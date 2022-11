Angebliche Verkehrsunfallflucht sollte schwer bestraft werden

3.11.2022 – Eine Autofahrerin hatte einen eher unbedeutenden Schaden verursacht. Am Unfallort hinterließ sie ihre Personalien und kündigte an, schnellstmöglich zum Ort des Geschehens zurückzukehren, nachdem sie ihr Enkelkind weggebracht hat. Ihr darf in der Regel nicht die Fahrerlaubnis entzogen werden. Das geht aus einem Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 14. April 2022 hervor (27 Gs 15/22 (622 Js 7785/21)).

Der Entscheidung lag der Fall einer Autofahrerin zugrunde, die auf dem Gelände einer Tankstelle einen eher unbedeutenden Schaden verursacht hatte.

Die Sache mit dem Enkelkind

Weil sie noch schnell ihr in ihrem Fahrzeug befindliches Enkelkind wegbringen wollte, hinterließ sie bei einem Mitarbeiter der Tankstelle ihre Personalien. Gleichzeitig kündigte sie an, so schnell wie möglich zum Ort des Geschehens zurückzukehren.

Doch obwohl sie ihr Versprechen wahr machte und wie angekündigt kurz darauf wieder am Unfallort erschien und dort auch ihre Tatbeteiligung zugab, entzog ihr das Wuppertaler Amtsgericht wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorläufig ihre Fahrerlaubnis.

Das hielt die Frau für unangemessen. Sie legte daher gegen die Entscheidung Beschwerde ein. Mit Erfolg. Nach einer erneuten Prüfung des Falls gelangte das Gericht zu der Einsicht, dass der Beschwerdeführerin der Führerschein zu Unrecht vorläufig entzogen worden war.

Unklare Schadenshöhe

Eine der Voraussetzungen für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis bis zu einer Hauptverhandlung sei, dass ein Beschuldigter habe wissen müssen oder können, dass er an einer fremden Sache einen bedeutenden Schaden angerichtet hatte.

In dem entschiedenen Fall sei jedoch selbst die Staatsanwaltschaft zunächst von einer unklaren Schadenshöhe und einem nicht zwingend bedeutenden Schaden ausgegangen.

Die Unfallverursacherin habe außerdem bei einem Mitarbeiter der Tankstelle ihre Personalien hinterlassen und sei, wie von ihr angekündigt, unmittelbar zurückgekehrt, nachdem sie ihr Enkelkind weggebracht habe.

Regulierung des Schadens war nicht gefährdet

Durch ihr Verhalten sei daher letztlich kein durch § 142 StGB geschütztes Rechtsgut, das heißt das Interesse des Geschädigten an einer Regulierung des Schadens, gefährdet gewesen.

Nach Ansicht des Gerichts sind somit keine zwingenden Gründe für die Annahme vorhanden gewesen, dass der Beschuldigten die Fahrerlaubnis nach Abschluss des Strafverfahrens entzogen werden würde. Daher habe ihr die Erlaubnis auch nicht vor Abschluss des Verfahrens vorläufig entzogen werden dürfen.