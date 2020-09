Aon: Harte Einschnitte in der Industrieversicherung

2.9.2020 – Die Pandemie hat Auswirkungen auf Sach- und Haftpflicht-Versicherungen sowie Financial Lines: Firmenkunden müssen mit höheren Prämien, steigenden Selbstbehalten und reduzierten Kapazitäten rechnen. Im aktuellen Bericht rechnet Aon mit teils anspruchsvollen Vertragsverhandlungen für 2021.

In ihrem „Marktreport 2020 – der Deutsche Versicherungsmarkt“ analysiert die Aon Risk Solutions, Geschäftsbereich der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH, die Folgen der Coronakrise für diverse Sparten der Industrieversicherung.

Wohin die Reise im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres geht, skizziert Aon-Deutschlandchef Hartmuth Kremer-Jensen im Vorwort der vorliegenden Prognose.

Hartmuth Kremer-Jensen

(Bild: Aon)

„Die Schadenaufwendungen werden deutlich steigen und damit den Kampf um höhere Prämien weiter verstärken. In verschiedenen Sparten, wie zum Beispiel der Sach-, Haftpflicht- und Transportversicherung, müssen sich Unternehmen bereits mit Prämienerhöhungen, geringeren Kapazitäten und Deckungseinschränkungen auseinandersetzen“, schreibt der Deutschlandchef.

Sachversicherung: Brandschutz weiter im Fokus

Bereits Anfang des Jahres, bevor die Auswirkungen der Pandemie wirklich erkennbar waren, sagten die Großmakler Aon und Marsh GmbH in ihren Ausblicken eine Verhärtung des Markte für bestimmte Bereiche der Industrieversicherung voraus (VersicherungsJournal 28.2.2020, 31.1.2020).

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise verschärfe bei vielen Unternehmen zusätzlich die Notwendigkeit, Kostenbelastungen weiter zu reduzieren. „Ein offener Dialog über individuelle Anpassungen wird unerlässlich“, schreibt Aon.

Die Aussage, dass sich die industrielle Sachversicherung in einer harten Marktphase befindet, ist nicht neu (4.9.2019, 6.9.2018, 20.2.2018). Das wird sich laut Aon im laufenden Jahr nicht ändern. „Die bisherigen Bemühungen der Versicherer haben nicht dazu geführt, dass eine nachhaltige Verbesserung ihrer Ertragssituation eingetreten ist“, schreibt der Großmakler.

Weiter würden die Gesellschaften erhöhte Anforderungen an den Brandschutz der Firmenkunden stellen. „Unternehmen kritischer Branchen sollten weiter mit einer strengen Zeichnungspolitik rechnen“, heißt es im Marktreport. Als risikobehafteten Wirtschaftszweig führen die Makler zum Beispiel Recycling-Firmen an.

Harte Verhandlungen für Haftpflicht und technische Policen

Bei der Absicherung von Haftpflichtrisiken sehen sich Industriekunden mit steigenden Prämien, Anpassungen von Selbstbeteiligungen, ersten Einschränkungen im Deckungsumfang und geringeren Kapazitäten konfrontiert.

„Die Haftpflichtversicherer stellen Grunddeckungen oberhalb von 50 Millionen Euro nur noch gemeinsam bereit. Dieser Markttrend dürfte zumindest in naher Zukunft anhalten“, meint Aon in seinen Ausführungen.

Harte Verhandlungen in der Erneuerungsrunde erwartet der Makler trotz guter Schadenverläufe in einzelnen Zweigen der Technischen Versicherungen. Extreme Witterungsereignisse wirken sich laut der Marktprognose ebenso negativ aus wie Qualitätseinbußen am Bau und eine immer komplexer werdende Bautechnik.

Anzeichen für generelle Preiserhöhungen in allen Zweigen der Technischen Versicherungen gibt es jedoch nicht. Aon-Marktreport 2020 – der deutsche Versicherungsmarkt

„Anzeichen für generelle Preiserhöhungen in allen Zweigen der Technischen Versicherungen gibt es jedoch nicht“, so Aon. Bei der Risikobeurteilung führten aber steigende Schäden durch stetig ansteigende Wertkonzentrationen oder die zunehmende Komplexität von Lieferketten zu einer größeren Aufmerksamkeit der Versicherer.

Cyber: Entwicklung für KMU und Konzerne unterschiedlich

Der Markt für Cyberschutz wird weiter schwierig bleiben. Hintergrund seien vermehrte Schadenerfahrungen und mehr Risiko-Kompetenz auf Seiten der Versicherer.

Die Offerten für Cyber-Versicherungen entwickeln sich für große und mittelständische Firmen unterschiedlich, beobachtet Aon. Im kleineren Mittelstand steigt die Anzahl der Anbieter weiter. „Das Marktsegment ist vielfach von Portfoliolösungen geprägt, in dem die Versicherer unverändert bereit sind, Risiken anhand knapper Risikoinformationen zu zeichnen“, heißt es im Marktreport.

Bei Großunternehmen, die höhere Versicherungssummen benötigen, zeichnen die führenden Versicherer merklich zurückhaltender. Sie fordern mehr Risikoinformationen ein und „reduzieren ihre bislang bereitgestellten Versicherungslimits zum Teil deutlich“, so Aon. Das schlage sich nicht nur in den geforderten Prämien nieder, sondern auch „mit deutlichem Mehraufwand“ für Anbieter, Kunden und Vermittler.

Die von den Firmenkunden geforderte Vereinheitlichung der Versicherungs-Bedingungen sei nach wie vor nicht in Sicht, kritisieren die Autoren des Reports. Einzig im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen nutze die überwiegende Zahl von Versicherern die unverbindlichen Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) als Basis (AVB Cyber; PDF-Datei, 102 KB).

Die Versicherungssummen sinken, die Prämien steigen massiv an und für kritische oder schadenbelastete Risiken gibt es bereits heute nur noch schwer bis keinen Deckungsschutz mehr. Aon-Marktreport 2020

D&O: schwierige Vertragsverhandlungen für 2021

Nach Angaben der Autoren des Marktreports treffen in der Managerhaftpflicht aktuell zwei Entwicklungen aufeinander. Einerseits der negative Covid-19-Einfluss, der Geschäftsführer zunehmend unter Druck setze. Als Branchen im Krisenmodus definiert der Report zum Beispiel Zahlungsdienstleister, Fleischverarbeiter, Tourismus, Luftfahrt, Handel, Sport und Bauindustrie.

Andererseits führt Aon ein in Kombination mit gesetzlichen Neuerungen gestiegenes Haftungsrisiko für Unternehmensführer an. Die Versicherer gehen ihren eingeschlagenen Weg der Sanierung weiter, mit Folgen: „Die Versicherungssummen sinken, die Prämien steigen massiv an und für kritische oder schadenbelastete Risiken gibt es bereits heute nur noch schwer bis keinen Deckungsschutz mehr.“

Die anstehenden Vertragsverlängerungen dürften deswegen für Unternehmen besonders anspruchsvoll werden, ist sich der Vermittler sicher. Seine Empfehlung: Es „gilt pauschalen Einwänden des Versicherers, beispielsweise den Verweis auf ‚Problembranchen‘, mit belastbaren und individuell maßgeschneiderten Risikoinformationen entgegenzutreten.“