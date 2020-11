Alterssicherung zwischen „gut aufgestellt“ und „gescheitert“

26.11.2020 – Die Renten sind in den letzten vier Jahren um 14 Prozent gestiegen. Im nächsten Jahr sieht es schlechter aus. Das zeigt der Rentenversicherungs-Bericht von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Der wurde am Mittwoch, ebenso wie der Alterssicherungs-Bericht, vom Bundeskabinett verabschiedet. Der Minister zeigt sich zufrieden, doch es zeigen sich auch erhebliche Probleme.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den jährlich zu erstellenden Rentenversicherungs-Bericht und den alle vier Jahre vorzulegenden Alterssicherungs-Bericht 2020 verabschiedet.

Laut dem Alterssicherungs-Bericht 2020 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erreichten Ehepaare in Deutschland ein durchschnittliches Netto-Gesamteinkommen aus Alterssicherungsleistungen und zusätzlichen Einkommen in Höhe von 2.907 Euro im Monat. Bei den alleinstehenden über 65-jährigen Männern waren es 1.816 und bei Frauen 1.607 Euro im Monat.

Die Alterssicherung in Deutschland ist gut aufgestellt. Hubertus Heil (SPD), Arbeits- und Sozialminister

Rentner-Einkommen ist binnen vier Jahren um 14 Prozent gestiegen

Hubertus Heil (Archivbild: Brüss)

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) zieht eine positive Bilanz: „Die Alterssicherung in Deutschland ist gut aufgestellt.“ Der Minister belegt dies dadurch, dass im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 die Haushalts-Nettoeinkommen der Rentner um 14 Prozent gestiegen seien, während die Inflationsrate nur um 5,3 Prozent zugenommen habe.

Für Minister Heil ist deutlich, dass die positive Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre auch bei der älteren Bevölkerung angenommen ist. Die Rentenfinanzen seien trotz der Folgen der Covid-19-Pandemie gut aufgestellt. Und 2021 werde die Rentengarantie greifen, nach der die Renten nicht den gesunkenen Löhnen folgen.

Aus heutiger Sicht wird es zum 1. Juli 2021 in den alten Bundesländern keine Rentenerhöhung geben und in den neuen eine von 0,72 Prozent, um wie gesetzlich vorgeschrieben auf dem Weg zur Renteneinheit einen weiteren Schritt voranzukommen.

Nur die Rentenentgeltwerte Ost werden 2021 steigen

Tatsächlich werden nur Rentenentgeltpunkte Ost erhöht. Nach 30 Jahren Vereinigung dürfte es bereits Millionen Rentner geben, die sowohl über Rentenpunkte West als auch über Ost-Punkte verfügen.

Für 2022 hatte die Deutsche Rentenversicherung Bund wieder kräftige Rentenerhöhungen in Aussicht gestellt. Da der sogenannte Nachholfaktor ausgesetzt ist, findet auch keine Kürzung an der Rentenerhöhung statt.

Die Bundesregierung bestätigte zugleich Prognosen der Rentenversicherung (VersicherungsJournal 12.11.2020), wonach die Haltelinien beim Beitrag und Rentenniveau bis zum Jahr 2025 ohne staatliche Hilfen auch halten werden.

In den neuen Ländern fehlt es an zusätzlicher Altersvorsorge

Die gesetzliche Rente ist und bleibt der Anker in der Altersversorgung. 89 Prozent der über 65-jährigen in Deutschland beziehen eine eigene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

In den neuen Bundesländern fehlt es aber offensichtlich an zusätzlicher Altersvorsorge. Bezogen auf das Volumen der Alterssicherungsleistungen entfallen in den alten Ländern 68 Prozent auf die gesetzliche Rente. In den neuen Ländern sind es 94 Prozent.

Über eine zusätzliche Altersvorsorge verfügen dem Bericht zufolge rund 66 Prozent der Beschäftigten. Der Großteil (54 Prozent) ist in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) engagiert.

Birkwald: Riester ist „krachend gescheitert“

Vor allem die Riester-Rente bereitet Sorgen. Die Zahl der Verträge ist rückläufig (16.10.2020, 18.11.2020) und etwa 20 Prozent der gut 16,4 Millionen Verträge sind beitragsfrei gestellt. Reformvorschläge liegen auf dem Tisch (11.11.2020).

Ob die Koalition sich hier noch handlungsfähig zeigt, ist derzeit offen. Für den linken Rentenpolitiker Matthias W. Birkwald ist Riester „krachend gescheitert“ und gehört abgeschafft.

Daneben skizziert der Alterssicherungsbericht ein weiteres Problem: gut die Hälfte der Geringverdiener sorgt bisher nicht zusätzlich für das Alter vor. Jüngste Anreize speziell für diese Gruppe scheinen noch nicht gegriffen zu haben.