Arbeitsagentur hat Arbeitlosengeld vorschnell gekürzt

28.7.2021 – Die Bundesagentur für Arbeit ist dazu verpflichtet, einen Arbeitslosen vor der Verhängung einer Sperrzeit einzelfallbezogen vollständig über seine Rechte zu belehren. Dazu reicht die Überlassung eines allgemein formulierten Merkblatts nicht aus, so das Landesarbeitsgericht Niedersachsen-Bremen in einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 23. Juni 2021 (L 11 AL 95/19).

Der Entscheidung lag die Klage eines arbeitslosen Maschinenbauers zugrunde, gegen den die Bundesagentur für Arbeit eine dreiwöchige Sperrzeit verhängt hatte. Sie forderte von ihm gleichzeitig rund 1.400 Euro Arbeitslosengeld zurück. Ihre Maßnahme begründete die Arbeitsagentur damit, dass sich der Kläger auf einen Vermittlungsvorschlag nicht beworben habe.

Das räumte der Arbeitslose zwar unumwunden ein. Dass er sich nicht auf die Stelle beworben habe, liege aber daran, dass sie nicht zu ihm gepasst habe. Er sei außerdem nicht ordnungsgemäß über eine mögliche Sperrzeit belehrt worden. Denn wäre das geschehen, hätte er sich selbstverständlich beworben.

Jeder Vorschlag mit Hinweisen zu den Folgen

Dem hielt die Arbeitsagentur entgegen, dass sich auf der Rückseite eines Vermittlungsvorschlages grundsätzlich eine Rechtsfolgebelehrung befinde.

Diese enthalte zwar keinen Hinweis zu einem möglichen Beginn einer Sperrzeit. Dieser Information bedürfe es jedoch auch nicht. Denn über den Sperrzeitbeginn werde in einem Merkblatt aufgeklärt, welches Arbeitslosen – so auch dem Betroffenen – bei der Meldung ihrer Arbeitslosigkeit ausgehändigt werde.

Diese Argumentation überzeugte das Landesarbeitsgericht Niedersachsen-Bremen nicht. Es gab der Klage des Maschinenbauers gegen die Arbeitsagentur statt.

Unwirksame Belehrung

Nach Überzeugung der Richter ist die von der Agentur verwendete Rechtsfolgebelehrung unvollständig und damit unwirksam, weil sie den Mann nicht über den Beginn der gegen ihn verhängten Sperrzeit informiere.

Dieses sei aber nach höchstrichterlicher Rechtsprechung erforderlich. Denn danach müsse eine Belehrung „konkret, richtig, vollständig und verständlich sein“, um ihre Aufklärung- und Warnfunktion erfüllen zu können.

Dazu reiche der pauschale Verweis der Arbeitsagentur auf das dem Kläger ausgehändigte Merkblatt nicht aus. Dieses enthalte nämlich keinerlei Ausführungen zum Sperrzeitbeginn bei Ablehnung eines Vermittlungsvorschlages.