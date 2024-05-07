Arbeitgeber fordern Einschnitte bei Krankenkassen – auch zulasten der Versicherten

31.10.2025 – Mehr Wettbewerb, weniger Kliniken und keine beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern mehr: Die deutschen Arbeitgeber haben ein Positionspapier mit Forderungen für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt. Für Patienten könnten die Vorschläge im Krankheitsfall mit höheren Kosten verbunden sein.

Die gesetzliche Krankenversicherung steht unter hohem Reformdruck: Bereits im kommenden Jahr droht den Krankenkassen laut Bundesgesundheitsministerium ein Defizit von rund vier Milliarden Euro. Bis 2040 könnte sich das Finanzloch auf bis zu 40 Milliarden Euro ausweiten (VersicherungsJournal 11.9.2025).

Um gegenzusteuern, hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken eine Expertenkommission eingesetzt, die Vorschläge für eine Reform des Gesundheitssystems erarbeiten soll. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2026 erwartet (Medienspiegel 15.9.2025). Auch Leistungskürzungen zulasten der Versicherten schließt Warken nicht aus.

Arbeitgeberverband will 50 Milliarden Euro jährlich sparen

Rainer Dulger (Bild: Laurence Chaperon)

Angesichts dieser Ausgangssituation präsentiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ein Positionspapier mit dem Titel „Für eine leistungsfähige und finanzierbare gesetzliche Krankenversicherung“ (PDF, 500 KB). Zuerst hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf das Papier aufmerksam gemacht.

Die Arbeitgeber fordern darin vor allem Einsparungen: Mit ihren Vorschlägen könnten die Ausgaben der Krankenkassen um bis zu zehn Prozent beziehungsweise um rund 50 Milliarden Euro sinken, so die Argumentation der BDA.

Dadurch ließen sich auch die Beitragssätze um 1,5 bis zwei Prozentpunkte senken. Für Arbeitgeber würde das bedeuten, dass sie nicht mehr den aktuellen Beitragssatz von durchschnittlich 17,5 Prozent hälftig tragen müssten, sondern nur noch 15,5 bis 16 Prozent.

„Es fehlt der gesetzlichen Krankenversicherung nicht an Geld, sondern am richtigen Einsatz der Mittel, das muss sich ändern“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Frankfurter Allgemeinen.

Kostenfreie Mitversicherung des Ehepartners soll abgeschafft werden

Ein Kernelement der Reform ist es, die Beitragsfreiheit für Ehepartner, die über keine oder nur geringe Einnahmen verfügen, zu beenden. Stattdessen sollen sie zukünftig einen Mindestbeitrag von 220 Euro im Monat erbringen, so fordert der Arbeitgeberverband.

Allein durch diese Maßnahme ließen sich jährlich 2,8 Milliarden Euro einsparen. Zudem würde dies Fehlanreize gegen die Aufnahme einer Beschäftigung abbauen. Eine beitragsfreie Mitversicherung soll zukünftig allerdings weiterhin in der Elternzeit möglich sein.

„Kontaktgebühr“ bei jedem Arztkontakt

Darüber hinaus schlägt der Verband vor, dass Patienten künftig für jeden Arztbesuch oder -kontakt eine „steuernde Kontaktgebühr“ zahlen sollen. Diese Einzelgebühr würde nach Einschätzung der Arbeitgeber eine deutlich stärkere Lenkungswirkung entfalten als die frühere Praxisgebühr von zehn Euro pro Quartal.

Die 2004 eingeführte Praxisgebühr wurde zum 1. Januar 2013 wieder abgeschafft – aus Sicht der Arbeitgeber ein Fehler. Sie habe die Krankenkassen jährlich um rund zwei Milliarden Euro entlastet.

Studien nach Einführung der Praxisgebühr hatten jedoch auch gezeigt, dass überwiegend Menschen mit niedrigen Einkommen und chronischen Erkrankungen ihre Arztkontakte reduzieren – mit dem Verdacht, dass notwendige Behandlungen aufgeschoben würden, was für die Krankenkassen auch Mehrkosten bedeuten könnte (Deutscher Bundestag, Drucksache 17/4332 (PDF, 872 KB))

Belastungsgrenze für Selbstbeteiligungen anheben und Zuzahlungen dynamisieren

Ebenfalls zu Mehrbelastungen für Versicherte würde die vorgeschlagene Anhebung der Belastungsgrenze von derzeit zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens auf drei Prozent führen. Diese Grenze legt fest, wie viel Versicherte maximal pro Jahr für Zuzahlungen – etwa für Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Reha oder Heilmittel – aus eigener Tasche zahlen müssen.

Darüber hinaus fordern die Arbeitgeber, die Höhe der Zuzahlungen zu dynamisieren und an die Preisentwicklung anzupassen. Werden Medikamente und medizinische Gesundheitsleistungen teurer, müssten folglich auch die Versicherten mehr zuzahlen.

