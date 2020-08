An diese Gewerbeversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

6.8.2020 – Die VHV erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil im Bereich „Betriebs-/Berufshaftpflicht“. Im Segment „gewerbliche Sachversicherungen“ liegt die Allianz an der Spitze. Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2020“.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der Kompositversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ ist eine im Juni unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 217 Befragten angegeben.

93 Prozent der Befragten sind männlich. Die Interviewten haben durchschnittlich 25,4 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 53,3 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Nicht einmal jeder Zwanzigste plant ein Ausscheiden vor Vollendung des 60. Lebensjahres. Hingegen beabsichtigen 40 Prozent, über das 70. Lebensjahr hinaus zu arbeiten.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde für die beiden Bereiche „Betriebs-/Berufshaftpflicht“ sowie „gewerbliche Sachversicherung“ angewandt. In letztere Kategorie fallen beispielsweise Gebäude-, Inhalts- und Betriebsunterbrechungs-Versicherungen.

Betriebs-/Berufshaftpflicht: VHV mit dem größten Geschäftsanteil

Im Segment Betriebs-/Berufshaftpflicht liegt, wie in den drei Vorjahren (VersicherungsJournal 16.8.2019, 17.8.2018, 9.8.2017), die VHV Allgemeine Versicherung AG an der Spitze. Den Silberrang sicherte sich ein weiteres Mal die R+V Allgemeine Versicherung AG. Die konnte den Rückstand auf den Spitzenreiter nicht weiter verkürzen und liegen nun wieder 33 (Vorjahr: 29) Punkte zurück.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Allianz Versicherungs-AG gegen die Axa Versicherung AG durch. Beide Anbieter verloren um etwa sieben Punkte und kommen aktuell jeweils auf etwa 60 Prozent so große Geschäftsanteile wie die VHV.

Alte Leipziger und HDI überholen die Haftpflichtkasse

Um jeweils drei Positionen aufwärts ging es für die Alte Leipziger Versicherung AG (auf fünf) und die HDI Versicherung AG (auf sechs). Beide Unternehmen legten um jeweils fünf Punkte zu.

Klar nach unten zeigt die Kurve der Haftpflichtkasse VVaG, die rund ein Viertel ihres relativen Geschäftsanteils einbüßte und von fünf auf sieben abrutschte. Rang acht (Vorjahr: sieben) belegt die Rhion Versicherung AG, die sich um zehn Punkte verschlechterte. Sogar um 20 Punkte bergab und ging es für die Helvetia Versicherungen, die von sechs auf zehn zurückfielen.

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG baute ihren Anteil hingegen um ein Drittel aus (auf 31 Punkte) und kletterte vom 15. auf den neunten Platz nach oben.

Gewerbliche Sachversicherung: Allianz klettert auf Spitzenposition

Im Bereich gewerbliche Sachversicherungen liegen die gleichen Gesellschaften in den Top Vier wie in Sachen Berufs-/Betriebshaftpflicht, wenn auch in anderer Reihenfolge. Zudem ging es zwischen den führenden Anbietern insgesamt deutlich enger zu.

Die Allianz münzte den Rückstand von elf Punkten aus dem Vorjahr in einen Vorsprung von fünf Punkten um und zog an der VHV vorbei auf den Spitzenplatz. Die Axa verbesserte sich um neun auf fast 93 Punkte und überholte die R+V. Die belegt nach einem Verlust von 14 Punkten nur noch die vierte Position.

An fünfter bis achter Stelle liegen unverändert die Rhion, die Helvetia, die Alte Leipziger und der HDI. Dabei büßte die Rhion acht Punkte ein. Die Helvetia baute ihren relativen Geschäftsanteil um etwa zehn Punkte aus und verkürzte den Rückstand auf die Rhion von über 20 auf nur noch etwa drei Punkte. Die Alte Leipziger steigerte sich um etwa 18 und der HDI um fast zwölf Punkte.

Der Gothaer gelang durch eine Verbesserung um über ein Drittel auf 48,7 Punkte ein Sprung von elf auf neun. Platz zehn belegt unverändert die Württembergische Versicherung AG. Aus der Spitzengruppe herausgefallen ist die Basler Sachversicherungs-AG.

Weitere Studiendetails

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung ferner die Relevanz des gewerblichen beziehungsweise industriellen Schaden-/ Unfallversicherungs-Geschäfts aus Vermittlersicht. Ermittelt wurden auch die erwarteten Umsatztrends (6.8.2020).

Die 362-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.