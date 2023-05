Armes Deutschland: Gut ein Fünftel der Bürger von Armut bedroht

17.5.2023

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat seinen neuesten Bericht zur Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen 2022 vorgelegt. Danach waren im vergangenen Jahr 17,3 Millionen Menschen in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, was einer Quote von 20,9 Prozent der Gesamtbevölkerung betrifft.

Der Wert hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr nahezu gar nicht verändert. 2021 waren ebenfalls 17,3 Millionen Menschen bedroht. Vergleicht man die Zahl wiederum mit dem Bericht von 2019, ist das Ergebnis schon anders. Damals galten „nur“ 14,2 Millionen Einwohner als von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht (Quote: 17,4 Prozent).

Die EU hat eine Definition für „Armut oder sozialer Ausgrenzung“ formuliert. Sie gilt, wenn mindestens eines der Merkmale zutrifft: Das Einkommen liegt unter der Armutsgefährdungsgrenze. Der Haushalt ist von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen. Man lebt in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung.

Die Ergebnisse entstammen der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-Silc). Insgesamt 36.661 Haushalte und 63.127 Personen ab 16 Jahren haben an der Datenerfassung teilgenommen.