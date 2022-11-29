Arztpraxen sind zunehmend abhängig von privat Krankenversicherten

5.12.2025 – Der Anteil der Gesamteinnahmen von Arztpraxen aus Privatabrechnungen nimmt laut Zahlen des Statistischen Bundesamts zu, während der Anteil aus Kassenabrechnungen auf einen historischen Tiefstand sinkt. Ein Grund hierfür sei die wachsende Zahl an Privatpraxen.

Die Arztpraxen erzielen einen immer größeren Anteil ihrer Einnahmen über Abrechnungen mit privat Krankenversicherten. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis). Demnach stiegen die Einnahmen aus Privatabrechnungen 2023 auf 28,0 Prozent – nach 24,3 Prozent im Vorjahr.

Einnahmen aus Kassenabrechnungen auf historischem Tiefstand

Parallel dazu sanken die Einnahmen aus Kassenabrechnungen von 71,1 Prozent im Jahr 2022 auf 67,0 Prozent im Jahr 2023. Das sei der niedrigste Wert, der seit Berichtsbeginn im Jahr 2000 gemessen wurde, teilt die Behörde mit.

Darüber hinaus erzielen die Praxen Einnahmen aus „sonstiger selbstständiger ärztlicher Tätigkeit“, wozu etwa Gutachten für Gerichte oder Versicherungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen oder Honorare für Vorträge und Lehrtätigkeiten gehören. Auch ihr Anteil stieg in den letzten Jahren an: von 3,8 Prozent im Jahr 2021 auf 5,0 Prozent in 2023.

Grundlage der Auswertung ist die „Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich“, für die rund 11.000 Arztpraxen – etwa sieben Prozent aller deutschen Praxen – ihre Abrechnungsdaten melden. Die Statistik erfasst ambulante und stationäre ärztliche Tätigkeiten.

Steigende Zahl an Privatpraxen

Ein Grund für den wachsenden Anteil an Einnahmen aus Privatversicherung dürfte darin liegen, dass die Zahl von Privatpraxen zunehmend ansteige, berichtet Destatis. Demnach gaben im Jahr 2023 bereits 6,5 Prozent aller befragten Praxen an, keine Einnahmen aus Kassenabrechnungen mehr zu erzielen. Im Jahr 2022 lag ihr Anteil noch bei 5,4 Prozent und im Jahr 2021 bei 3,8 Prozent.

Auch innerhalb der Praxen, die ausschließlich oder zusätzlich über die Krankenkassen abrechnen, kam es zu Verschiebungen. Diese Praxen erzielten 2023 im Schnitt nur noch 70,3 Prozent ihrer Einnahmen über die Kassenabrechnung (2022: 73,6 Prozent). Gleichzeitig stieg ihr Anteil an Privatabrechnungen auf 25,0 Prozent – nach 21,8 Prozent im Vorjahr.

Mehr Krankenzusatzversicherungen und Igel-Leistungen

Gründe, die das Statistische Bundesamt nicht nennt: Auch die steigende Zahl von Krankenzusatzversicherungen kann zu höheren Einnahmen aus Privatabrechnungen beitragen. Laut Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. stieg die Zahl der Verträge zwischen 2021 und 2023 um rund 1,2 Millionen.

Zusatzversicherte nehmen häufiger Leistungen in Anspruch, die nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet werden – etwa zusätzliche Vorsorge- oder Diagnoseangebote.

Zudem werden Individuelle Gesundheitsleistungen (Igel) privat abgerechnet. Laut dem Medizinischen Dienst Bund (MD Bund) zahlen gesetzlich Versicherte dafür hochgerechnet jährlich rund 2,4 Milliarden Euro – mit steigender Tendenz.

Einnahmen durch Privatabrechnung nach Fachgebieten unterschiedlich verteilt

Die Destatis-Zahlen zeigen außerdem, dass der Anteil der Einnahmen aus Privatabrechnungen stark nach Fachgebiet variiert. Besonders hoch ist er in Praxen für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die mehr als die Hälfte ihrer Gesamteinnahmen – genau 52,3 Prozent – aus Privatabrechnungen erzielen.

Besonders hoch ist die Abhängigkeit von Privatpatienten auch in den Bereichen Zahnmedizin, Chirurgie, Unfallchirurgie sowie in urologischen Praxen, wo der Anteil der Einnahmen aus Privatabrechnungen über 45 Prozent liegt. Demgegenüber ist er in den Fachgebieten Kinder- und Jugendmedizin (15,5 Prozent), Neurologie (13,4) und Allgemeinmedizin (12,8) vergleichsweise gering.

14,5 Milliarden Euro Mehrumsatz durch Privatversicherte?

Die Bedeutung der privaten Krankenversicherung (PKV) für Arztpraxen und andere Leistungsanbieter im Gesundheitssystem versucht das WIP – Wissenschaftliches Institut der PKV in seiner Analyse „Mehrumsatz und Leistungsausgaben von PKV-Versicherten. Jahresbericht 2025“ (PDF, 34,4 KB) zu quantifizieren.

Dabei weist das Institut den sogenannten Mehrumsatz aus. Dieser entspricht dem Betrag, den PKV-Versicherte im Vergleich zu den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mehr bezahlen. Denn für ihre Behandlung gibt es weniger Budgetbeschränkungen und meist höhere Honorare.

Laut der Studie lag der Mehrumsatz 2023 bei 14,46 Milliarden Euro. Der Großteil entfällt auf die ambulant-ärztliche Versorgung mit knapp acht Milliarden Euro sowie auf die Zahnmedizin mit über drei Milliarden Euro.