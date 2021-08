Altersvorsorge: „Haben die Parteien das Kernproblem im Blick?“

24.8.2021 – Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung hat die Wahlprogramme der Parteien zum Thema Altersvorsorge analysiert. Die Pläne kämen entweder zu spät oder verstärkten das Kernproblem, den demografischen Wandel. An einer Bürgerversicherung bemängelt es den weiteren Ausbau des Umlageverfahrens auf bereits hohem Leistungsniveau. Die Renten der geburtenstarken Jahrgänge würden sich mit einer aktienbasierten Vorsorge nicht finanzieren lassen. Die Politik sei gut beraten, die Mündigkeit der Bürger anzuerkennen.

Vorsorgesysteme, Finanzberatung, Steuerpläne – nach diesen drei Themen hat die Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva) die Wahlprogramme von CDU/ CSU, SPD, FDP, den Grünen, den Linken und der AFD analysiert und in den überparteilichen Kontext gestellt. Die Untersuchung sowie die Original-Aussagen der Parteien sind im aktuellen Diva-Briefing nachzulesen.

Professor Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva, hat zudem einen Kommentar zum Thema „Vorsorgesysteme“ verfasst. Darin bezeichnet er die Zukunft der Rente als „eine der politischen Kernfragen der Bundestagswahl“.

Exit der geburtenstarken Jahrgänge steht bevor

Die Parteiprogramme würden bei privaten und sozialen Sicherungssystemen zwar deutliche konzeptionelle Unterschiede aufweisen, aber es gebe auch Gemeinsamkeiten. „Die Frage muss erlaubt sein, ob die Parteien das Kernproblem im Blick haben“, bemerkt er.

Der demographische Wandel spitze sich weiter zu. In wenigen Jahren beginne der Exit der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben. Demgegenüber würden aber viel zu wenig junge Menschen stehen, die die sozialen Sicherungssysteme über das Umlageverfahren finanzieren sollen.

Was die Parteien vorlegen, kommt entweder zu spät oder könnte das Problem sogar noch verstärken. Professor Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva

Ausbau des Umlageverfahrens ist kontraproduktiv

„Was die Parteien in ihren Programmen vorlegen, kommt entweder zu spät oder könnte das Problem sogar noch verstärken“, meint er. An den Vorhaben der Grünen, der SPD und der Linken, eine Bürgerversicherung einzuführen, kritisiert er den weiteren Ausbau des Umlageverfahrens auf bereits hohem Leistungsniveau.

„Und das, ohne das Renteneintrittsalter oder die Beiträge zu erhöhen. Mit anderen Worten: Es ist wenig Änderung in Sicht“, sagt er. Zugleich solle die Förderung der privaten Altersvorsorge abgeschafft werden.

„Wer soll das bezahlen? Kaum ein Wort dazu in den Wahlprogrammen. Zusätzliche Schulden? Zusätzliche Steuern? Letzteres wäre in Wahlprogrammen jedenfalls ein zu wagemutiger Schritt“, meint der Institutsleiter.

Ob ‚Vater Staat‘ der bessere Kapitalanleger ist, kann […] bezweifelt werden. Professor Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva

Aktienbasierte Vorsorge wirkt erst in Jahrzehnten

Auch das aktuelle Niedrigzinsumfeld tue diesen Plänen keinen Gefallen. Immerhin würden Union, FDP und mit Abstrichen die Grünen auf mehr aktienbasierte Vorsorge setzen, sei es mit einer Generationenrente (Union) oder einer Aktienrente (FDP).

„Allerdings nicht in privater Verantwortung, sondern in staatlicher Regie. Ob ‚Vater Staat‘ der bessere Kapitalanleger ist, kann mit Fug und Recht bezweifelt werden. Und fest steht: Die Renten der geburtenstarken Jahrgänge lassen sich damit nicht finanzieren, denn die Konzepte wirken erst in Jahrzehnten“, so Heuser.

Staatliche Pauschallösungen schränken die Eigenverantwortung der Bürger ein. Professor Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva

Individuelle Präferenzen bleiben unberücksichtigt

Staatliche Pauschallösungen würden die Eigenverantwortung der Bürger einschränken. Individuelle Präferenzen bei der Vorsorge würden so gut wie keine Berücksichtigung finden. Erkennbar sei dies auch am Umgang der Parteien mit den Riester-Produkten.

„Deren schlechtes Image nehmen fast alle Parteien zum Anlass, andere Lösungen zu propagieren. Bereits ausgearbeitete und durchaus tragfähige Reformvorschläge werden nicht aufgegriffen“, moniert er.

So hätte im Nullzinsumfeld die Absenkung oder Abschaffung der Bruttobeitragsgarantie positive Renditeeffekte für bestehende und neue Verträge, was die Riester-Rente zukunftsfähig machen würde.

Die Politik ist gut beraten, die staatliche Lenkung etwas zurückzufahren. Professor Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva

Mündigkeit der Bürger anerkennen

Die Politik sei gut beraten, die Mündigkeit der Bürger anzuerkennen und die staatliche Lenkung etwas zurückzufahren. Denn im Status quo seien die gesetzlichen Renten nicht finanzierbar.

„Ein erster Schritt, um das zu ändern, wäre die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenanpassungsformel. Ebenso müsste eine stufenweise Absenkung des Rentenniveaus in Kauf genommen werden“, sagt er.

Die Mehrheit der Menschen sei sich der schlechten Perspektiven bei der gesetzlichen Rente bewusst und setze durchaus auf eigene Vorsorge. Das gehe auch aus den regelmäßigen Umfragen des Diva hervor. Das Bewusstsein für das Thema sei hoch. Die Parteien sollten die Bereitschaft der Menschen zur Eigenvorsorge nicht unterschätzen.

Das Thema Altersvorsorge in den Wahlprogrammen

Als letzte der großen Parteien hatte die Union im Juni ihr Wahlprogramm bekannt gegeben. Darin fordert sie eine kapitalgedeckte „Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an“. Die drei Säulen der Alterssicherung sollen bestehen bleiben. Mit Blick auf private, staatlich geförderte Produkte sei ein Neustart notwendig (VersicherungsJournal 22.6.2021).

Die Grünen planen unter anderem einen Bürgerfonds, der Riester ablösen soll. Die SPD setzt laut Wahlprogramm vor allem auf die gesetzliche Rentenversicherung als „zentrale Grundlage“. Die FDP möchte die Altersabsicherung als flexibles Baukastensystem organisieren.

Die AfD fordert, Steuerzuschüsse zur Rente „durch konsequente Streichung von ideologischen Politikmaßnahmen" gegen zu finanzieren. Die Linke beabsichtigt, den provisionsbasierten Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten abzuschaffen (23.6.2021).

Weitere Stimmen zur Altersvorsorge

Auch Interessensvertretungen diskutieren eine Neugestaltung der Altersvorsorge. Im Mittelpunkt steht meist die Riester-Rente.

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV), forderte kürzlich einen Neustart nach der Bundestagswahl. Riester sei „viel zu unrentierlich“. Private Vorsorge müsse effizient und möglichst kostenarm sein. Eine Umstellung auf aktienbasierte Modelle sei vernünftig.

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer der Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), konterte in einer Stellungnahme, die Riester-Rente sei reformierbar. Sie bleibe ein attraktives Produkt (5.8.2021).