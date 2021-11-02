Ascore: Vier Krankenversicherer mit der Höchstnote

24.9.2025 – Ascore hat in seinem aktualisierten PKV-Unternehmens-Scoring an vier Unternehmen die Höchstnote „sechs Kompasse“ vergeben. Hierzu gehören die „Wiederholungstäter“ LVM, Signal Iduna und Universa sowie neuerdings die Allianz. Nur zwei Kompasse erhielt erneut die VRK. Bewertet wurden 17 Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen (im Schnitt der Jahre 2022 bis 2024).
Die Ascore Das Scoring GmbH hat jetzt die aktuelle Auflage ihres PKV-Unternehmens-Scorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.
1,0 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der einfachen Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.
Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird diese Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.
Ausgewertet wurden Kennzahlen der 32 betrachteten Gesellschaften der privaten Krankenversicherung (PKV) aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2022 bis 2024. Für die Bewertung wurden daraus folgende 17 Kennzahlen (bis auf Umsatz im Dreijahresschnitt) aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen:
Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden die Benchmarks aktualisiert und an die Marktentwicklung angepasst. Am Bewertungsraster wurden letztmalig vor vier Jahren (VersicherungsJournal 8.10.2021) Änderungen vorgenommen.
Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Vergleichs zahlreiche weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.
Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger („hervorragend“) kamen wie in den beiden Vorjahren (10.10.2022, 13.10.2023, 10.10.2022) vier Unternehmen. Dies sind
Neu in die Spitzengruppe aufgestiegen ist die Allianz.
Nicht zu den Anbietern mit der Höchstnote gehört die Hallesche Krankenversicherung a.G. Sie wurde wie folgende 14 weitere Wettbewerber mit fünf Kompassen („ausgezeichnet“) bewertet:
Dahinter folgen neun (2024: zehn) Marktteilnehmer mit vier dieser Richtungsanzeiger und drei (vier) Anbieter mit drei Kompassen. Zwei Kompasse erhielt erneut nur die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG.
Insgesamt veränderten sich die Beurteilungen bei fünf Krankenversicherern, und zwar um jeweils eine Bewertungsstufe. Verschlechtert hat sich wie oben beschrieben nur die Hallesche auf fünf Richtungsanzeiger.
Verbessert haben sich neben der Allianz auch die LKH und die Württembergische (jeweils auf fünf Kompasse) sowie die Nürnberger Krankenversicherung AG (auf vier Richtungsanzeiger).
Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.
Zur Marktentwicklung teilen die Analysten mit, dass die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent gesunken sei. Die RfB-Quote hat den Angaben zufolge von 36 auf 32,3 Prozent nachgegeben. Hingegen ist die Sicherheitsmittelquote, die Eigenkapital, freie RfB sowie Bewertungsreserven umfasst, von 2,2 auf 2,5 Prozent gestiegen.
Die Abschlusskostenquote erhöhte sich von 7,0 auf 7,2 Prozent. Die Schadenquote wuchs von 82,0 auf 83,5 Prozent. Letzteres führte zu einer um fast 1,8 Prozentpunkte gesunkenen versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote von 7,0 Prozent. Auf Vorjahresniveau blieb die Verwaltungskostenquote (2,2 Prozent).
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.