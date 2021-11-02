Ascore: Vier Krankenversicherer mit der Höchstnote

24.9.2025 – Ascore hat in seinem aktualisierten PKV-Unternehmens-Scoring an vier Unternehmen die Höchstnote „sechs Kompasse“ vergeben. Hierzu gehören die „Wiederholungstäter“ LVM, Signal Iduna und Universa sowie neuerdings die Allianz. Nur zwei Kompasse erhielt erneut die VRK. Bewertet wurden 17 Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen (im Schnitt der Jahre 2022 bis 2024).

Die Ascore Das Scoring GmbH hat jetzt die aktuelle Auflage ihres PKV-Unternehmens-Scorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.

Zur Methodik

1,0 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der einfachen Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird diese Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

17 bewertungsrelevante Kennzahlen

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 32 betrachteten Gesellschaften der privaten Krankenversicherung (PKV) aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2022 bis 2024. Für die Bewertung wurden daraus folgende 17 Kennzahlen (bis auf Umsatz im Dreijahresschnitt) aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen:

verdiente Bruttobeiträge,

Sicherheitsmittelquote,

RfB-Quote nach Art der Leben,

RfB-Zuführungsquote nach Art der Leben,

Zuführungsquote für Versicherte ab 65 nach Art der Leben,

Bewertungseservequote,

Solvabilitätsquote II mit Volatilitätsanpassung (sofern vorhanden),

modifizierte versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote,

Barausschüttungsquote,

Abschlusskostenquote,

Verwaltungskostenquote,

modifizierte Nettoverzinsung,

Differenz laufende Durchschnittsverzinsung zum Rechnungszins,

Veränderung des verdienten Bruttobeitrags im Bestand,

Veränderung versicherte Personen im Bestand,

Veränderung vollversicherte Personen im Bestand und

Schadenquote.

Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden die Benchmarks aktualisiert und an die Marktentwicklung angepasst. Am Bewertungsraster wurden letztmalig vor vier Jahren (VersicherungsJournal 8.10.2021) Änderungen vorgenommen.

Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Vergleichs zahlreiche weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.

Vier PKV-Anbieter mit der Höchstnote

Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger („hervorragend“) kamen wie in den beiden Vorjahren (10.10.2022, 13.10.2023, 10.10.2022) vier Unternehmen. Dies sind

Neu in die Spitzengruppe aufgestiegen ist die Allianz.

15 PKV-Anbieter mit fünf Kompassen bewertet

Nicht zu den Anbietern mit der Höchstnote gehört die Hallesche Krankenversicherung a.G. Sie wurde wie folgende 14 weitere Wettbewerber mit fünf Kompassen („ausgezeichnet“) bewertet:

Dahinter folgen neun (2024: zehn) Marktteilnehmer mit vier dieser Richtungsanzeiger und drei (vier) Anbieter mit drei Kompassen. Zwei Kompasse erhielt erneut nur die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG.

Insgesamt fünf Veränderungen

Insgesamt veränderten sich die Beurteilungen bei fünf Krankenversicherern, und zwar um jeweils eine Bewertungsstufe. Verschlechtert hat sich wie oben beschrieben nur die Hallesche auf fünf Richtungsanzeiger.

Verbessert haben sich neben der Allianz auch die LKH und die Württembergische (jeweils auf fünf Kompasse) sowie die Nürnberger Krankenversicherung AG (auf vier Richtungsanzeiger).

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.

Analystenkommentar zur Marktentwicklung

Zur Marktentwicklung teilen die Analysten mit, dass die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent gesunken sei. Die RfB-Quote hat den Angaben zufolge von 36 auf 32,3 Prozent nachgegeben. Hingegen ist die Sicherheitsmittelquote, die Eigenkapital, freie RfB sowie Bewertungsreserven umfasst, von 2,2 auf 2,5 Prozent gestiegen.

Die Abschlusskostenquote erhöhte sich von 7,0 auf 7,2 Prozent. Die Schadenquote wuchs von 82,0 auf 83,5 Prozent. Letzteres führte zu einer um fast 1,8 Prozentpunkte gesunkenen versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote von 7,0 Prozent. Auf Vorjahresniveau blieb die Verwaltungskostenquote (2,2 Prozent).