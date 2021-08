An diese Gewerbeversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

6.8.2021 – Die VHV erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in den Bereichen „Betriebs-/ Berufshaftpflicht“ sowie „gewerbliche Sachversicherungen“. Dahinter folgen R+V und Allianz (Betriebs-/ Berufshaftpflicht) beziehungsweise Allianz und R+V (Gewerbe Sach). Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der gewerblichen Kompositversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“ ist eine im Juni unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 254 Befragten angegeben.

91 Prozent der Befragten sind männlich. Die Interviewten haben durchschnittlich 25,9 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 53,5 Jahren und wollen im Schnitt mit knapp 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Methodik der Asscompact-Studie

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde für die beiden Bereiche „Betriebs-/ Berufshaftpflicht“ sowie „gewerbliche Sachversicherung“ angewandt. In letztere Kategorie fallen beispielsweise Gebäude-, Inhalts- und Betriebsunterbrechungs-Versicherungen.

Betriebs-/Berufshaftpflicht: VHV mit dem größten Geschäftsanteil

Im Segment „Betriebs-/ Berufshaftpflicht“ hielt zum vierten Mal in Folge (VersicherungsJournal 6.8.2020, 16.8.2019, 17.8.2018, 9.8.2017) die VHV Allgemeine Versicherung AG die Wettbewerber auf Distanz. Dabei konnten die Hannoveraner den Vorsprung auf das Verfolgerfeld von 33 auf fast 50 Punkte ausbauen.

Ärgster Verfolger ist nun die Allianz Versicherungs-AG, die trotz Einbußen von zehn Zählern an der R+V Allgemeine Versicherung AG vorbeizog. Denn die Wiesbadener schnitten um 18 Punkte schlechter ab und kommen nicht einmal mehr auf einen halb so großen relativen Geschäftsanteil wie der Spitzenreiter.

In einem engen Rennen um Platz vier setzte sich die im Vorjahr an sechster Stelle liegende HDI Versicherung AG gegen die Axa Versicherung AG durch. Für Letztere ging es eine Position nach unten.

Helvetia und Hiscox kletterten nach oben

Die Ränge sechs bis neun belegen die Helvetia Versicherungen, die Alte Leipziger Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Haftpflichtkasse VVaG. Während sich die Helvetia um vier Positionen nach oben schob, rutschte die Gothaer um eine Position und die Alte Leipziger wie auch die Haftpflichtkasse um zwei Stellen nach unten.

Deutlich nach oben zeigt die Kurve der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, die vom 17. auf den zehn Platz nach oben kletterte. Die fünf letztgenannten Akteure kommen auf ein Drittel bis ein Viertel so große Anteile wie die Haftpflichtkasse. Aus der Spitzengruppe des Vorjahres herausgefallen ist die Rhion Versicherung AG (von acht auf 16).

Auffällig ist, dass bis auf zwei Ausnahmen alle Top-Ten-Anbieter zum Teil deutliche Einbußen hinzunehmen hatten. So blieb der relative Geschäftsanteil bei Axa, Alte Leipziger und Haftpflichtkasse um jeweils etwa ein Drittel hinter dem des Vorjahres zurück. Zulegen konnten lediglich die Hiscox (um über ein Drittel) sowie die Helvetia (um ein Neuntel).

Gewerbliche Sachversicherung: VHV zurück an der Spitze

Im Bereich gewerbliche Sachversicherungen holte sich die VHV den Spitzenplatz von der Allianz zurück. Dabei münzten die Hannoveraner einen Rückstand von fünf Punkten in einen Vorsprung von 40 Zählern um. Die Allianz fiel auf den Bronzerang hinter die R+V zurück. Letztere kletterte mit einem nahezu unveränderten relativen Geschäftsanteil von knapp 70 Punkten von vier auf zwei.

An vierter bis sechster Stelle liegen HDI, Helvetia und Axa mit jeweils etwa halb so großen relativen Anteilen wie die VHV. Dabei konnte sich der HDI um einen Zähler verbessern und bewegte sich vier Ränge nach oben. Trotz eines um ein Fünftel niedrigeren Anteils stieg die Helvetia von Platz sechs auf fünf. Die Axa hingegen büßte in etwa die Hälfte ihres Anteils ein und fiel von drei auf sechs.

Dahinter folgen die Gothaer (von neun auf sieben), die Basler Sachversicherungs-AG (von elf auf acht), die Alte Leipziger (von sieben auf neun) und die Signal-Iduna-Gruppe (von 17 auf zehn) mit 40 bis 30 Zählern. Letztere gewann deutlich hinzu, während die Alte Leipziger fast die Hälfte ihrer Vorjahrespunktzahl einbüßte.

Aus der Top Ten herausgefallen sind die Rhion (von sieben auf elf) sowie die Württembergische Versicherung AG (von zehn auf 13).

Weitere Studiendetails

Die 372-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.