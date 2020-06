Ascore: Die leistungsstärksten Haftpflicht-Policen für Familien

11.6.2020 – Das Analysehaus hat Privathaftpflicht-Versicherungen für Familien ihrem Scoring unterzogen. Dabei erhielten 23 Versicherer für einen oder mehrere Tarife die Höchstnote von sechs Kompassen.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat 127 Privathaftpflicht-Versicherungen für Familien von 46 Anbietern analysiert. Das Fazit der Analysten lautet: „Das Niveau im Bereich der Haftpflicht-Versicherungen ist im Jahr 2020 erfreulich hoch.“

Wie bereits im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 23.8.2019) hat das Unternehmen diverse Maklerversicherer und Deckungskonzeptanbieter berücksichtigt.

Direktversicherer sind diesmal mit zum Beispiel der Coya AG oder der Neodigital Versicherung AG vertreten. Nicht aufgeführt werden etwa die Cosmos Versicherung AG, die Huk24 AG oder die Allianz Direct Versicherungs-AG.

Erliche Versicherer mit Ausschließlichkeits-Vertrieb fehlen

Es fehlen in dem Vergleich auch Gesellschaften, deren Hauptabsatzweg der Ausschließlichkeits-Vertrieb ist. Nicht dabei sind beispielsweise Continentale Sachversicherung AG, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Provinzial Rheinland Versicherung AG, WWK Allgemeine Versicherung AG und Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland.

Einige Gesellschaften, die im Scoring von Ascore nicht auftauchen, erhielten laut dem „Service-Atlas Privathaftpflicht-Versicherung 2020“ der Servicevalue GmbH sehr gute Noten für ihre insgesamt beste Kundenorientierung: Darunter waren Cosmos, LVM, Provinzial Rheinland, Allianz Direct, ADAC Versicherung AG und DEVK Allgemeine Versicherungs-AG (17.4.2020).

23 Anbieter mit Bestnoten

Die besten Noten in der Auswertung der privaten Haftpflicht-Versicherung für Familien, sechs Kompasse, erhielten von den Analysten folgende 23 (Vorjahr 20) Anbieter mit 29 (27) Tarifen:

Auf die zweitbeste Note (fünf Kompasse) kamen 35 (Vorjahr: 39) Tarife. An 28 (25) Produkte vergaben die Analysten vier Kompasse, 26 (20) erhielten drei Kompasse. Vier (sieben) Angebote kamen über zwei Kompasse nicht hinaus und zwei erhielten nur einen Kompass.

Vergleich von 45 Kriterien

Das Scoring basiert auf dem Vergleich der nachfolgenden 45 Anforderungen.

Scoring-Kriterien Allgemein:

Der Versicherer garantiert bedingungsgemäß nicht zum Nachteil des Kunden von den vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. empfohlenen Bedingungen abzuweichen. Sofern derzeit noch Abweichungen vorhanden sind, die nachteilig für den Kunden sind, garantiert der Versicherer, dass Schäden mindestens nach den vom GDV empfohlenen Bedingungen reguliert werden.

Innovationsklausel ist eingeschlossen – zukünftige prämienneutrale Bedingungs-Verbesserungen werden automatisch zum Vertragsbestandteil.

Best-Leistungs-Garantie: Kein Deckungsnachteil gegenüber Mitbewerber im Schadenfall und keine Sublimits unterhalb der Versicherungssumme (auch bei eigenen Klauseln), gegebenenfalls als Baustein.

Deckungsumfang:

Die Deckungssumme beträgt mindestens zehn Millionen Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Die Deckungssumme der Vorsorgeversicherung beträgt mindestens zehn Millionen Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Forderungsausfall-Deckung ist versichert.

Kein Selbstbehalt bei Forderungsausfall-Deckung.

Forderungsausfall-Deckung ist auch bei Vorsatz mitversichert.

