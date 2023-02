Aon: Entspannung in der Industrieversicherung

24.2.2023 – Die Vorzeichen für 2023 sind nicht zum Jubeln, aber deutlich positiver als in den vergangenen drei Jahren. Die Krisenstimmung in der Cyberversicherung scheint beendet, Aon führt das auf rückläufige Schadensquoten zurück. Auch in der industriellen Sachversicherung lässt der Sanierungsdruck nach. In der Haftpflicht wird dagegen immer noch nach Branche und Unternehmensrisiko differenziert.

Die aktuelle Marktprognose 2023 für den deutschen Versicherungsmarkt von Aon plc. liest sich etwas optimistischer als der Report, den der Industrie-Versicherungsmakler im September auf den Tisch legte (VersicherungsJournal 8.9.2022).

Die vergangenen drei Jahre waren von steigenden Preisen, unzureichenden Kapazitäten und schärferen Bedingungen geprägt. In einigen Bereichen sehen die Experten jetzt die Zeichen auf Entspannung stehen.

Entspannung in der Cyberversicherung

Als gutes Beispiel für den positiven Blick nach vorne könnte die gewerbliche Cyberversicherung dienen. Im vergangenen Herbst reagierten die Versicherer im Krisenmodus. Das hieß, die Gesellschaften erhöhten Prämien und schränkten die Deckungskapazitäten weiter ein.

Hintergrund: Die Anbieter mussten in diesem Geschäftsfeld erstmals ein Minus einstecken. Die Schaden-Kostenquote betrug 2021 fast 124 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie noch bei 65 Prozent, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (7.9.2022).

Aktuell sei der Markt immer noch in mindestens zwei Segmente unterteilt: Versicherer, die die Klientel kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) adressieren und wenige Anbieter, die Großkunden beraten und betreuen.

Die in 2020 und 2021 erhöhten Schadenquoten sind 2022 laut Aon „deutlich rückläufig“. Gute Risiken, habe die vergangene Erneuerungsrunde gezeigt, „konnten mit entsprechender Vorbereitung und Aufbereitung der Risikoinformationen zu akzeptablen Konditionen verlängert oder sogar neu eingedeckt werden“, so der Report.

WERBUNG

Unterschiedliche Trends in Sach und Haftpflicht

Ebenfalls etwas besser sieht es laut Aon in der industriellen Sachversicherung aus. Die Schadenkostenquote des Vorjahres zeige sich mit 102 Prozent deutlich positiver. 2022 waren es noch 174 Prozent.

Die Risikoqualität bleibe weiter der entscheidende Faktor für Versicherer. „Preiserhöhungen durch inflationsbedingte Erhöhungen der Versicherungswerte sind nicht aus den Augen zu verlieren“, schreibt Aon in seiner Prognose.

Der Markt für Haftpflicht-Versicherungen gestalte sich für die Unternehmen unterschiedlich. „Für 2023 deutet sich für komplexe Risiken (zum Beispiel Kfz-Zulieferer, Chemie- und Pharmaindustrie, Medizinprodukte-Hersteller und Unternehmen mit umfangreichem US-Risiko) keine Entspannung an“, so die Experten.

Erhöhungen sollten 2023 in dieser Sparte moderater ausfallen. „Versicherer begründen Prämienmehr-Forderungen sowohl mit der Inflation als auch der steigenden Schadenentwicklung.“

Technische Versicherungen bleiben stabil

Undramatisch sieht es laut Aon weiterhin für das Geschäftsfeld der „Technischen Versicherungen“ aus. Generelle Preiserhöhungen erwartet der Großmakler nicht.

„Dennoch werden die Versicherer für Verträge, die eine hohe Schadenquote ausweisen, konsequenter denn je fordern, die Preise und Selbstbehalte zu erhöhen oder die Bedingungen einzuschränken“, so die Prognose.

Die Deckungskapazitäten seien in dieser Sparte aber weiter ausreichend. Bei der Absicherung komplexer Risiken komme es immer mehr „auf gute Risikotransparenz und erstklassige Marktzugänge an“, so der Makler.