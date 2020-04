Arbeit führt wieder häufiger zum Tod

16.4.2020 – 2019 starben durch Arbeitsunfälle 507 gesetzlich Unfallversicherte, 87 mehr als im Jahr zuvor. Hintergrund ist ein statistischer Sonderfaktor. Andererseits verringerte sich die Zahl der tödlichen Wegeunfälle nach der vorläufigen Bilanz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung um einen auf 309. Leicht zurückgegangen ist auch die Zahl der meldepflichtigen Unfälle insgesamt. Neue Unfallrenten erreichten einen neuen Tiefststand.

Für das vergangene Jahr weist die vorläufigen Arbeitsunfallstatistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) erstmals seit fünf Jahren wieder mehr 800 Todesfälle während der Arbeit oder auf dem Hin- beziehungsweise Rückweg dorthin aus. Dies entspricht einem Zuwachs um über ein Neuntel.

Ein Großteil der Steigerung (82 der 86 zusätzlichen Fälle) ist laut DGUV auf einen statistischen Sondereffekt zurückzuführen. Dabei „handelt es sich um Todesfälle aus den Jahren 2000 bis 2005, die bedingt durch den Abschluss von Strafprozessen erst 2019 in die Statistik aufgenommen werden konnten“, erläutert der Verband. Hintergründe sind auf dieser Internetseite zu erfahren.

Weniger Wege-, mehr Arbeitsunfälle

Bei Wegeunfällen starben im vergangenen Jahr 309 (2018: 310) Menschen. Dies stellt den zweitniedrigsten jemals erhobenen Wert nach 2017 dar. Zum Vergleich: Für 2011 werden in der DGUV-Statistik noch fast 400 tödliche Wegeunfälle aufgeführt. Zu Beginn des Jahrtausends waren es fast 800, 1995 sogar noch über 900.

Die Zahl der Arbeitsunfälle mit Todesfolge überschritt erstmals seit 2012 wieder die Marke von 500. Ohne den oben erwähnten Sonderfaktor, der allein die Arbeitsunfälle betrifft, nahmen die tödlichen Ereignisse nur minimal um fünf auf 425 zu.

In den vergangenen sieben Jahren pendelte die Zahl zwischen 420 und 483. Zu Beginn des Jahrtausends war die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle noch mehr als doppelt so groß, 1995 sogar noch mehr als drei Mal so groß.

So wenig neue Unfallrenten wie nie zuvor

Positive Entwicklung gab es bei den meldepflichtigen Unfällen insgesamt. Bei den Arbeitsunfällen ging es um 0,4 Prozent auf 873.971 bergab, bei den Wegeunfällen sogar um 0,9 Prozent auf 186.859.

Bei den neuen Unfallrenten wurde, wie schon in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 29.3.2019, 18.4.2018), ein neuer Tiefststand verzeichnet. Laut den vorläufigen Zahlen des Spitzenverbands der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen nahm die Zahl der Betroffenen um 1,1 Prozent auf 17.914 ab.

Damit stand hier im vergangenen Jahr das neunte Minus in Folge zu Buche. 2013 lag die Zahl letztmals bei über 20.000, 2006 noch bei über 25.000 und 2002 sogar noch bei über 30.000.

Schülerunfälle nehme leicht zu

Wie der Verband weiter mitteilte, setzte sich im vergangenen Jahr bei den meldepflichtigen Schülerunfällen die zuvor „erfreuliche“ Tendenz nicht fort. So geschahen 2019 mit 1.174.976 rund ein Prozent mehr dieser Ereignisse als im Jahr zuvor. Den vorläufigen DGUV-Daten zufolge endeten im vergangenen Jahr 47 (2018: 34; 2017: 49) Schul- und Schulwegunfälle tödlich.

In der allgemeinen Unfallversicherung sind Arbeits- und Wegeunfälle meldepflichtig, wenn sie zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder zum Tode führen. In der Schüler-Unfallversicherung, die Kita-Kinder, Schüler und Studierende umfasst, besteht Meldepflicht, wenn ein Schul- oder Schulwegunfall eine ärztliche Behandlung notwendig macht oder zum Tod führt.