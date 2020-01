Altersvorsorge: Immer noch kein Massenthema

24.1.2020 – Die eigene Absicherung für den Ruhestand spricht eher die mittlere Generation und Männer an. Die Jungen interessieren sich kaum dafür, Frauen fühlen sich oft überfordert. Entsprechend beschäftigen sich mit der jährlichen Renteninformation der DRV nur Menschen, die bereits Vorsorge getroffen haben. Das zeigt eine aktuelle Online-Umfrage von Clark.

Jeder dritte Bürger (31 Prozent) über 18 Jahren hat bisher keine ausreichenden Maßnahmen getroffen, um für das Alter vorzusorgen. Jeder Zehnte (elf Prozent) hat schlicht keine Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Online-Umfrage der Clark Germany GmbH gemeinsam mit der Yougov Deutschland GmbH, an der 2.028 erwachsene Personen zwischen dem 14. und 16. Januar teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Laut Auswertung gibt ein Drittel (34 Prozent) der Teilnehmer an, dass sie bereits ausreichend vorgesorgt haben oder aber weiß, welche Maßnahmen zur finanziellen Absicherung für den Ruhestand ergriffen werden müssen.

Bedeutung der Altersvorsorge nimmt in der zweiten Lebenshälfte zu

Die Planung für die Rente scheint erst in der zweiten Lebenshälfte an Bedeutung zu gewinnen. In folgenden Altersgruppen ist das Thema nur marginal präsent: Nur zwei Prozent der 18- bis 24-Jährigen, zehn Prozent der 25- bis 34-Jährigen und elf Prozent der mittleren Altersklasse (34- bis 44-Jahre) sagt, ausreichende Vorsorge getroffen zu haben.

Bei den Befragten, die zwischen 45- bis 54-Jahre alt sind, kann dies laut Umfrageergebnis ein Viertel (24 Prozent) und bei den über 55-Jährigen fast ein Drittel behaupten.

Auch bei den Geschlechtern gibt es nach wie vor Unterschiede: Während 26 Prozent der Männer angeben ausreichend vorgesorgt haben, sind es bei den Frauen nur 18 Prozent. Sie fühlen sich auch eher (neun Prozent) mit der Rentenplanung überfordert als Männer (vier Prozent).

Wenig Interesse für Infos der Rentenversicherung

In der Online-Umfrage wurde ebenfalls abgefragt, inwieweit die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zur Planung herangezogen wird. Das Ergebnis: Nur knapp ein Viertel (24 Prozent) der Deutschen prüft das jährliche Schreiben im Detail. 26 Prozent lesen es kurz durch und bei jedem Zehnten (zehn Prozent) landet das Schreiben direkt in der Ablage.

Anders sieht es bei den Teilnehmern aus, die sich bereits intensiver mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt haben: 41 Prozent Derjenigen, die bereits Maßnahmen zur finanziellen Absicherung im Alter getroffen haben, prüfen auch die Renteninformation der DRV genau.

Ebenso 38 Prozent der Befragten, die bereits mit der Rentenplanung angefangen haben und wissen, welche Schritte sie noch gehen müssen. Wer dagegen noch keinen genauen Plan hat (43 Prozent) oder glaubt, keine Chance auf eine ausreichende Rente zu haben (41 Prozent), liest die Informationen der DRV nur oberflächlich.

Makler-Apps haben noch Luft nach oben

Der Auftraggeber der vorliegenden Umfrage, Clark, bietet Endkunden die Makler-App „Dein Versicherungsmanager“ an. Während das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) den Anbietern dieser Tools eine Verbesserung bescheinigte (VersicherungsJournal 27.9.2019), rät Finanztest von diesen Angeboten ab (16.12.2019).

Die Redakteure der Stiftung Warentest bewerten die Beratungsleistung von Versicherungsmakler-Apps kritisch.

Laut den Marktforschern von Disq überzeuge der Informationsprozess mit einer transparenten Aufstellung der Kosten und einer verständlichen Produktdarstellung. Allerdings gebe es in puncto Übersichtlichkeit der Apps noch Luft nach oben.