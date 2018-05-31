Ascore kürt die besten Hausratversicherungen

5.9.2025 – Das Analysehaus hat Hausratversicherungen einem Scoring unterzogen. Dabei erhielten 21 Anbieter für einen oder mehrere Tarife die Höchstnote von „sechs Kompassen“. Der Anteil der Topprodukte mit der Bestnote ist in etwa gleich geblieben. Insgesamt wurden fast 158 Lösungen von 54 Produktgebern bewertet.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat Hausrattarife ein weiteres Mal einem Scoring unterzogen und am Donnerstag die aktuellen Ergebnisse veröffentlicht.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Das Scoring basiert auf einem Vergleich von 64 Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden. Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“).

Neue Kriterien und angepasste Benchmarks

Zusätzlich zu den 64 Score-Kriterien umfasst die Analyse auch ebenso viele „IR-Kriterien“ (Individual Research). Diese ergänzen den Angaben zufolge „die Bewertung um weiterführende Informationen und liefern zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen.“

Für das aktuelle Update wurden zahlreiche neue Aspekte in den Kriterienkatalog aufgenommen. Dazu gehören unter anderem die Prüfpunkte „maximale Anzahl der Vorschäden in den letzten fünf Jahren“, „psychologische Erstberatung nach einem Versicherungsfall“ und „Erstattung persönlicher Auslagen“.

Enthalten sind neuerdings auch die Mindest- und/oder Höchstversicherungssummen bei Diebstählen aus Wohnwagen und Wohnmobilen, beim Missbrauch von Giro-, Debit-, und Kreditkarten sowie Reiserücktrittskosten nach einem Versicherungsfall.

Zudem wurden einige Benchmarks, die sich laut Ascore am Durchschnitt der analysierten Tarife orientieren, angepasst. So setzten die Analysten etwa den Vergleichsmaßstab für den Aspekt „Diebstahl von Wertpapieren (Schmuck)“ von 10.000 (25.000) Euro auf 15.000 (30.000) Euro herauf. Ebenso für den Prüfpunkt „provisorische Rettungsmaßnahmen beziehungsweise Reparaturkosten“ von 10.000 Euro auf 15.000 Euro.

Deutlich weniger Tarife mit der Höchstnote

Das Analysehaus hat im Rahmen des Scoring-Updates insgesamt 158 Tarife von 54 Gesellschaften unter die Lupe genommen. Davon erhielten unverändert 27 die Höchstnote „herausragend“ (sechs Kompasse) und 52 (51) ein „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse).

Mit vier der Himmelsanzeiger wurde gut jeder sechste (2024: etwa jeder siebte) Testkandidat bedacht, mit drei Kompassen jeder elfte (zwölfte). Jeder sechste (achte) Prüfling kam über ein „ausreichend“ (zwei Kompasse) nicht hinaus. Jede 29. (25.) Lösung ist „schwach“ und erhielt nur einen der Himmelsanzeiger.

21 Produktgeber mit der Bestnote

Die 27 Angebote mit der Bestnote verteilen sich auf 21 Anbieter. Darunter war mindestens eine Lösung der Akteure

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.