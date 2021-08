Aon: Covid-19 ist kein Grund für überzogene Forderungen

19.8.2021 – Im aktuellen „Marktreport 2021“ gibt Aon vorsichtige Entwarnung, nach harten 18 Monaten im Versicherungsgeschäft. Das trifft sogar auf die industrielle Sachversicherung zu. Schwierig wird es dagegen für bestimmte Branchen in der Haftpflicht. Cyber wird für Unternehmen deutlich teurer, der Bereich „Health & Benefits“ profitiert sogar von Corona.

Die Aon Risk Solutions Deutschland legte jetzt ihren „Marktreport 2021“ vor. Die Analyse bescheinigt der Assekuranz im diesjährigen Sommer eine „stattfindende Erleichterung und Entspannung“.

„Für die Versicherer besteht trotz aller vorhandenen Schäden und möglichen weiteren Herausforderungen eine unter dem Strich überwiegend positive Bewertung der durch die Pandemie bedingten Situation“, heißt es im vorliegenden Report des Großmaklers.

Aon: Versicherer sollten Ball flach halten

Die aktuelle, positive Einschätzung verknüpft Aon mit einem Appell an die Versicherer für die anstehende Verhandlungsrunde: Es bestehe „kein Anlass mehr, wiederum die Covid-19-Pandemie als Begründung für überzogene und nicht mehr kundengerechte Forderungen zu bemühen“.

Der Rückblick zeigt, welche Befürchtungen der Erstversicherungsmakler hat. Bereits Anfang 2020, bevor die Auswirkungen des Virus erkennbar waren, sagten die Marsh GmbH und Wettbewerber Aon eine deutliche Verhärtung des Marktes für bestimmte Sparten der Industrieversicherung voraus (VersicherungsJournal 28.2.2020, 31.1.2020).

Im vergangenen Herbst spitzte sich die Lage aus Sicht der beiden Unternehmen aufgrund der Coronakrise weiter zu (28.9.2020). Aon sagte im Dezember in nahezu allen Sparten einen Trend zur Verschlechterung der Konditionen und eine weitere Verschärfung voraus (18.12.2020).

Sachversicherung: vorsichtiger Optimismus

Die Feststellung, dass sich die industrielle Sachversicherung in einer harten Phase befindet, ist nicht neu (4.9.2019, 6.9.2018, 20.2.2018). Allerdings schwächt sich laut dem Makler die Preisdynamik der Vorjahre ab. Eine zunehmende Risikobereitschaft der Versicherer sei aber nicht zu erwarten. Dennoch sei vorsichtiger Optimismus angesagt.

Es wird mehr Versicherer geben, die sich […] wieder dem Neugeschäft zuwenden wollen oder müssen. Aon Marktreport 2021

Der Grund: „Es wird mehr Versicherer im Vergleich zum Vorjahr geben, die sich nach intensiver Beschäftigung mit dem eigenen Bestand wieder dem Neugeschäft zuwenden wollen oder müssen“, schreiben die Autoren des Reports.

Die Politik der Anbieter in Form selektiver Auswahl der Risiken, erhöhter Anforderungen an die Qualität des Brandschutzes sowie die zurückhaltende Bereitstellung von Kapazitäten werde sich nicht ändern. Der Transformationsprozess der Industrieversicherer halte weiter an, davon betroffen ist laut Aon auch das Underwriting.

Digitale und aktuarielle Entscheidungen werden zunehmen und ließen weniger Platz für Transparenz, Kompromisse und Verhandlungen, warnt der Vermittler. „Dieser Marktsituation sollten Kunden mit anhaltender Disziplin begegnen, indem Unternehmen frühzeitig die Risikounterlagen aktualisieren und Alternativen prüfen, indem eine veränderte Deckungsarchitektur und höhere Selbstbehalte“ einbezogen werden.

Marktreport 2021

Haftpflicht: für risikobelastete Branchen wird’s schwer

Bei der Absicherung von Haftpflichtrisiken sehen sich gewerbliche Kunden mit steigenden Prämien konfrontiert. Bei Firmen aus risikobehafteten Branchen verschlechtern sich die Konditionen und die Versicherer reduzieren die Kapazitäten.

