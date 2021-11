Anfragen nach Cyberschutz um 240 Prozent gestiegen

2.11.2021 – Das stark gestiegene Interesse an Cyber hat sich in den letzten zwölf Monaten nochmals beschleunigt. Insbesondere im größeren Segment übersteigt gegenwärtig die Nachfrage das Angebot. Infolge steigender Schadenzahlen und des Trends zu Kumulschäden sind in den letzten Monaten steigende Prämien und veränderte Produktzuschnitte zu beobachten. Top-Schadentreiber sind die Betriebsunterbrechung und Aufklärung/ Datenwiederherstellung.

Den Veranstaltern der diesjährigen DKM war das Thema „Cyberversicherung“ einen eigenen Kongress wert. Dafür gibt es viele gute Gründe. Aus Maklersicht betrachtet, beleuchtete der Versicherungsmakler Ole Sieverding, Geschäftsführer der Cyberdirekt GmbH, die Entwicklungen der letzten zwölf Monate. Sein Fazit: Cyber ist da und birgt enorme Wachstumschancen.

Interesse an Cyber wächst durch Corona beschleunigt weiter

Ole Sieverding (Cyberdirekt)

„Der Cyberversicherungsmarkt steht gerade vor einer Bewährungsprobe. Das Profil hat sich verschärft in Richtung Betriebsunterbrechung. Obwohl der Markt unübersichtlich und dynamisch ist, hat sich das stark gestiegene Interesse nochmals beschleunigt“, stellte Sieverding fest.

Der Makler konnte die Prämieneinnahmen seit der letzten DKM verdreifachen. Die Anfragen stiegen seit Corona um 240 Prozent.

Laut einer Umfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) erhöhten sich die gebuchten Bruttobeiträge in den Jahren 2016 bis 2020 um das Fünffache auf zuletzt rund 240 Millionen Euro (VersicherungsJournal 17.9.2021). „Insbesondere im größeren Segment übersteigt gegenwärtig die Nachfrage das Angebot“, so eine Beobachtung des Experten.

Mit Blick auf die USA, die Deutschland rund zwölf Jahre voraus sind, erwartet er auch in den nächsten Jahren hohe Wachstumsraten. „Es ist die perfekte Zeit, in Cyber einzusteigen und proaktiv mit den Kunden und das Thema zu besprechen“, gab Sieverding seinen Zuhörern mit auf den Weg.

Aus steigenden Schadenzahlen lernen

Nicht zuletzt durch vermehrtes Homeoffice seit Corona steigen die Schadenfrequenz und -häufigkeit (1.9.2021, 4.10.2021). Die Folgen: Versicherer ziehen sich teilweise oder komplett aus dem Markt zurück. Einige sind mit der Betreuung von Bestandskunden ausgelastet. Die Prämien steigen, Produkte werden neu zugeschnitten.

„Die Versicherer lernen gegenwärtig aus ihren Schadenfällen. So sehen sie vor allem bei Obliegenheiten und vorvertraglichen Anzeigepflichten genauer hin“, hat der Sieverding beobachtet. Teilweise wurden und werden die Annahmerichtlinien verschärft, Versicherungssummen reduziert und die Bedingungen mit neuen Ausschlüssen verengt.

Jeder kann ohne eigenes Verschulden zum Opfer werden

Damit wird unter anderem auch auf den Trend zu Großschäden und Kumulschäden reagiert. So teilte Marsh GmbH vor vier Wochen mit, dass im letzten Jahr 32 Prozent aller Cyberschäden in Kontinentaleuropa auf Ransomware-Angriffe, also Ereignisse mit Lösegeldforderungen, entfielen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Zeitraum 2016 bis 2019. (Medienspiegel 6.10.2021)

Da davon immer stärker Rechenzentren und andere externe IT-Dienstleister betroffen sind, greifen Hacker dann im Extremfall auf Kundendaten vieler Unternehmen zu. „Damit kann es mich treffen, auch wenn ich alles richtig gemacht habe“, unterstrich Ole Sieverding. Ursache seien dabei nicht selten Schwachstellen im IT-System, die selbst namhafte Anbieter nicht erkannt hätten.

Als Top-Schadentreiber identifizierte er die Betriebsunterbrechung und Aufklärung/ Datenwiederherstellung. So wurde beispielsweise der Zahlungsdienstleister der schwedischen Coop angegriffen. Die Folge: Alle Filialen mussten drei Tage schließen. In Deutschland machte die Lebensmittel-Handelskette Tegut in diesem Jahr wegen eines Angriffs Schlagzeilen.

(Bild: Cyberdirekt)

Cyber bleibt spannend

„Versicherungsberater müssen die abstrakte Gefahr greifbar machen. Hilfreich ist es, mit dem Kunden einen möglichen Schadenfall durchzusprechen und dabei aufzuzeigen, was Versicherer leisten“, so Sieverding. Vor allem die Assistanceleistungen wie eine Soforthilfe vor Ort oder Unterstützung bei der Datenwiederherstellung sind oft wichtiger als eine finanzielle Entschädigung.

„Cyber ist da und zeigt, dass es gebraucht wird“, ist der Makler überzeugt. Er geht davon aus, dass der Markt weiterhin unübersichtlich und dynamisch sowie die Schaden- und Kumulsituation angespannt bleiben. Insgesamt funktioniere es aber „sehr gut“.