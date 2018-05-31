Ascore kürt die besten Hausratversicherungen

5.9.2025 – Das Analysehaus hat Hausratversicherungen einem Scoring unterzogen. Dabei erhielten 21 Anbieter für einen oder mehrere Tarife die Höchstnote von „sechs Kompassen“. Der Anteil der Topprodukte mit der Bestnote ist in etwa gleich geblieben. Insgesamt wurden fast 158 Lösungen von 54 Produktgebern bewertet.
Die Ascore Das Scoring GmbH hat Hausrattarife ein weiteres Mal einem Scoring unterzogen und am Donnerstag die aktuellen Ergebnisse veröffentlicht.
Das Scoring basiert auf einem Vergleich von 64 Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.
Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden. Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“).
Zusätzlich zu den 64 Score-Kriterien umfasst die Analyse auch ebenso viele „IR-Kriterien“ (Individual Research). Diese ergänzen den Angaben zufolge „die Bewertung um weiterführende Informationen und liefern zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen.“
Für das aktuelle Update wurden zahlreiche neue Aspekte in den Kriterienkatalog aufgenommen. Dazu gehören unter anderem die Prüfpunkte „maximale Anzahl der Vorschäden in den letzten fünf Jahren“, „psychologische Erstberatung nach einem Versicherungsfall“ und „Erstattung persönlicher Auslagen“.
Enthalten sind neuerdings auch die Mindest- und/oder Höchstversicherungssummen bei Diebstählen aus Wohnwagen und Wohnmobilen, beim Missbrauch von Giro-, Debit-, und Kreditkarten sowie Reiserücktrittskosten nach einem Versicherungsfall.
Zudem wurden einige Benchmarks, die sich laut Ascore am Durchschnitt der analysierten Tarife orientieren, angepasst. So setzten die Analysten etwa den Vergleichsmaßstab für den Aspekt „Diebstahl von Wertpapieren (Schmuck)“ von 10.000 (25.000) Euro auf 15.000 (30.000) Euro herauf. Ebenso für den Prüfpunkt „provisorische Rettungsmaßnahmen beziehungsweise Reparaturkosten“ von 10.000 Euro auf 15.000 Euro.
Das Analysehaus hat im Rahmen des Scoring-Updates insgesamt 158 Tarife von 54 Gesellschaften unter die Lupe genommen. Davon erhielten unverändert 27 die Höchstnote „herausragend“ (sechs Kompasse) und 52 (51) ein „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse).
Mit vier der Himmelsanzeiger wurde gut jeder sechste (2024: etwa jeder siebte) Testkandidat bedacht, mit drei Kompassen jeder elfte (zwölfte). Jeder sechste (achte) Prüfling kam über ein „ausreichend“ (zwei Kompasse) nicht hinaus. Jede 29. (25.) Lösung ist „schwach“ und erhielt nur einen der Himmelsanzeiger.
Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.