Die Entwicklungen führen laut Marktreport zum Beispiel bei Kfz-Zulieferern zu teilweise empfindlichen Prämienerhöhungen, „in Einzelfällen im hohen Prozentbereich, und zur Anhebung der Selbstbeteiligungen, im Einzelfall um ein Mehrfaches des bisherigen Niveaus“. Betroffen sei davon auch die chemische Industrie.

Versicherer reagieren laut Aon mit Blick auf die gestiegenen Risiken mit erhöhten Informationsbedarf. „Sie fordern zum Beispiel Angaben zu chemischen Bestandteilen von Erzeugnissen, Abnehmern und Einsatzgebieten (Chemieindustrie) beziehungsweise Details zu einzelnen Teilen, die zum Einbau in Kraftfahrzeugen bestimmt sind, wie Chargengrößen oder Hinweise zur Entwicklung (Kfz-Zulieferer)“, beschreibt der Makler die Situation.

Dieser Austausch mit den Versicherern werde nach Erwartung von Aon noch weiter zunehmen und Unternehmen mit gutem Risikomanagement in „eine Poleposition“ bringen. Das ermöglicht es, den notwendigen Versicherungsschutz zu vergleichsweise adäquaten Prämien und Konditionen zu erhalten.

Cyber: massive Steigerungen der Prämien

Den Markt für Cyber-Versicherungen sehen die Autoren des Reports im Wandel. Ein massiv gestiegenes Schadenaufkommen lasse die Prämien ansteigen. „Das Ausmaß kann erheblich sein“, warnt Aon. Das Zeichnungsverhalten der Versicherer sei sehr selektiv sowie der Platzierung geringerer Limits je Einzelrisiko.

Für den Industriebereich gilt: Die Marktverhärtung setzt sich weiter fort, bei kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) komme die Entwicklung verzögert an. „Auf Sicht ist von einem stärker auf die individuelle Risikoqualität ausgerichteten Underwriting auszugehen“, so Aon.

Künftig könnte das Pendel zurückschlagen und zu Verhärtungen am gewerblichen Motor-Markt führen. Aon Marktreport 2021

Flottenversicherung: Verhärtung nicht ausgeschlossen

Verstärkte Homeoffice-Aktivitäten haben das Schadenaufkommen im Vorjahr und im ersten Halbjahr 2021 deutlich begrenzt, als auch die Prämien reduziert. Die Schadenquoten hätten sich im Durchschnitt bei den gewerblichen Flotten um rund zehn Prozent 2020 im Vergleich zu 2019 verringert.

„Künftig könnte das Pendel zurückschlagen und zu Verhärtungen am gewerblichen Motor-Markt führen“, prognostiziert Aon. Die Situation berge wieder das Risiko eines sich schnell verhärtenden Motor-Marktes, da die Schadenhäufigkeit mit vermehrtem Verkehrsaufkommen wieder steigen dürfte.

„Diesem erhöhten Schadenaufkommen steht aufgrund der Prämienreduktion zu wenig Prämie gegenüber – folglich ist ein überproportionaler Anstieg der Schadenquoten im Vergleich zu den Vorjahren zu befürchten“, warnt der Makler.

Die Umsätze des Jahres 2020 wurden im laufenden Geschäftsjahr zum Teil schon im Mai erreicht. Aon Marktreport 2021

Health & Benefits: große Nachfrage

Die Nachfrage der gewerblichen Klientel nach Hinterbliebenen- und Invaliditätsabsicherung ist hoch. Als klaren Treiber sieht Aon hier die Pandemie.

Konkret heißt das: „Die Steigerungen bei Umsatz und Verträgen liegen seitens der Versicherer im Segment Group-Life [Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeits-Absicherung] bei 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im laufenden Geschäftsjahr wurden die Umsatzzahlen des Jahres 2020 zum Teil schon im Mai 2021 erreicht“, heißt es im aktuellen Marktreport. Risikoeinschätzung und Prämien würden auf Seiten der Versicherer aber stark variieren.

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sieht der Großmakler nach wie vor auf starkem Wachstumskurs. Zahlen des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) bestätigen die Aussage: Etwa 13.500 Unternehmen (Stand Ende 2020) boten ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung an (23.6.2021).

Das ist über ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor (30.9.2020). Auf Zweijahressicht (19.3.2019) ging es um drei Viertel aufwärts, im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl verdreieinhalbfacht. Die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer stieg zum gleichen Stichtag auf 1,04 Millionen Beschäftigte.

