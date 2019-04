April, April

2.4.2019 – Der Beitrag „EuGH zwingt Versicherer zu Unisex 2.0“ vom 1. April war dem Datum gemäß frei erfunden. Etliche Leser haben die Geschichte unterschiedlich kommentiert. Teilweise wird befürchtet, dass die Satire von der Realität eingeholt wird. Auch mehrere andere Redaktionen und Pressestellen waren kreativ. Die Hannoversche Leben hat sogar ein Video produziert.

Mit dem Artikel „EuGH zwingt Versicherer zu Unisex 2.0“ (VersicherungsJournal 1.4.2019) hat das VersicherungsJournal seine Leser gestern in den April geschickt.

Die meisten von ihnen haben gleich erkannt, dass das angebliche Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur sprachlichen Neutralität der Geschlechter den „Fake-News“ zuordnen ist.

Manche waren sich jedoch nicht sicher angesichts zahlreicher früherer Entscheidungen der Europäischen Union, die als blödsinnig empfunden wurden. So kommentierte Leser Ralf Rödiger: „Das klingt nach einem Aprilscherz. Aber den Brüsselern wäre alles zuzutrauen“

Entwarnung für Bedingungen, Berufsbezeichnungen und Firmen

In diesem Falle kann aber ausdrücklich entwarnt werden, das zitierte Urteil ist nie gesprochen worden. Das Gericht zwingt keinen Versicherer dazu, in seinen Bedingungen die männlich-dominierten Ausdrücke wie „Versicherungsnehmer“ durch das neutrale „Versicherungsnehmende“ zu ersetzen.

Und auch die Briefanrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ ist weiterhin zulässig, obwohl sich dadurch „Diverse“ diskriminiert fühlen könnten. In Stellenausschreibungen dürfen unverändert „Sachbearbeiter“, „Sekretärin“ oder „Vertriebsleiter“ (jeweils mit dem Zusatz „(m/w/d)“) gesucht werden statt „Sachbearbeitende“, „Sekretärende“ oder „Vertriebsleitende“.

Auch die Namen der Versicherer und Verbände brauchen nicht geschlechts-neutralisiert werden. Das wäre wohl das größte Problem geworden, wie die in dem Artikel genannten Beispiele, darunter „das Erbarmen Versicherung“ „das Debekasino“, „das Provinzielle“ und „das Verbundene Volkswohl“, zeigen.

Das war noch nicht alles

Dabei hat der Beitrag noch gar nicht alle möglichen Folgen der erfundenen Gerichtsentscheidung aufgeführt. Leser Rainer Weckbacher gab in seinem Leserbrief zu bedenken, dass auch die Lage der Betriebe relevant sei. Und Thomas Oelmann warnte in seinem Kommentar vor den Folgen eines Geschlechter-Durcheinanders für die Statistiken.

Zwei Leser befürchteten, dass die Satire durch die Realität überholt werde. Das gilt es abzuwarten, ist aber sowieso ein generelles Problem.

Leser Martin Schulze hat in seiner Zuschrift darauf hingewiesen, dass der Artikel falsche Formulierungen verwenden würde. Die Redaktion gibt zu, in der inzwischen in Mode gekommenen Gender-gerechten Sprache nicht allzu bewandert zu sein. Das ist allerdings keine Frage des Könnens, sondern des Wollens.

Statt Begriffe wie „LeserInnen“ oder „Leser*innen“ einzuführen, bleibt es vorerst bei dem altmodischen „Leser“. Damit mögen sich bitte alle „Lesenden“ angesprochen fühlen, auch die nicht-männlichen, ohne dies als Diskriminierung zu empfinden. Für die Redaktion ist die einfache Lesbarkeit von Texten ein hohes Gut, das nicht leichtfertig der Mode geopfert wird.

Google gründet Krankenversicherung, DVAG übernimmt Deutsche Bank

Auch andere Redaktionen waren zum 1. April kreativ.

So schrieb das Versicherungsmagazin: „Deutschland wird Testmarkt für Google-Krankenversicherung“. Dort heißt es unter anderem, „G-Surance" komme komplett ohne Gesundheitsfragen aus, da man von den Versicherten beziehungsweise Google-Kunden sowieso alle Daten habe.

Der Versicherungsbote wusste: „DVAG kauft Deutsche Bank“. Künftig wolle der Vertrieb auch das Filialnetz der Bank als Vertriebskanal nutzen. Die Bankberater sollten sich künftig als freie Handelsvertreter der DVAG anschließen.

Retro-Website, Parteigründung und Bodyscanner zur Risikoprüfung

Auch einige Pressestellen ließen es sich nicht nehmen, ihre originellen Ideen zu verbreiten.

Der Maklerpool Blau Direkt GmbH & Co KG hatte am 1. April seine Website im Retro-Look erscheinen lassen. Dort tauchten einige der zur Urzeit des World-Wide-Webs üblichen Elemente auf, darunter animierte Clipart-Grafiken und ein Gästebuch.

Screenshot Blau direkt Website am 1.4.2019. Zum Vergrößern Bild klicken.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat eine Pressemitteilung verbreitet, in der die Gründung einer eigenen Partei verkündet wird. Diese „Mutige Altersvorsorge Deutschland (MAD)“ solle zur nächsten Bundestagswahl antreten.

Eine Innovation der Vers.diagnose GmbH hat die Franke und Bornberg GmbH in ihrem Blog vorgestellt.

Das neue „vd>bodyscan“-Verfahren nutzte die hoch entwickelte Technologie der Körperscanner, wie sie inzwischen weltweit an Flughäfen eingesetzt werden. Da die Geräte derzeit noch mit hohen Anschaffungskosten verbunden seien, habe Vers.diagnose Kooperationen mit allen größeren Flughäfen in Deutschland vereinbart.

Hannoversche startet Berufssohnunfähigkeits-Versicherung

Die Hannoversche Lebensversicherung AG verkündete den Start einer innovativen Berufssohnunfähigkeits-Versicherung. Damit reagiere man „auf den steigenden Absicherungsbedarf verarmender Berufssöhne reicher Eltern“.

Als Zielgruppe werden Jugendliche und junge Erwachsende genannt, deren Eltern das „Sponsoring“ verringern oder sogar ganz einstellen. Zum Bedarf wird erläutert: „Ohne entsprechende Absicherung würden sie möglicherweise ins Arbeitsleben abdriften. Dabei müssten Sie im schlimmsten Fall ohne Sportwagen auskommen.“

Die Lösung der Hannoverschen sieht so aus: „Wenn Papa nicht mehr zahlt, springen wir ein.“ Die Versicherung gäbe es schon ab 9.546 Euro im Monat. Auch ein Werbespot zu dem Angebot wurde produziert und auf Youtube veröffentlicht.