Regressansprüche von Sozialversicherungs-Trägern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherern sowie Arbeitgebern, in Folge von verursachten Personenschäden, sind mitversichert (insbesondere bei eheähnlichen oder gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften).

Mietsachschäden:

Sachschäden an unbeweglichen Sachen in gemieteten Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden sind mindestens bis zehn Millionen Euro versichert. Ausgenommen sind Schäden, die auf Abnutzung, Verschleiß oder übermäßige Beanspruchung zurückzuführen sind.

Schäden an beweglichen gemieteten, geliehenen oder gepachteten Sachen sind mindestens bis 20.000 Euro mitversichert.

Sachschäden:

Sachschäden, die durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit oder Niederschlag entstehen sind mitversichert.

Kosten für den Verlust fremder privater Schlüssel durch Auswechseln von Schlössern/ Schließanlagen werden bis mindestens 10.000 Euro übernommen.

Kosten für den Verlust fremder beruflicher (gewerblicher) Schlüssel durch Auswechseln von Schlössern/ Schließanlagen werden bis mindestens 100.000 Euro ohne Beitrags-Zuschlag übernommen.

Kosten für den Verlust fremder ehrenamtlicher Schlüssel durch Auswechseln von Schlössern/ Schließanlagen werden bis mindestens 100.000 Euro ohne Beitrags-Zuschlag übernommen.

Übernahme der Mehrkosten durch eine Rabattrückstufung in der Kfz-Haftpflicht- beziehungsweise Vollkaskoversicherung aufgrund von Be- und Entladeschäden am geliehenen fremden Kraftfahrzeug.

Schäden durch elektronischen Datenaustausch und Internetnutzung sind bis mindestens zehn Millionen Euro mitversichert.

Fahrzeuge, Sport, Hobby:

Schäden aus dem Gebrauch von nicht zulassungs- oder versicherungs-pflichtigen Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen sind mitversichert (zum Beispiel Rasenmäher, Schneeräumer, Kinderfahrzeuge bis sechs km/h, Modelautos- und Boote).

Schäden aus dem Gebrauch von nicht versicherungs-Flugmodellen und Drachen bis fünf Kilogramm Fluggewicht sind mitversichert.

Schäden aus dem Gebrauch von privaten versicherungs-Fluggeräten (zum Beispiel Multicoptern) bis fünf kg Fluggewicht sind mitversichert.

Schäden, die durch die Nutzung eigener, geliehener oder gemieteter Surfbretter verursacht werden, sind mitversichert.

Schäden, die durch die Nutzung eigener, geliehener oder gemieteter Segelboote verursacht werden, sind mitversichert.

Schäden, die durch die Nutzung eigener, geliehener oder gemieteter Motorboote verursacht werden sind mitversichert.

Umweltschäden:

Schäden durch Umwelteinwirkungen von gewässerschädlichen Stoffen (zum Beispiel durch Farben, Lacke, Heizöl) auf Gewässer, einschließlich Grundwasser, sind mindestens mit einem Fassungsvermögen bis zu 100 Liter und einem Gesamtfassungsvermögen bis mindestens 1.000 Liter mitversichert.

Selbstgenutzter Öltank bis zu 10.000 Litern Fassungsvermögen ist mitversichert.

Tätigkeiten:

Schäden, die bei der vorübergehenden Beaufsichtigung fremder Hunde, dem Hüten und Reiten fremder Pferde sowie dem Führen und Gebrauchen fremder Pferdefuhrwerke zu privaten Zwecken entstehen, sind mitversichert.

Bei einer nicht gewerbsmäßigen Betreuung von Kindern sind Schäden, die diese verursachen oder selbst erfahren, mitversichert (gegebenenfalls Einschränkung bezüglich der Anzahl der Kinder).

Bei einer gewerbsmäßigen Betreuung von bis zu sechs Kindern als zum Beispiel Tagesmutter (ausgenommen Betriebe wie Kita, Hort), sind Schäden, die diese verursachen oder selbst erfahren, mitversichert.

