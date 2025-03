Anwaltsgebühren steigen – Prämien in der Rechtsschutzversicherung auch?

27.3.2025 – Die angepasste Rechtsanwaltsvergütung wird sich auf die Prämien in der Rechtsschutzversicherung auswirken. In welchem Umfang, ist allerdings noch offen. Zudem wirken derzeit weitere Einflussfaktoren auf die Preise, insbesondere die aktuell hohe Schadeninflation. Dies zeigt eine Kurzumfrage der Redaktion des VersicherungsJournals unter den hierzulande größten Rechtsschutzversicherern.

Rechtsberatung wird teurer. Der Bundesrat hat in seiner März-Sitzung der vom Bundestag beschlossenen Erhöhung der Anwaltsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zugestimmt.

Damit steigen die Wertgebühren für die Rechtsanwaltschaft um sechs Prozent, die Festgebühren um neun Prozent. Auch die Gerichtskosten (auch in Familiensachen), die Gerichtsvollzieherkosten, die Notarkosten sowie die Justizverwaltungskosten werden angepasst.

Der Entwurf zu dem Gesetz war noch von der FDP eingebracht worden. Die Änderungen treten am ersten Tag des zweiten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.

Umfrage unter den zehn größten Rechtsschutzversicherern

Die Redaktion des VersicherungsJournals wollte von den zehn größten Rechtsschutzversicherern am deutschen Markt (VersicherungsJournal 20.1.2025) wissen, wie sich diese Änderungen bei den Anwalts- und Justizkosten auf die Produkte und die Prämien auswirken.

Zudem, wie sich die Beiträge im vergangenen Jahr entwickelt haben und welche generelle Entwicklung für die kommenden Jahre erwartet wird. Passen musste die Ergo Versicherung AG. Die Advocard Rechtsschutzversicherung AG mochte sich nicht äußern.

ADAC und Allianz ...

Aufgrund interner Vorgaben kann die ADAC Versicherung AG nur knapp antworten. Man gehe davon aus, dass die RVG-Erhöhung marktweit zumindest mittelfristig an die Versicherten weitergegeben werden muss, berichtet ein Unternehmenssprecher.

Die Allianz Versicherungs-AG teilt offen mit: „Die deutliche Anpassung der Gebührensätze der Anwälte wird sich in unseren Preisen widerspiegeln, da wir als Kostenversicherer bei einer Anpassung der Gebührensätze der Anwälte deutlich höhere Kosten tragen.

Darüber hinaus überprüfen wir die Prämien unserer Rechtsschutzversicherungen regelmäßig und passen sie unter Berücksichtigung unterschiedlicher Einflussfaktoren entsprechend an. Geänderte Gebührensätze und die aktuell hohe Schadeninflation tragen ihren Teil zur Steigerung der Prämien bei.“

Mit der RVG-Erhöhung ist ein Anstieg der durchschnittlichen Schadenkosten je Versicherungsfall zu erwarten. Kevin Knürr, Produktmanager der Deurag

... Arag und Deurag ...

Die Arag SE antwortet: „Der Beschluss hat keine direkten Auswirkungen auf unsere Produkte. Die Auswirkungen der angepassten Rechtsanwaltsvergütung fließen selbstverständlich in zukünftige Produktkalkulationen mit ein.“

Eine Prognose über künftige Anpassungen sei derzeit nicht möglich. „Hierzu müssen wir das Ergebnis der Treuhänderempfehlung Ende Mai 2025 abwarten. Die RVG-Auswirkungen auf die Rechtsschutz-Beitragsanpassung werden jeweils erst mit spürbarer Verzögerung von circa zwei bis drei Jahren sichtbar“, so die Düsseldorfer.

Kevin Knürr (Bild: Deurag)

Kevin Knürr, Produktmanager der Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, schreibt: „Im vergangenen Jahr blieben die Beiträge in der Rechtsschutzversicherung weitgehend stabil. Mit der RVG-Erhöhung ist jedoch ein Anstieg der durchschnittlichen Schadenkosten je Versicherungsfall zu erwarten.

Ob und in welchem Maße der Anstieg der durchschnittlichen Schadenkosten die Prämie beeinflusst, ist noch offen, da neben dem Schadendurchschnitt auch die Schadenhäufigkeit die Preisgestaltung bestimmt. Künftige Anpassungen hängen daher von der weiteren Marktentwicklung und Schadenhäufigkeit ab.“

... DEVK, Huk-Coburg und Örag …

Die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG lässt wissen: „Wir beobachten selbstverständlich die beschlossene Erhöhung der Anwaltsgebühren und deren potenzielle Auswirkungen auf unsere Produkte sehr genau.

Anpassungen in diesem Bereich werden im Rahmen der regulären Beitragskalkulationen geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt. Dabei spielen verschiedene Faktoren wie auch die treuhänderische Prüfung innerhalb der Branche eine wichtige Rolle.“

Die Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung AG sagt: „Eine direkte Auswirkung auf unsere Produkte, insbesondere unsere Produktinhalte, ist momentan durch den aktuellen Beschluss nicht gegeben.“ Kostenänderungen müssten regelmäßig bei der Beitragskalkulation berücksichtigt werden. „Unser Ziel sind faire und vor allem risikogerechte Beiträge, um unsere Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen dauerhaft erfüllen zu können“, so die Coburger.

Die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG plant zum aktuellen Zeitpunkt keine Prämienerhöhung ihrer Rechtsschutztarife. Man habe im vergangenen Jahr ein solides Wachstum gesehen und gehe auch für die kommenden Jahre weiterhin von einem wachsenden Rechtsschutzmarkt aus, heißt es.

Wir werden weiterhin auf den Ausbau unserer Rolle als Konfliktlöser setzen. Roland Rechtsschutz

... sowie Roland antworten

Die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG berichtet ausführlich: „Erfahrungsgemäß wird sich die RVG-Anpassung in den Schadenzahlungen bemerkbar machen. Hinzu kommen noch allgemeine Kostensteigerungen, und dadurch bedingt fallen oftmals höhere Streitwerte an (Inflationseffekte).

Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, die Beiträge im Privatkundenbereich stabil zu halten und auf Preissteigerungen zu verzichten. Durch gestiegene Kosten lässt sich eine Beitragsanpassung im Bestand teilweise nicht vermeiden.

In unserem künftigen Tarif werden wir weiterhin auf den Ausbau unsere Rolle als Konfliktlöser setzen. Das bedeutet, dass wir unser Leistungsspektrum an außergerichtlichen Konfliktlösungen und Präventions-Angeboten für Privat- und Gewerbekunden weiter ausbauen.

Die Konzentration auf den Ausbau von nachhaltigen Konfliktlösungsangeboten versetzt uns in die Lage, dass wir die Kostensteigerungen aus der RVG-Reform nicht in vollem Umfang an unsere Kunden weitergeben müssen. Im gewerblichen Rechtsschutz planen wir keine weitere Anpassung der Neugeschäftspreise.“