Mehr Wettbewerb unter Krankenkassen

Die Arbeitgeber plädieren weiterhin dafür, dass sich der Gesetzgeber künftig weitgehend aus den Beziehungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern heraushält und diese stärker dem Vertragswettbewerb überlässt. Das läuft auf eine weitestgehende Liberalisierung des Krankenkassensystems hinaus – und unter Umständen die Abschaffung des Solidarprinzips:

Kassen und ihre Verbände sollen demnach direkt mit Ärzten, Ärztegruppen, Kliniken und anderen Dienstleistern über Preise, Leistungen und Qualitätsstandards verhandeln können – anstelle zentral vorgegebener Kollektivverträge. So könne ein Wettbewerb um die besten Versorgungsformen entstehen.

Zudem sollen die Krankenkassen von der Pflicht befreit werden, bestimmte Versorgungsformen anbieten zu müssen – etwa die hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V oder medizinische Versorgungszentren. Mögliche Nachteile einer solchen Liberalisierung nennt das Positionspapier nicht. So soll diese Pflicht bisher auch sicherstellen, dass besonders gefährdete Patientengruppen – zum Beispiel chronisch Kranke – verlässlich Zugang zu Ärzten erhalten.

Zudem sollen Patienten zukünftig nach jeder Leistung automatisch eine Patientenquittung ausgehändigt bekommen, die eine Aufstellung aller Leistungen und Kosten in übersichtlicher Form bereitstellt – vergleichbar mit den Rechnungen, die Privatpatienten derzeit erhalten.

Krankenkassen sollen künftig die Wahl haben, ob sie nach dem Sachleistungs- oder dem Kostenerstattungsprinzip abrechnen. Folglich könnten sie verlangen, dass Versicherte medizinische Leistungen zunächst selbst bezahlen und sich die Kosten anschließend erstatten lassen, statt dass die Krankenkasse direkt mit Leistungserbringern abrechnet.

Krankenhausreform und effizientere Steuerung der Patienten

Große Einsparpotenziale sehen die Arbeitgeber auch bei den Krankenhäusern. Dies sei der größte Ausgabenbereich der gesetzlichen Krankenversicherung, so heben sie im Reformpapier hervor. Dabei knüpft der Verband an jene Reformvorschläge an, die bereits der frühere Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach mit seinen Plänen für eine Krankenhausreform angestoßen hatte.

Zukünftig sollen die Bundesländer nur noch Versorgungsaufträge an Kliniken vergeben, die definierte Qualitätskriterien erfüllen und Mindestmengen bei Behandlungen nachweisen. Unnötige Krankenhausbetten sollen abgebaut, das Notfallwesen gestrafft und die ambulante mit der stationären Versorgung besser verzahnt werden.

Ziel der Reform ist es insbesondere, deutlich mehr Behandlungen ambulant statt stationär durchführen zu lassen, wodurch teure Krankenhausaufenthalte vermieden werden könnten.

GKV auf Basissicherung beschränken

Darüber hinaus müssten sich die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung auf eine Basissicherung konzentrieren, heißt es weiter im Papier – ohne, dass im Detail ausgeführt wird, was darunter zu verstehen ist. Die Kriterien hierfür sollen durch bestehende Gremien wie den Gemeinsamen Bundesausschuss ausgearbeitet werden.

„Basissicherung bedeutet, dass grundsätzlich nur noch solche Leistungen übernommen werden, deren Nutzen nachgewiesen ist und die wirtschaftlich erbracht werden“, heißt es hierzu. Zusätzlich sollen die medizinischen Leistungen „durchgängig auf Wirtschaftlichkeit anhand von Kosten-Nutzen-Analysen überprüft werden.“

Primärarztmodell – wer nicht zuerst zum Hausarzt geht, soll selbst zahlen

Die Einführung eines Primärarztmodells soll zusätzlich dazu beitragen, dass die Patienten in die richtigen Versorgungswege gelenkt werden. Diesbezüglich schlagen die Arbeitgeber einen radikalen Schritt vor:

„Bei Nichteinhaltung sollte die Krankenkasse nicht zur Sachleistung oder Kostenerstattung verpflichtet sein, vielmehr sollten dann die Versicherten, die den vorgesehenen Weg nicht einhalten, selbst zahlen müssen“, heißt es. Mit anderen Worten: Wer nicht zuerst zum Hausarzt geht, muss seine Behandlung im Zweifel komplett selbst zahlen.

Die Arbeitgeber betonen, dass die Wahl der primärversorgenden Praxis – also Haus-, Kinder- oder Frauenarztpraxis – frei bleiben müsse, nicht jedoch der Zugang zur nächsthöheren Versorgungsebene.

Der Zugang zu Fachärzten oder spezialisierten Einrichtungen soll demnach ausschließlich über eine Überweisung der primärversorgenden Praxis oder nach einer verbindlichen einheitlichen Ersteinschätzung erfolgen.