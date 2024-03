Arag und WWK mit „Goldenem Bullen“ ausgezeichnet

13.3.2024 – Preisträger des „Goldenen Bullen 2024“ in der Kategorie „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ist die WWK („WWK Premium Fondsrente 2.0“). Im Segment „Versicherungsinnovation des Jahres“ wurde die Arag für „Recht & Gewerbe“ ausgezeichnet.

Am vergangenen Freitag wurden in München zum 31. Mal die sogenannten Goldenen Bullen verliehen. Prämiert werden vom Veranstalter Börsenmedien AG mit den Auszeichnungen „herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft“. Zwei der insgesamt 13 vergebenen Preise wurden in diesem Jahr an Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft vergeben.

WWK erhält Auszeichnung „Vorsorgeprodukt des Jahres“

Auszeichnung „Goldener Bulle“ (Bild: Mezger)

Die Trophäe für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ging an die „WWK Premium Fondsrente 2.0“ der WWK Lebensversicherung a.G. Die bereits zuvor mehrfach ausgezeichnete Police (VersicherungsJournal 24.7.2023, 31.7.2023, 25.10.2023) ermöglicht mit „Rentenphase-Invest“ die Fondsanlage auch während des Rentenbezugs (18.1.2022).

Die Juroren heben hervor: „Gerade in Zeiten von Inflation und niedriger gesetzlicher Rente ist nichts wichtiger als eine lukrative Altersvorsorge. Ein Investment am Aktienmarkt auch in der Ruhestandsphase bietet dazu eine ideale Voraussetzung“.

WWK-Vertriebsvorstand Rainer Gebhart kommentiert: „Unsere neue Fondspolice ermöglicht Kunden den Aufbau einer renditeorientierten und leistungsstarken Altersvorsorge. Sie besticht mit der Auswahl von 100 Top-Fonds, einem im Marktvergleich sehr hohen garantierten Rentenfaktor mit Besserstellungsoption und der innovativen Rentenphase Invest“.

Arag bekommt Preis für „Versicherungsinnovation des Jahres“

In der Kategorie „Versicherungs-Innovation des Jahres“ gewann die Arag SE mit ihrer Offerte „Recht & Gewerbe“. Das Kombiprodukt für Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende bietet nach eigenen Angaben „umfassenden Rechts-, Sach- und Haftpflichtschutz inklusive Schadenfreiheitsrabattsystem“ innerhalb einer Police.

Die Juroren stellen heraus: „Über ein umfangreiches Bausteinsystem können Gewerbetreibende genau die Inhalte herausgreifen, die sie für ihre individuelle Firmensituation benötigen. Die Premium-Erweiterungsmöglichkeiten decken auch hoch spezialisierte Bedürfnisse ab.“

Weitere Preisträger

Die weiteren zehn „Goldenen Bullen“ wurden vergeben an:

Bilder der Preisträger hat die Börsenmedien AG unter diesem Link bereitgestellt.