiert. Den Schaden-/Unfallversicherer Generali Deutschland Versicherung AG stuften die Analysten bei „Wachstum/Attraktivität am Markt“ zurück. Obwohl sich das Neugeschäft weiterhin positiv entwickele, seien die Wachstumszahlen im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen.

In dieser Kategorie verbessern konnte sich Generali Kranken. Die quantitativen Wachstumszahlen hätten sich positiv entwickelt, stellt die Agentur in ihrem Ratingbericht fest. Wegen des geringen Niveaus gab es dennoch nur „zufriedenstellend“. So liegt die verbesserte Bestandsstornoquote unter dem Assekurata-Durchschnitt.

In Sachen „Kundenorientierung“ sind die Sach- und Leben-Gesellschaft unverändert „exzellent“. So waren 55,3 Prozent der befragten Schadenversicherungs-Kunden vollkommen zufrieden mit der Beratung vor Abschluss und 57,2 Prozent nach Vertragsabschluss. Im Assekurata-Durchschnitt liegen diese Werte mit 40,0 beziehungsweise 30,2 Prozent deutlich niedriger.