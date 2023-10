Alte Leipziger warnt vor Altersarmut

6.10.2023 – Der Lebensversicherer warnt vor den Folgen absehbarer Kürzungen bei der gesetzlichen Rente. Bei einem Pressegespräch wurde zudem für dieses Jahr ein Beitragsanstieg von voraussichtlich zwei Prozent prognostiziert.

„Die gesetzliche Rente bleibt zwar ein wichtiger Baustein in der Altersvorsorge, kann aber die alleinige Versorgung künftig noch weniger leisten als bisher.“

Das sagte Dr. Jürgen Bierbaum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., am Donnerstag beim virtuellen Herbst-Pressegespräch „Die Babyboomer gehen in Rente – Steht in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Explosion in Zeitlupe bevor?“.

„Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Rentenbeiträge mittelfristig steigen und das Renteneintrittsalter erneut diskutiert wird, sobald die Babyboomer in Rente gegangen und davon nicht mehr betroffen sind.“ Schon jetzt werde die gesetzliche Rente jährlich mit 110 Milliarden Euro beziehungsweise ungefähr einem Fünftel des Bundeshaushaltes bezuschusst.

Eigenes Vorsorgen für den Lebensstandard im Alter nötig

Jürgen Bierbaum (Bild: ALH)

„Jeder, der im Alter seinen Lebensstandard einigermaßen halten will, muss sich jetzt selbst darum kümmern“, so Bierbaum. Die Mehrzahl der heute 65-jährigen werde 85 Jahre und älter, zehn Prozent von ihnen sogar älter als 95, zitierte er Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Vor diesem Hintergrund hält er die von der Fokusgruppe „private Altersvorsorge“ vorgeschlagene Flexibilisierung der Verwendung des Altersvorsorgevermögens (VersicherungsJournal 19.7. 2023) für „falsch“.

Die Fokusgruppe hat für die Reform ein förderfähiges Altersvorsorgedepot ohne Garantievorgaben vorgeschlagen. Neben lebenslangen Leibrenten sollen danach auch höhere Teilauszahlungen, Auszahlungspläne sowie Investitionen in eine selbstgenutzte Immobilie möglich sein.

WERBUNG

Alte Leipziger fordert positiver Druck auf die betriebliche Altersversorgung

Christoph Bohn (Archivbild: Ullrich)

Dauerhaften Schutz vor Altersarmut böten lebenslange Renten. Diese müssten mit einem Mindestmaß an Garantien im hinteren Teil der Ansparphase ausgestaltet sein. Einen noch größeren Effekt für die Altersvorsorge sieht Bierbaum in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV), bei der man sich zu den größeren Anbietern zählt.

Bei den eher kleineren Arbeitgebern, die immerhin mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen beschäftigten, sehe es mit der Verbreitung der bAV aber „mau“ aus. Hier wünscht er sich ein bisschen mehr „positiven Druck“ durch den Gesetzgeber; im Sinne eines Opting-outs außerhalb von Tarifverträgen.

Zudem müsse die bAV vereinfacht und verschlankt werden und volldigital zu verwalten sein. Das Sozialpartnermodell solle gegen ein Zielrenten-Modell ersetzt werden, bei dem auch Garantien möglichst seien und es keine Sozialpartner brauche.

Wachstum gegen Branchentrend

Christoph Bohn, Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger/Hallesche-Gruppe, berichtete, dass die Gruppe 2023 voraussichtlich leicht wachse. Im Lebengeschäft lege der gebuchte laufende Beitrag nach bisherigen Zahlen um zwei Prozent auf über 2,1 Milliarden Euro zu. Damit würde man sich deutlich von der Branche abheben, für die einen Rückgang erwartet wird.

Für den Einmalbeitrag erwartet er wie für die Branche ein Minus. Trotz der Zinsentwicklung sei die Stornoquote stabil, sagte er.