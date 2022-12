Anonym angeschwärzt, dann Führerschein weg

6.12.2022 – Erfährt eine Straßenverkehrsbehörde durch einen anonymen Hinweis, dass ein Führerscheininhaber Drogenkonsument ist oder er es noch bis vor Kurzem war, darf ihm die Fahrerlaubnis entzogen werden. Ein Beweisverwertungs-Verbot besteht in derartigen Fällen nicht. So entschied das Verwaltungsgericht Cottbus in einem Beschluss vom 28. April 2022 (VG 7 L 82/22).

WERBUNG

Nachdem der Polizei anonym ein Drogengutachten eines Führerscheininhabers zugespielt worden war, entzog ihm die Straßenverkehrsbehörde die Fahrerlaubnis. Das Gutachten war im Rahmen eines familienrechtlichen Verfahrens erstellt worden. Mit ihm wurde dem Mann der Konsum von Amphetamin und Kokain nachgewiesen.

Beweisverwertungsverbot bezüglich des Gutachtens?

Gegen die Entziehung der Fahrerlaubnis setzte sich der Betroffene mit einem beim Verwaltungsgericht Cottbus eingereichten Eilantrag zur Wehr. Sein Argument: Er habe vor drei Monaten an einem Entzugsprogramm teilgenommen und befinde sich auch weiterhin in Behandlung. Wegen der Maßnahmen sei nicht zu erwarten, dass er weiterhin Drogen konsumieren werde.

Im Übrigen bestehe bezüglich des Gutachtens ein Beweisverwertungsverbot. Denn der Drogenkonsum sei ihm nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen nachgewiesen worden.

Öffentliches Interesse

Diese Argumentation vermochte das Gericht nicht zu überzeugen. Es wies den Antrag als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter durfte sich die Behörde bei ihrer Entscheidung, dem Betroffenen die Fahrerlaubnis zu entziehen, durchaus auf das Drogengutachten berufen. In derartigen Fällen sei nämlich zwischen strafrechtlichen und gefahrenabwehr-rechtlichen Maßnahmen zu unterscheiden.

„Die Entziehung der Fahrerlaubnis dient dem Schutz von Leben und Gesundheit unbeteiligter Verkehrsteilnehmer vor Gefahren, die von ungeeigneten Kraftfahrern ausgehen. Dieses Schutzinteresse überwiegt das Interesse des Antragstellers daran, dass das ihn betreffende Gutachten außerhalb des familienrechtlichen Verfahrens keine Folgen hat“, so das Gericht.

Fahrerlaubnis zu Recht entzogen

Es sei im Hinblick auf staatliche Schutzpflichten nicht hinnehmbar, wenn eine Fahrerlaubnisbehörde trotz Kenntnis von der Ungeeignetheit eines Fahrerlaubnisinhabers nicht einschreiten dürfte und so eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer in Kauf nehmen müsste.

Durch den Konsum harter Drogen habe sich der Antragsteller auch zum Führen von Kraftfahrzeugen als ungeeignet erwiesen. Daher sei ihm gemäß § 3 Absatz 1 StVG zu Recht die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Die Tatsache, dass der Antragsteller an einer Drogenentzugstherapie teilgenommen habe und sich auch weiterhin in Behandlung befinde, sei unerheblich. Denn gemäß Nummer 9.5 der Anlage 4 FeV könne eine Entwöhnung und Entgiftung erst nach einer einjährigen Abstinenzphase angenommen werden. Diese Voraussetzung sei im Fall des Antragstellers noch nicht erfüllt.