April, April

3.4.2018 – Während sich die meisten Redaktionen dem Osterfest hingegeben haben, konnten sich manche Journalisten auch in diesem Jahr einen Aprilscherz nicht verkneifen. So meldete Herbert Frommes Versicherungsmonitor die Auflösung des GDV. Der Versicherungsbote berichtete über den Wechsel von vier Millionen Generali-Policen zur Ergo. Und Versicherungsmakler Matthias Helberg kündigte in seinem Blog an, dass die Bundesregierung die Versicherungsmakler verbeamten will.

Der GDV wird abgewickelt titelte Herbert Frommes Versicherungsmonitor am 1. April. Das Präsidium des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) habe mitgeteilt, über eine Übernehme des Verbandes mit dem EU-Branchenverband Insurance Europe in Brüssel zu verhandeln.

Der größte deutsche Versicherer Allianz habe den Schritt begrüßt. „So ein Verbands-Run-off ist keineswegs einzigartig“, wird eine Sprecherin zitiert. „Wir waren als Allianz maßgeblich daran beteiligt, in den 90er Jahren drei Versichererverbände erfolgreich aufzulösen.“

„Für die Lobbyarbeit in Berlin soll sich die entsprechende Abteilung des GDV in eine private PR- und Lobby-Agentur umwandeln, die wahrscheinlich unter dem Namen ‚InsComPR‘ agieren wird“, schrieb Herbert Fromme.

Vier Millionen Generali-Policen wechseln zu Ergo

Ergo kauft Generali Leben lautete die Schlagzeile des Versicherungsboten am Ostersonntag. Ergo-Chef Markus Rieß habe angekündigt, dass der Düsseldorfer Versicherer rund vier Millionen klassische Lebensversicherungen der Generali Leben aufkaufen werde, um sie abzuwickeln. Die Ergo sehe im Run-off-Geschäft einen wichtigen Zukunftsmarkt.

„Ich weiß, die Entscheidung überrascht“, wird Rieß zitiert. Beim traditionellen Ostertreffen des Versicherers in Düsseldorf soll er gesagt haben: „Doch im aktuellen Niedrigzins sind wir verpflichtet, kompromisslos unser Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen. Ich glaube, dass im Geschäft mit klassischen Leben-Verträgen ein enormes Potential schlummert – und wir haben die digitale Kompetenz, um hier ganz groß mitzuspielen!“

Man wolle dieses Geschäftsfeld nicht anderen überlassen. Gespräche mit weiteren Versicherern würden bereits geführt, um auch andere Altbestände aufzukaufen, schrieb der Versicherungsbote.

Gehalt vom Staat statt Provision für Versicherungsmakler

Versicherungsmakler werden verbeamtet kündigte Versicherungsmakler Matthias Helberg in seinem Blog am 1. April an: „Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen verlautet, hat sich die große Koalition in Berlin auf einen Geheimplan verständigt: Die 46.786 in Deutschland zugelassen Versicherungsmakler sollen verbeamtet werden“ und ihre Dienste künftig kostenlos anbieten. Im Gegenzug sollen Versicherer auf die Zahlung von Courtage verzichten.

Hintergrund sei eine seit Jahren schwelende Diskussion um die Bezahlung von Versicherungsmaklern. Verbraucherschützer hätten Fehlanreize darin gesehen, dass Versicherungsmakler eine Art Provision („Courtage“) für vermittelte Versicherungen bekommen.

Ein Berufsverband wird von Helberg so zitiert: „Wenn die totale Verwaltung politisches Ziel ist, ist die Verbeamtung ein logischer Schritt. Sobald die Pläne umgesetzt sind, benennen wir daher unseren Verband in ‚Verbeamtete Deutsche Versicherungsmakler (VDVM)‘ um“.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg habe dagegen protestiert: „So haben wir uns das nicht vorgestellt. Wenn jemand verbeamtet wird, dann doch wir. Schließlich finanzieren wir uns schon seit Jahren zu 2/3 aus Steuergeldern. Verbeamtete Finanzhaie sind ein Albtraum! Die Politik ist einmal mehr vor der Versicherungslobby eingeknickt.“