Allianz steht zu „Ahr-Risiken“

27.4.2023 – Auf der Jahrestagung von DAV und DGVFM haben sich die Teilnehmer mehrheitlich für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung ausgesprochen. In der Podiumsdiskussion ging es um die Versicherbarkeit von Klimarisiken.

WERBUNG

Die Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) haben am Mittwoch ihre Jahrestagung mit einer Podiumsdiskussion veranstaltet.

Die Frage „Sind sie für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung?“ bejahten 70 Prozent der Anwesenden beziehungsweise online zugeschalteten Aktuare. Nachdem der Bundesrat Ende März dem Antrag auf Einführung einer verpflichtenden Elementarschaden-Versicherung zugestimmt hat, muss nun die Bundesregierung aktiv werden (VersicherungsJournal 31.3.2023).

Die gestellte Frage scheint allerdings nicht eindeutig. Möglich, dass manch einer nicht nur eine Pflichtversicherung a la Kfz-Versicherung darunter verstand, sondern auch das vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vorgeschlagene Opt-Out-Modell (VersicherungsJournal 31.5.2022).

Der Fairnessgedanke erfordert risikogerechte Prämien. Frank Sommerfeld, Allianz

Keine Einheitsprämie

Frank Sommerfeld (Bild: Allianz)

Letzteres will Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG, nochmals verstärkt in die politische Diskussion einbringen. „Die Elementarschaden-Versicherung ist wirklich gut, allein es fehlt an der Überzeugung der Leute: Wir brauchen eine höhere Quote“, sagte Sommerfeld.

Das Opt-out-Modell führe zu sehr hohen Quoten auch ohne Pflichtversicherung. Dafür müssten die Versicherer aber ihre Bestandskunden anbinden dürfen ohne deren aktive Zustimmung. „Eine Pflichtversicherung bedeutet einen bürokratischen Tiger.“

Der Manager sprach sich gegen eine Einheitsprämie aus: „Der Fairnessgedanke erfordert risikogerechte Prämien.“

Seinen Ausführungen zufolge entstehen in der Hochrisiko-Klasse Zürs 4, in die weniger als ein Prozent aller Immobilien fallen, im Durchschnitt alle zehn Jahre Schäden zwischen 15.000 und 20.000 Euro je Risiko. Dies würde Prämien von zumindest 1.500 Euro erfordern – für ein Einfamilienhaus in der Zürs-Klasse 1 verlangt die Allianz rund 100 Euro.

Versicherungsschutz, aber teurer

Sein Unternehmen werde alle vom Ahr-Hochwasser geschädigten Kunden nach dem Aufbau wieder versichern, versprach Sommerfeld. Allerdings würden in die Prämienberechnung die neuen Erkenntnisse einfließen, sprich: es wird teurer.

Kathrin Scherff, Chefin der Hannover Re (Ireland) DAC, fordert die Deckungslücke zu verkleinern – durch die Erhöhung der Versicherungsquote einerseits und der Senkung des Risikos im Zuge von Prävention andererseits. „Auf absehbare Zeit sind die Kapazitäten für Schäden im Zusammenhang mit Klimarisiken in Deutschland vorhanden. Insbesondere nach der Verhärtung des Marktes,“ so die Managerin.

„Der Kapitalmarkt ist weltweit groß genug.“ Sie fürchtet, dass die Prämien „davongaloppieren“, wenn die Risiken nicht begrenzt werden. Die Rückversicherer leisteten mit ihren Modellen über Naturkatastrophen einen wichtigen Beitrag, weil sie die Wahrscheinlichkeit von beispielsweise Starkregenereignissen berechnen und dem Risiko damit einen Preis geben.

Informieren und sensibilisieren

Nach Einschätzung von Andrea Fischer-Hotzel (Zentrum Klimaanpassung) mangelt es in der Bevölkerung noch am Risikobewusstsein und der Sensibilisierung für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung.

Auch der sächsische Umweltminister Wolfram Günther beklagt das kurze Gedächtnis für Katastrophen. Allzu selten würden Neubaugebiete zurückgebaut.

Matthias Land (Bild: privat)

Er sprach sich für Versicherungsschutz aus, der eine Lenkungswirkung hat, also zeigt, dass das Risiko einen Preis hat. Dabei müssten soziale Härten aber abgefedert werden, „aber nicht die Villa am Fluss.“

Laut Dr. Matthias Land, Vorsitzender des Ausschusses Schadenversicherung der DAV, befindet sich das Thema der Versicherbarkeit von Klimaschäden noch mitten im Diskussionsprozess.

„Diese Diskussion wird auch DAV-intern noch geführt, wobei verschiedene Ansätze auf dem Tisch liegen. Aus aktuarieller Sicht gibt es jedoch schon jetzt einige Punkte, auf die man bei dem Thema hinweisen sollte,“ wird er in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Er plädiert für eine offene Diskussion, die mögliche Lösungen für die erwartbaren Zukunftsszenarien aufzeigt und alle Beteiligten einbindet.