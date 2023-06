Altersvorsorge ist ein Luxus, den sich nicht mehr jeder leisten kann

30.6.2023 – Das Diva hat wieder seinen Altersvorsorge-Index erhoben. Die Stimmung in Ost und West hat sich verschlechtert. Ein Blick in die Auswertung zeigt, dass Vorsorge heute stark vom Einkommen abhängt. Während die heutige Rentnergeneration mehrheitlich auf die gesetzlichen Einkünfte vertraut hat, sorgen bei den heute 50- bis 59-Jährigen nur die Gutverdiener für den Ruhestand vor.

In der Altersvorsorge geht die Schere zwischen Ost- und Westdeutschen weiter auseinander. Allerding sind die Bezüge in den neuen Bundesländern auch deutlich geringer. Nur wer gut verdient, sorgt auch fürs Alter vor.

Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Altersvorsorge-Index der Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva). Zweimal im Jahr veröffentlicht das Unternehmen einen Geldanlage- sowie einen Altersvorsorge-Index, die Einstellungen zu Finanzfragen messen sollen.

Der Index basiert auf repräsentativen Online-Befragungen im Frühjahr 2023 sowie im Herbst 2020 unter jeweils 2.000 Bürgern (davon 1.600 in den westlichen und 400 in den östlichen Bundesländern). Die Erhebung wurde von der Insa-Consulere GmbH durchgeführt.

Nur wer gut verdient, kann vorsorgen

Insgesamt hat sich die Stimmung in punkto Altersvorsorge verschlechtert. Während der Index in den westlichen Bundesländern aktuell bei +3,5 liegt, ist die Stimmung zur Ruhestandsplanung in den östlichen Ländern mit einem Indexwert von -9,4 deutlich schlechter.

Zum Vergleich: Die erste Kennzahl lag im Herbst 2020 bundesweit bei plus 3,4 Punkten. Im Herbst 2022 bezifferte Diva den Stand auf minus 5,4 Punkten – was einen neuen Tiefststand markierte (VersicherungsJournal 22.12.2022).

„Die Einkommen in den östlichen Bundesländern hinken immer noch deutlich hinterher. Das führt entsprechend zu niedrigeren gesetzlichen Rentenanwartschaften, was die Diva-Ergebnisse reflektieren.

Hinzu kommt: Wer weniger verdient, hat weniger Mittel für ergänzende private Altersvorsorge zur Verfügung“, lässt sich Professor Dr. Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor des Instituts, zu den Ergebnissen zitieren.

Rentner haben auf gesetzliche und betriebliche Vorsorge vertraut

Bei der Befragung kommen Rentner als auch Erwerbstätige zu Wort. Die heutigen Ruheständler haben mehrheitlich auf die gesetzlichen und betrieblichen Bezüge vertraut. Bei den noch im Berufsleben Stehenden ergibt sich kein klares Bild.

Die Rentner geben in der Befragung am häufigsten an, dass sie eine gesetzliche Rente erhalten (91 Prozent). Deutlich abgeschlagen folgt mit 17 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge (bAV). Nur sieben Prozent haben eine private Rentenversicherung abgeschlossen und sechs Prozent andere, private Produkte.

Vier Prozent verfügen über keine der angeführten Einnahmequellen, 0,1 Prozent weiß hier keine Antwort und ein Prozent macht keine Angabe.

Viel zu wenig private Vorsorge

Filtert man die Auswertung nach Altersgruppen, ergibt sich kein klares Bild: Die 50- bis 59-Jährigen geben seltener als die Rentner an, dass ihnen eine gesetzliche Rentenversicherung (84 zu 93 Prozent) oder eine bAV (zehn zu 19 Prozent) als Einkommensquelle zur Verfügung steht.

Auf eine private Rentenversicherung setzen nur neun Prozent der 50- bis 59-Jährigen und sechs Prozent der 70-Jährigen geben diese Variante als Einnahmequelle an.

Auch bei anderen Formen privater Alterseinkünfte wie zum Beispiel Immobilien sieht es nicht besser aus. Elf Prozent der 50- bis 59-Jährigen rechnet hier mit Einnahmen, aber nur drei Prozent der Menschen ab 70 Jahren.

Mit Bezügen aus der gesetzlichen Rentenversicherung rechnen 92 Prozent der Ostdeutschen und 89 Prozent der Westdeutschen. Befragte aus dem Westen verfügen häufiger über eine bAV als Teilnehmer aus dem Osten (22 zu 15 Prozent).

Mittelschicht setzt auf Betriebsrente

Wenig überraschend sind die Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Haushaltsnetto-Einkommen. Je höher die Bezüge, desto häufiger stehen den Befragten eine Betriebsrente und/oder eine private Rentenversicherung sowie andere Formen privater Einkünfte zur Verfügung.

Umfrageteilnehmer mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 4.000 Euro oder mehr geben außerdem am häufigsten an, dass sie über keine der angeführten Einnahmequellen verfügen (17 Prozent). Dafür verfügen 19 Prozent von ihnen über private Einkünfte wie über Immobilien.

Haushalte, die Einkommen zwischen 3.000 und weniger als 4.000 Euro im Monat erhalten, haben am häufigsten (32 Prozent) eine bAV.

Über das Diva

Das Institut ist eine Forschungseinrichtung des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater e.V. (BDV) und der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen gGmbH (FHDW).

Neben dem BDV sind im vergangenen Herbst als neue Mitgesellschafter der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte e.V. (VGA) und der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. eingestiegen (Medienspiegel 2.9.2022).