An diese Autoversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

7.4.2021 – Die größten Geschäftsanteile im privaten Kraftfahrtgeschäft erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt die VHV, gefolgt von der R+V-Gruppe. Im Flottensegment liegt die R+V-Gruppe vor der VHV. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2021“.

Die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH haben erstmals eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der Kraftfahrtversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2021“ ist eine in der zweiten Februarhälfte unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 505 Personen angegeben.

Methodik der Asscompact-Studie

Rund 87 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 13 Prozent weiblich. Sie haben 26,1 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,9 Jahren und wollen im Schnitt mit etwa 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Das Verfahren wurde auf das private Kfz- sowie das Flottengeschäft angewandt.

Privatkunden: VHV vor R+V-Gruppe

Im Privatkundensegment ist die VHV Allgemeine Versicherung AG der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler. Die Hannoveraner erzielen einen in etwa doppelt so hohen Geschäftsanteil wie die zweitplatzierte R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen und Condor Allgemeine Versicherungs-AG).

In einem knappen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Axa Versicherung AG (25,1 Punkte) gegen die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (24,9 Punkte) durch. Position fünf sicherte sich die Allianz Versicherungs-AG vor der Württembergischen Versicherung AG.

Die Positionen sieben bis zehn belegen dicht beieinander die HDI Versicherung AG, die Verti Versicherung AG, die Dialog Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Flotte: R+V-Gruppe vor VHV

In der Flottenversicherung sicherte sich die R+V-Gruppe den Spitzenplatz. Die VHV an zweiter Stelle kommt auf einen in etwa zwei Drittel so großen relativen Geschäftsanteil. Den Bronzerang erreichte die Allianz. Der Rückstand auf den führenden Akteur beträgt fast 70 Punkte.

Die Ränge vier bis sechs belegen die Itzehoer, die Axa und die Württembergische mit knapp 22 bis etwa 13 von 100 möglichen Zählern. Dahinter folgen dicht beieinander die Dialog, die SV und die Provinzial Versicherungen.

Die 299-seitige „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen auch Analysen der Vermittlerzufriedenheit und der Weiterempfehlungs-Bereitschaft. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

