Arbeitskraftabsicherung: Diese Anbieter behandeln ihre Kunden am fairsten

23.5.2023 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus-Money wollten von Versicherungskunden wissen, welche Anbieter von Produkten zur Arbeitskraftabsicherung sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten folgende 13 Anbieter ein „sehr gut“: Allianz, Axa, Cosmos, Ergo Vorsorge, Generali Deutschland, Huk-Coburg, LVM, Provinzial Versicherungsgruppe, R+V, SV, Swiss Life, WWK und Zurich Deutscher Herold.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money erstmals untersucht, von welchen Versicherern sich die Kunden in Sachen Arbeitskraftabsicherung am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im März und April durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 3.377 Urteile von 3.167 Kunden zu 39 „Arbeitskraftabsicherern“ zusammen. Welche Produktgruppe genau zu diesem Segment zählen, geht aus den Studienunterlagen nicht hervor.

Um die Wertvorstellung „Fairness“ messbar zu machen, wurden vier Teildimensionen mit insgesamt 16 verschiedenen Kriterien definiert. Dies sind

faires Produktangebot (Produktvielfalt, Flexibilität der Produktmerkmale, Nachvollziehbarkeit der Versicherungsprämien, Flexibilität der Beitragszahlungen, interessante Zusatzleistungen);

faire Kundenberatung (leichte Kontaktmöglichkeit der Mitarbeiter, Beratungsqualität, Aufklärung zu Netto-Brutto-Beiträgen, Beratung zur Leistungshöhe und Vertragslaufzeit);

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, angemessenes Informationsangebot, Eindeutigkeit der medizinischen Mitwirkungspflichten, Klare Hervorhebung der Leistungsausschlüsse) und

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis (angemessene Beitragshöhe, Vorhersehbarkeit der Beiträge).

Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

13 Arbeitskraftabsicherer erhielten ein „sehr gut“

In die Gesamtwertung gingen die vier Dimensionen zu gleichen Teilen ein. Es erhielten 13 Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Die Studienautoren heben die Allianz, den LVM, die Cosmos, die Ergo Vorsorge und die Axa besonders hervor, da dieses Quintett sich an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert habe.

In allen Bereichen zu den Topanbietern zählen nur Allianz, Cosmos, Ergo Vorsorge, LVM und R+V. Jeweils fünfmal ein „sehr gut“ bekamen Axa (bis auf Kundenberatung), Swiss Life (bis auf Kundenkommunikation), Zurich (bis auf Produktangebot) sowie Generali und WWK (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis). Alle anderen Testkandidaten tauchen bestenfalls in zwei Segmenten in der Spitzengruppe auf.

Die wichtigsten Kundenbindungstreiber in der Absicherung der Arbeitskraft

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt. Hier stellte sich der Aspekt Produktvielfalt mit Abstand als am wenigsten wichtig heraus. In diesem wurden die Arbeitskraftabsicherer am besten bewertet (Mittelwert: 1,59)

Am wichtigsten sind die Kriterien „angemessenes Informationsangebot“ sowie „Beratung zur Leistungshöhe und Vertragslaufzeit“. In letztgenanntem Segment erzielten die Testkandidaten mit 2,00 ihre viertschlechteste Bereichsbewertung.

Hier schnitten Zurich und Axa mit 1,80 am besten ab. Den geteilten Bronzerang belegen die Württembergische Lebensversicherung AG und der LVM (jeweils 1,83) vor der Provinzial (1,84) und der R+V (1,85).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 230-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Arbeitskraftabsicherern 2023“ können in diesem Studienflyer (PDF, 664 KB) nachgelesen werden.