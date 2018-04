Arbeit führt wieder häufiger zum Tod

18.4.2018 – 2017 waren durch Arbeitsunfälle 454 Todesopfer zu beklagen, 30 mehr als im Jahr zuvor. Andererseits ging die Zahl der tödlichen Wegeunfälle nach der vorläufigen Bilanz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) um 29 auf 282 zurück. Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle nahm insgesamt leicht zu. Einen neuen Tiefststand gab es bei den neuen Unfallrenten.

Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) 454 Beschäftigte Opfer eines tödlichen Arbeitsunfalls. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, stellt aber immer noch den zweitniedrigsten Wert dar.

In den vergangenen Jahren pendelte die Zahl zwischen 424 und 484, 2012 wurde letztmals die Marke von 500 Arbeitsunfällen mit tödlichem Ausgang erreicht. Zu Beginn des Jahrtausends war die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle noch mehr als doppelt so groß, 1995 sogar noch fast drei Mal so groß.

Weniger tödliche Wegeunfälle

Einen Rückgang gab es hingegen bei den tödlichen Wegeunfällen. Das Minus betrug nach den vorläufigen Zahlen des Spitzenverbands der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen im vergangenen Jahr 9,3 Prozent.

Mit 282 Unfällen mit tödlichem Ausgang wurde ein neuer Tiefststand erreicht. Für 2011 werden in der DGUV-Statistik noch fast 400 tödliche Wegeunfälle ausgewiesen. Zu Beginn des Jahrtausends waren es sogar noch fast 800.

So wenig neue Unfallrenten wie nie zuvor

Jeweils genau andersherum verlief die Entwicklung bei den meldepflichtigen Arbeits- und Wegeunfällen insgesamt. So gab es bei den Arbeitsunfällen einen Rückgang um 0,4 Prozent auf 873.562. Hingegen nahm die Zahl der Wegeunfälle um 2,2 Prozent auf 190.095 zu. Dadurch erhöhte sich die Zahl der meldepflichtigen Unfälle insgesamt um 0,1 Prozent auf 1.063.657.

Bei den neuen Unfallrenten war ein neuer Tiefststand zu verzeichnen. Laut den vorläufigen Zahlen des Spitzenverbands der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gab es hier ein Minus von 3,2 Prozent auf 18.244. Dabei war der Rückgang bei den neuen Arbeitsunfallrenten etwas größer als bei den neuen Wegeunfallrenten.

Bei den neuen Unfallrenten stand im vergangenen Jahr das siebte Minus in Folge zu Buche. 2013 lag die Zahl nach der DGUV-Statistik letztmals bei über 20.000, 2006 noch bei über 25.000 und 2002 sogar noch bei über 30.000.

Schülerunfälle rückläufig

Wie der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen weiter mitteilte, zeichnete sich im vergangenen Jahr bei den meldepflichtigen Schülerunfällen eine erfreuliche Tendenz ab. 2017 gab es demnach mit 1.184.603 meldepflichtigen Schulunfällen 4,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Um sogar 5,3 Prozent (auf 105.319) ging die Zahl der meldepflichtigen Schulwegunfälle zurück. Allerdings gab es 2017 mit 50 tödlichen Schul- und Schulwegunfällen fast ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor.

In der allgemeinen Unfallversicherung sind Arbeits- und Wegeunfälle meldepflichtig, wenn sie zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder zum Tode führen. In der Schüler-Unfallversicherung, die Kita-Kinder, Schüler und Studierende umfasst, besteht Meldepflicht, wenn ein Schul- oder Schulwegunfall eine ärztliche Behandlung notwendig macht oder zum Tod führt.

Neue Präventionskampagne

„Die Zahl der Arbeitsunfälle bleibt weiter auf niedrigem Niveau, neue Unfallrenten – das bedeutet schwere Unfälle – gehen zurück. Und auch die Zahl der Schülerunfälle ist rückläufig“, fasst DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer die Ergebnisse der vorläufigen Unfallbilanz zusammen.

So erfreulich die Zahlen auch seien, so zeige sich dennoch, dass das Ziel der „Vision Zero“, also einer Welt ohne Arbeitsunfälle, noch weit entfernt sei. Deshalb haben die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung die neue Präventionskampagne Kommmitmensch ins Leben gerufen. Diese wirbt für eine gute Präventionskultur in den Betrieben und Einrichtungen.