Versicherungsschutz besteht für mehrere definierte nebenberufliche Tätigkeiten im Rahmen der Verdienstgrenzen der geringfügigen Beschäftigung.

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in Rahmen der allgemeinen Deckungssummen für Sach- und Personenschäden mitversichert.

Schäden, die aus Gefälligkeitshandlungen entstehen, sind bis mindestens 500.000 Euro mitversichert.

Immobilienbesitz und Vermietung:

Bis zu Bausumme von 200.000 Euro ist das Bauherrenrisiko mitversichert.

Das eigene selbstgenutzte Ferienhaus beziehungsweise Ferienwohnung im Inland sind mitversichert.

Das eigene selbstgenutzte Ferienhaus beziehungsweise Ferienwohnung im europäischen Ausland sind mitversichert.

Das Vermieten von einzelnen Räumen und/oder einer Einliegerwohnung sind mitversichert (im Inland).

Das Vermieten von Eigentumswohnungen im Inland ist mitversichert.

Gewerblich oder privat genutzte Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, die auf den im Rahmen des Vertrages versicherten Immobilien montiert sind, sind mitversichert.

Sonstige Leistungen:

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-Verletzungen bis mindestens 10.000 Euro.

Personen und Familie:

Kinder und Ehepartner im selben Haushalt sind prämienfrei mitversichert.

Der Lebenspartner in eheähnlicher, häuslicher Gemeinschaft und dessen Kinder sind prämienfrei mitversichert.

Mitversichert sind volljährige unverheiratete Kinder nach dem Abschluss der Berufsausbildung im Haushalt (auch wenn berufstätig).

Mitversichert sind pflegebedürftige Personen im Haushalt (ab Pflegegrad 2): Mindestens Großeltern, Eltern, Ehe-/Lebenspartner und Kinder.

Schäden von deliktunfähigen Kindern sind bis zu 10.000 Euro bei Sachschäden und 10.000 Euro bei Personenschäden mitversichert.

Ausland:

Der Auslandsaufenthalt in Europa ist unbegrenzt sowie außerhalb Europas mindestens für zwei Jahre mitversichert.

Versicherungsschutz besteht auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt weltweit für mindestens fünf Jahre.

Zusätzlich haben die Analysten die Themen „Mietsachschäden in Ferienunterkünften“ und „Mallorca-Deckung“ neu in ihren Kriterienkatalog aufgenommen.

Nicht alle Kriterien sind bewertungsrelevant

Die Liste aller Kriterien (PDF, 593 KB) bietet das Analysehaus auf seiner Internetseite zum Herunterladen an. Ausgewertet wurde ausschließlich, ob das jeweilige Kriterium erfüllt wurde. Übererfüllungen, zum Beispiel höhere Deckungssummen als verlangt, führten dagegen nicht zu einer besseren Punktzahl.

Die Übersicht enthält neben den oben genannten Scoring-relevanten Aspekten weitere Unterscheidungsmerkmale.

In der Erklärung zur Analyse heißt es: „Nicht alle Kriterien sind bewertungsrelevant: In unserem Scoring unterscheiden wir zwischen ‚Score‘- und ‚Individual-Research‘(IR)-Kriterien. Als Score-Kriterien werden jene definiert, die eine hohe Bedeutung für das Produkt haben, dementsprechend müssen alle wichtigen Leistungsbereiche abgebildet sein, so dass der Kunde gut abgesichert ist.“

IR-Kriterien fragen die Analysten nach eigenen Angaben zusätzlich ab, „da man anhand dieser auch weitere wissenswerte Kriterien und auch Besonderheiten des Produkts“ erhalte.

Auch Hundehalter-Haftpflichtversicherungen im Vergleich

Ebenfalls hat Ascore kürzlich seinen aktuellen Vergleich der Hundehalter-Haftpflichtversicherung veröffentlicht (9.6.2020).