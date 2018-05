Angst vor dem Pflegefall treibt Zusatzversicherungen

9.5.2018 – Am 12. Mai ist der „Tag der Pflege“. Aus diesem Anlass erinnerte das Infocenter der R+V Versicherung an ihre Studie „Ängste der Deutschen“. Demnach hat gut jeder Zweite Angst davor, im Alter zum Pflegefall zu werden. Nach Angaben des PKV-Verbands stieg die Zahl der Pflegezusatz-Versicherungen innerhalb von fünf Jahren um 61 Prozent auf gut 3,5 Millionen.

Das Infocenter der R+V Allgemeine Versicherung AG befragt seit 1992 jährlich rund 2.400 Menschen nach ihren größten Ängsten, zuletzt im Sommer letzten Jahres (VersicherungsJournal 8.9.2017).

Anlässlich des am 12. Mai bevorstehenden „Tags der Pflege“ wurden jetzt Teilergebnisse veröffentlicht. Danach haben 52 Prozent der Menschen große Angst, einmal zum Pflegefall zu werden. Bei Frauen ist diese Furcht mit 57 Prozent deutlich höher ausgeprägt als bei Männern (48 Prozent).

Ab 40 Jahre wächst die Furcht, zum Pflegefall zu werden, deutlich an

In jungen Jahren machen sich die Menschen noch wenig Gedanken über Pflegebedürftigkeit. In der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen sind es 23 Prozent. Die Sorge, zum Pflegefall zu werden, beschäftigt aber bereits 40 Prozent der 20- bis 39-Jährigen.

In der Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen nimmt die Angst vor der Hilfebedürftigkeit bereits deutlich zu. Hier sind 57 Prozent der befragten Personen in großer Sorge. Von der Altersgruppe 60 plus fürchten 64 Prozent, pflegebedürftig werden zu können.

Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters, erklärte zu den Befragungsergebnissen, die Befürchtungen hätten einen sehr realen Hintergrund. Derzeit gebe es rund 2,6 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, „Tendenz steigernd.“

Schutzbedürfnis steigt: Über 3,5 Millionen Pflege-Zusatzversicherungen

Mit der Sorge, zum Pflegefall zu werden, wächst auch gleichzeitig die Furcht, durch die Pflegebedürftigkeit finanziell überfordert zu werden. Da die gesetzliche Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten für die Pflegedienste oder ein Pflegeheim abdeckt, sichern sich immer mehr Menschen zusätzlich ab.

Entwicklung des Bestandes an Pflegezusatzversicherung (Bild: PKV-Verband)

Nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) waren Ende September 2017 bereits 3,52 Millionen Pflegezusatz-Versicherungen abgeschlossen. Die Zahl der staatlich geförderten Zusatzversicherung (Pflege-Bahr) lag dabei bei rund 815.000.

Innerhalb von fünf Jahren sei die Zahl der ergänzenden Absicherung für den Pflegefall um 61 Prozent gestiegen.