Anzahl der Versicherer sinkt weiter

10.8.2021 – Zwischen 2010 und 2019 ist die Zahl der aktiven Versicherer europaweit um über 800 Gesellschaften auf nur noch 3.135 zurückgegangen. Das zeigen Daten von Insurance Europe. Die drei großen Märkte, Deutschland, Frankreich und Italien, blieben stabil. Verlierer war das Vereinigte Königreich. Hier sank die Zahl um 46 Unternehmen.

Ende 2019 waren in den Mitgliedsländern des europäischen Versichererverbandes Insurance Europe 3.135 Versicherungs-Gesellschaften aktiv. Diese Anzahl umfasst die Mitspieler in 32 Mitgliedsländern, ohne Litauen. Das geht aus kürzlich von der Vereinigung veröffentlichten, endgültigen Daten für das Berichtsjahr hervor.

Insgesamt ging die Zahl der aktiven Versicherer europaweit zurück. Im Vergleichsjahr 2018 waren es noch 3.256 Unternehmen (VersicherungsJournal 14.8.2020). Der Rückgang mit 2,4 Prozent fällt damit minimal geringer aus als noch 2018 (14.3.2019).

Irland gewinnt, Spanien und Niederlande verlieren

Die Auswertung von Insurance Europe befasst sich mit dem Zeitraum vor Ausbruch der Pandemie in Europa. Die Auswirkungen der Coronakrise seien erst in den kommenden Daten für das Jahr 2020 ersichtlich, wie die Autoren einschränken.

In der Auflistung für 2019 war Irland das einzige Land, das mehr Versicherer für 2019 auflistet als für 2018. Die Zahl stieg um sieben Unternehmen auf 201 Gesellschaften an. Den größten Rückgang, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, mussten Spanien (2019: 207) und Niederlande (139) hinnehmen. Jeweils acht Versicherer weniger wiesen die beiden Länder 2019 aus.

In den drei großen europäischen Märkten, die rund drei Viertel des Beitragsaufkommens erwirtschaften, zeigte die Entwicklung einen leicht positiven Trend. In Frankreich kamen drei Gesellschaften hinzu (267), in Italien ein Unternehmen (101) und in Deutschland waren es zwei Versicherer (530).

Deutlich weniger Gesellschaften im Vereinigten Königreich

Verlierer ist das Vereinigte Königreich: Die Anzahl sank auf der Insel um 46 Unternehmen und ging somit von 434 auf 388 Gesellschaften zurück.

Wie das Datenmaterial von Insurance Europe weiter zeigt, lag die Zahl der aktiven Versicherungs-Gesellschaften auf diesem Kontinent 2015 noch bei über 3.500 Unternehmen. 2010 waren es sogar 4.006 Gesellschaften. Auf Zehnjahressicht stand damit europaweit ein Minus von annähernd einem Fünftel zu Buche.